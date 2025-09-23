3 ngày 2 sinh viên mất tích, một trường Đại học phát cảnh báo khẩn tới toàn xã hội

Ngày 22/9, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trong những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Ảnh: Học viện Hàng không Việt Nam

Chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9/2025, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các em sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Đứng trước tình hình trên, Học viện Hàng không Việt Nam khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội: