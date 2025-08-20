3 năm ở trọ, khi rời đi, tôi rơi nước mắt khi đọc tin nhắn này của chủ nhà

Hôm nay, khi nhắn tin báo với cô chủ rằng hết tháng 9 tới tôi sẽ trả phòng để về quê, tim tôi bỗng nghèn nghẹn. Ba năm gắn bó với căn phòng trọ nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ ngày rời đi lại khiến mình xúc động đến vậy.

"Sao không ở nữa vậy con gái?" – cô nhắn lại. Tôi trả lời, đã học xong và quyết định về quê hẳn. Cô liền hỏi: "Ở lâu cô cũng mến, xa cũng buồn đó con". Đọc dòng chữ ấy, tôi thấy mắt mình cay cay. Quãng thời gian sinh viên xa nhà, phòng trọ không chỉ là chỗ ngủ nghỉ, mà còn là nơi tôi tìm thấy sự an ủi, bình yên từ tình cảm chân thành của cô chú chủ nhà.

Ngày mới dọn vào, tôi lo sợ đủ thứ: Sợ gặp chủ khó tính, sợ xóm trọ phức tạp. Nhưng may mắn thay, ở đây ba năm, mọi thứ đều yên ổn. Hàng xóm chan hòa, cô chú chủ nhà đối xử với tôi không khác gì người thân. Có khi thấy tôi về muộn, cô nhắn nhủ: "Ăn gì chưa con?"; hôm nào ốm sốt, chú còn chạy sang hỏi thăm. Tôi nhớ mãi những quan tâm nhỏ bé ấy – thứ mà không phải ai đi thuê trọ cũng có được.

Dòng tin nhắn cô bảo xa tôi cô cũng buồn khiến tôi xúc động

Trong tin nhắn tối nay, cô dặn tôi: "Về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, cô chúc con thành công trong cuộc sống nha con". Tôi đáp lại bằng tất cả lòng biết ơn: "Trộm vía ở 3 năm, mọi thứ đều ổn. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ". Cô lại bảo "Cô rất quý và cảm ơn bé T", kèm theo mấy biểu tượng trái tim. Những dòng chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng bao tình cảm gắn bó của ba năm thanh xuân.

Chẳng biết có ai giống tôi không: Đi thuê trọ mà nhận lại nhiều hơn cả một mái nhà – đó là sự tin tưởng, sự sẻ chia và tình người ấm áp. Ngày chuẩn bị rời đi, tôi thấy lòng nặng trĩu. Nhưng tôi tin, dù xa cách, những ký ức đẹp ấy sẽ luôn theo mình, trở thành một phần không thể quên trong quãng đời sinh viên.





Cuộc trò chuyện tình cảm của 2 cô cháu, người thuê và người cho thuê trọ

Có lẽ, điều đáng quý nhất sau những năm tháng đi ở trọ không phải là căn phòng mình từng sống, mà là tình nghĩa đọng lại. Đi ở trọ, đôi khi người ta nghĩ đơn giản chỉ là tìm một chỗ ngủ, chỗ để đồ. Nhưng trải qua rồi mới hiểu, đó còn là cơ hội để gặp gỡ, để gắn bó và để nhận về những tình cảm đáng trân trọng. Nếu may mắn gặp được chủ trọ tốt bụng, hàng xóm chan hòa, thì căn phòng nhỏ kia không chỉ là nơi ở tạm, mà sẽ trở thành một phần thanh xuân khó quên của mỗi người.

*Bài tâm sự dựa trên câu chuyện có thật