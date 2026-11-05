Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), tối 2/11, trên chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM đã xảy ra một tình huống y tế bất ngờ, khiến phi hành đoàn phải phát thông báo tìm kiếm bác sĩ để hỗ trợ hành khách. Cụ thể, chuyến bay khởi hành lúc 19h50 ngày 2/11. Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách 64 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bất thường như run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Phát hiện tình trạng của hành khách, các tiếp viên hàng không nhanh chóng tiếp cận và tiến hành hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, các triệu chứng của người phụ nữ vẫn chưa thuyên giảm.

Trước tình huống này, phi hành đoàn quyết định phát thông báo khẩn cấp qua hệ thống loa, tìm kiếm nhân viên y tế có mặt trên máy bay để hỗ trợ sơ cứu cho người bệnh. Lời kêu gọi hỗ trợ được đưa ra khoảng 25 phút sau khi chuyến bay khởi hành.

Trong số những người có mặt trên chuyến bay hôm đó có BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất. Vị bác sĩ này ngồi cách nữ hành khách gặp vấn đề sức khỏe chỉ khoảng hai hàng ghế. Ngay khi nhận được thông báo, bác sĩ Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Theo thông tin bệnh viện cung cấp, còn có bốn bác sĩ từ các bệnh viện khác cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách.

BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất tham gia hỗ trợ hành khách trên máy bay (Ảnh @amazingthinginvn; Bệnh viện Thống Nhất)

Sự xuất hiện kịp thời của các nhân viên y tế đã giúp phi hành đoàn có thêm sự hỗ trợ chuyên môn để xử trí tình huống bất ngờ khi máy bay đang ở giữa hành trình.

Vị trưởng khoa tim mạch và 15 phút hỗ trợ nữ hành khách 64 tuổi

Theo lời kể của BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai được Bệnh viện Thống Nhất dẫn lại, khi biết ông có chuyên môn về tim mạch, các bác sĩ cùng có mặt trên chuyến bay đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí tình trạng của nữ hành khách. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg, kèm theo các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và run tay chân.

Trước tình trạng này, bác sĩ Bé Hai vừa trấn an tinh thần người bệnh, vừa cho sử dụng thuốc điều trị và tiếp tục theo dõi các biểu hiện sức khỏe. Khoảng 15 phút sau khi được hỗ trợ, tình trạng của nữ hành khách bắt đầu cải thiện. Các triệu chứng chóng mặt giảm dần, sức khỏe người bệnh cũng ổn định hơn.

Sau khi máy bay hạ cánh tại TP.HCM, tình trạng sức khỏe cùng toàn bộ quá trình hỗ trợ người bệnh trên chuyến bay được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận và đánh giá. Sự việc sau đó được một hành khách có mặt trên chuyến bay chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Người này bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh những bác sĩ không hề quen biết nữ hành khách nhưng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng tiếp viên để chăm sóc người bệnh. "Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt", người chia sẻ câu chuyện viết.

Chân dung BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai trong buổi thăm khám bệnh nhân ngay sáng 5/11 (Ảnh Bệnh viện Thống Nhất)

Giữa không gian hạn chế của khoang máy bay, sự phối hợp giữa các bác sĩ và phi hành đoàn không chỉ giúp người bệnh được hỗ trợ kịp thời mà còn để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của những người làm nghề y.

Bác sĩ khuyến cáo điều quan trọng với người tăng huyết áp khi đi máy bay

Từ trường hợp nữ hành khách 64 tuổi trên chuyến bay VN1415, BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai đưa ra những lưu ý quan trọng đối với người mắc bệnh tăng huyết áp khi di chuyển bằng đường hàng không.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ khuyến cáo người có bệnh tăng huyết áp cần tuân thủ việc sử dụng thuốc đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ điều trị, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, đặc biệt trước những chuyến bay. Việc kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay là điều cần thiết để nắm được tình trạng sức khỏe và chủ động phát hiện những bất thường.

Bác sĩ Bé Hai cũng lưu ý sự thay đổi áp suất trong quá trình bay có thể ảnh hưởng đến huyết áp, vì vậy những người có tiền sử tăng huyết áp cần chú ý kiểm soát tốt tình trạng bệnh.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, hành khách mắc bệnh mạn tính nên mang theo thuốc điều trị đã được kê đơn trong hành lý xách tay, tránh gián đoạn việc sử dụng thuốc trong chuyến đi.

Trong trường hợp xuất hiện những biểu hiện bất thường như chóng mặt, buồn nôn, khó thở hoặc đau ngực, hành khách cần nhanh chóng thông báo cho tiếp viên hàng không để được hỗ trợ, thay vì tự ý sử dụng thêm thuốc khi chưa có hướng dẫn y tế.

Cần lưu ý, chỉ số huyết áp 160/90 mmHg không tự động đồng nghĩa với tình trạng tăng huyết áp cấp cứu. Việc đánh giá mức độ nguy hiểm còn phụ thuộc vào các triệu chứng và tình trạng sức khỏe cụ thể của từng người.

Câu chuyện trên chuyến bay VN1415 là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chuẩn bị sức khỏe trước mỗi hành trình, nhất là với người lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền. Đồng thời, sự hỗ trợ kịp thời của các bác sĩ và phi hành đoàn cũng cho thấy giá trị của tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong những tình huống bất ngờ giữa cuộc sống thường ngày.