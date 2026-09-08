3 ngày trước còn hỏi "bao giờ mới có người yêu", Mai Phương Thúy bất ngờ thừa nhận "yêu anh"

Chỉ vài ngày sau khi khiến mạng xã hội xôn xao với câu hỏi "Bao giờ mới có người yêu?", Mai Phương Thúy tiếp tục có động thái đầy ẩn ý về chuyện tình cảm. Lần này, nàng hậu viết một câu khiến nhiều người lập tức chú ý: "Anh ơi lòng này yêu anh".

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ hình ảnh trong trang phục thể thao với áo hồng, chân váy trắng với phong cách thể thao năng động nhưng vẫn rất nữ tính.

Ảnh chụp màn hình

Không cần diện váy áo cầu kỳ, Mai Phương Thúy vẫn gây chú ý với vóc dáng cao ráo, thon gọn và thần thái trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm bức ảnh. "Anh ơi lòng này yêu anh. Chỉ có hàng me mới hiểu lòng em", Mai Phương Thúy viết.

Chỉ một câu ngắn nhưng lập tức khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi: Phải chăng nàng hậu đang thực sự có một "ai đó" đặc biệt trong lòng? Sự chú ý càng tăng khi nhìn lại những chia sẻ gần đây của Mai Phương Thúy. Ngày 3/9, cô từng gây chú ý với dòng trạng thái "Bao giờ mới có người yêu?". Một câu hỏi tưởng như vu vơ nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, bởi chuyện tình cảm của Hoa hậu Việt Nam 2006 vốn luôn là một dấu hỏi lớn với công chúng.

Truyền thông cũng từng ghi nhận Mai Phương Thúy có quan điểm khá thoải mái về chuyện hôn nhân, đồng thời từng chia sẻ rằng với cô, cả cuộc sống độc thân lẫn kết hôn đều có thể là lựa chọn hạnh phúc. Bởi vậy, màn "quay xe" từ "Bao giờ mới có người yêu?" sang "lòng này yêu anh" chỉ trong ít ngày càng khiến dân tình tò mò.

Mai Phương Thúy không tiết lộ "anh" trong dòng trạng thái là ai. Cũng khó để xác định đây là một lời bày tỏ tình cảm thực sự dành cho một người cụ thể hay chỉ là cách nói vui, mượn lời bài hát để chia sẻ cảm xúc. Dù vậy, với một người vốn khá kín tiếng về đời tư như Mai Phương Thúy, chỉ một câu viết trên mạng xã hội cũng đủ khiến người hâm mộ "đoán già đoán non".

Trước đó, nàng hậu từng nhiều lần nhắc đến chuyện tình cảm theo cách đầy úp mở. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng gọi người yêu là "anh xã", mô tả nửa kia là người đẹp trai, ngọt ngào và cho biết khi yêu người này, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Những chia sẻ nhỏ giọt của nàng hậu khiến chuyện tình cảm của cô liên tục trở thành chủ đề được quan tâm.

Ở tuổi 38, sau 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Cô hiện không xuất hiện quá dày đặc trong showbiz mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh, đầu tư và cuộc sống cá nhân.

Ảnh: FBNV

Gần đây, người đẹp cũng tích cực chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao từ chạy bộ, tennis tới pickleball... Hiện tại, cô vẫn thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc tham gia các chương trình truyền hình, song phần lớn thời gian cô dành cho công việc kinh doanh. Dù lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với thời kỳ hoạt động sôi nổi trong showbiz, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng sau hai thập kỷ đăng quang. Và những động thái về chuyện tình cảm của nàng hậu vẫn luôn khiến công chúng bàn tán.

Tổng hợp