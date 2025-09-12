3 ngành học cô đơn nhất Trung Quốc: Toàn trường top đầu nhưng không ai đăng ký, mỗi năm ảnh tốt nghiệp chỉ có 1 sinh viên

Trong nền giáo dục rộng lớn của Trung Quốc, có những ngành học hiếm hoi đến mức cả một khóa chỉ có duy nhất một sinh viên theo học. Trên giảng đường, sự cô đơn đôi khi trở thành “bạn đồng hành” duy nhất, nhưng cũng chính từ đó tạo nên những câu chuyện đặc biệt. Ba ngành học dưới đây từng khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao bởi cảnh tượng lễ tốt nghiệp chỉ có một người bước lên bục nhận bằng.

Viết sáng tạo tại Đại học Chiết Giang

Tháng 6/2019, hình ảnh một nữ sinh đứng lặng lẽ một mình trong lễ tốt nghiệp của Đại học Chiết Giang, một trong những ngôi trường top đầu ở Trung Quốc, đã gây bão mạng xã hội. Đó là Hậu Khiêm, sinh viên duy nhất tốt nghiệp ngành Viết sáng tạo. Suốt 4 năm đại học, cô không hề có bạn cùng lớp, không ai học chung chuyên ngành.

Viết sáng tạo là ngành học còn mới mẻ tại Trung Quốc, chỉ được đưa vào từ năm 2009 và chính thức trở thành chương trình đào tạo ở Đại học Chiết Giang từ 2015, trực thuộc khoa Nghệ thuật. Chương trình tập trung bồi dưỡng năng lực viết các thể loại thơ, truyện, tiểu thuyết hay kịch bản. Ngay khóa đầu tiên, trường chỉ tuyển đúng một sinh viên sau vòng tuyển chọn khắt khe, và Hậu Khiêm đã trở thành “người tiên phong”.

Lễ tốt nghiệp “cô đơn” của nữ sinh Hậu Khiêm

Trong quá trình học, cô thường xuyên phải ghép lớp với sinh viên các ngành khác, tự xoay xở với lịch học. Dù vậy, niềm đam mê thơ ca từ trung học đã giúp Hậu Khiêm kiên định. Khi ra trường, cô sở hữu hơn 100 tác phẩm thơ tự sáng tác, thậm chí còn tổ chức một triển lãm kết hợp giữa thơ và điêu khắc để đánh dấu ngày tốt nghiệp. Tấm bằng của Đại học Chiết Giang và cơ hội nghiên cứu tại Pháp sau đó đã chứng minh rằng, đôi khi “cô đơn” cũng có thể là con đường dẫn đến thành công.

Cổ sinh vật học tại Đại học Bắc Kinh

Nếu Viết sáng tạo gây tò mò bởi tính mới mẻ, thì cổ sinh vật học lại là ngành học “cô đơn” vì quá hàn lâm và đặc thù. Tại Đại học Bắc Kinh, một trong những trường hàng đầu Trung Quốc và Châu Á, ngành này từng có thời điểm kéo dài 9 năm mà chỉ đào tạo được vỏn vẹn 6 sinh viên. Trung bình mỗi năm chưa tới một người tốt nghiệp, thậm chí có khóa chỉ có duy nhất một sinh viên xuất hiện trong lễ trao bằng.

Cổ sinh vật học tập trung nghiên cứu hóa thạch, sự tiến hóa và lịch sử hàng trăm triệu năm của Trái đất. Sinh viên theo học phải tham gia nhiều chuyến khảo sát ngoài thực địa khắc nghiệt, đồng thời tích lũy lượng kiến thức chuyên sâu về địa chất, sinh học, khảo cổ. Công việc này đòi hỏi sự đam mê và kiên nhẫn lớn, nhưng triển vọng nghề nghiệp lại khá hạn chế, chủ yếu gắn với viện nghiên cứu hoặc bảo tàng.

Tiết Dật Phàm (trái) tốt nghiệp ngành Cổ sinh vật học - ĐH Bắc Kinh năm 2010 và An Vĩnh Duệ tốt nghiệp năm 2016

Nữ sinh Tiết Dật Phàm và nam sinh An Vĩnh Duệ từng trở thành biểu tượng của ngành khi là người duy nhất trong lễ tốt nghiệp của cả khóa. Bức ảnh 2 sinh viên này mặc áo cử nhân, lặng lẽ bước lên bục nhận bằng 1 mình giữa hội trường rộng lớn, đã lan truyền khắp mạng xã hội. Nó cho thấy, để đi hết con đường học tập “một mình một ngựa”, sinh viên ngành cổ sinh vật học phải có bản lĩnh đặc biệt.

Giáo dục thời kỳ đầu tại Đại học Sơn Đông

Khác với hai ngành trên, giáo dục thời kỳ đầu, tập trung vào trẻ từ 0 đến 3 tuổi, là lĩnh vực tưởng như gần gũi nhưng lại vô cùng “cô đơn”. Không ít lễ tốt nghiệp tại các trường cao đẳng và đại học địa phương ở Trung Quốc đã ghi lại cảnh chỉ có một sinh viên khoác áo cử nhân đứng chụp ảnh cùng thầy cô.

Giáo dục thời kỳ đầu khác biệt với mầm non truyền thống, bởi đây là giai đoạn trẻ sơ sinh cần sự chăm sóc toàn diện về tâm lý, vận động, ngôn ngữ và dinh dưỡng. Việc tiếp xúc và giáo dục trẻ em đã khó, ở thời kỳ đầu từ 0-3 tuổi còn khó hơn. Sinh viên theo học phải trau dồi kiến thức chuyên môn tỉ mỉ, học cách nuôi dưỡng và khai mở tiềm năng của trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Bức ảnh tốt nghiệp đặc biệt ở Đại học Sơn Đông

Nhiều sinh viên e ngại vì công việc sau này vất vả, thu nhập chưa tương xứng, lại dễ chịu áp lực từ phụ huynh và xã hội. Trường hợp một nam sinh ở Sơn Đông là tân cử nhân duy nhất của ngành đã từng trở thành đề tài nóng, khi trong bức ảnh tốt nghiệp có đến 9 giảng viên nhưng chỉ có 1 sinh viên. Tuy nhiên, với xu hướng ngày càng nhiều gia đình chú trọng giáo dục trẻ nhỏ, ngành học “cô đơn” này được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.