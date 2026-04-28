3 năm, 5 lần hủy chuyến bay vì mẹ chồng đột ngột đổ bệnh: Sự thật về người mẹ "yếu đuối" chỉ muốn con trai không thể rời xa

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, thu nhập của cả hai cộng lại hoàn toàn đủ sức để mua một căn chung cư trả góp và sống tự do. Nhưng mỗi lần tôi vừa nhắc đến việc đi xem nhà hay đặt cọc, mẹ chồng tôi lại đột ngột... đổ bệnh.

Kịch bản luôn lặp lại một cách hoàn hảo: Sáng tôi bàn với chồng chuyện ra riêng, chiều mẹ chồng đã nằm rũ rượi trên ghế sofa, tay ôm ngực, miệng thào thào: "Hai đứa cứ đi đi, mẹ già rồi, sống chết có số, chẳng qua dạo này tim cứ đập loạn nhịp, chắc chẳng sống được bao lâu để phiền lụy con cháu nữa" .

Và thế là, chồng tôi một người con hiếu thảo đến mức nhu nhược lại vội vàng hủy mọi kế hoạch, cuống cuồng đưa mẹ đi khám để rồi nhận về kết quả từ bác sĩ: "Mọi chỉ số đều bình thường, có lẽ do tuổi già nên tâm lý hơi bất ổn" .

Không chỉ chuyện ra riêng, ngay cả những chuyến du lịch chỉ có hai vợ chồng cũng trở thành một việc không nên. Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, chúng tôi đặt vé đi Đà Lạt. Hành lý đã xếp sẵn, taxi đã đợi ngoài cổng, thì mẹ chồng tôi bỗng dưng... lên cơn sốt cao.

Bà không cấm chúng tôi đi, bà chỉ nhìn theo bằng ánh mắt u uất: "Hai đứa cứ đi chơi cho vui vẻ, mẹ nằm nghỉ một lát là hết, nếu có mệnh hệ gì mẹ sẽ gọi hàng xóm" . Câu nói ấy như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ chồng tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi rồi lẳng lặng xách vali vào nhà.

Đắng cay thay, ngay sau khi chúng tôi hủy chuyến bay, tôi tình cờ đi ngang qua phòng mẹ và thấy bà đang vui vẻ gọi điện cho hội bạn già, giọng sang sảng kể về việc "con trai nó thương mình quá, bỏ cả du lịch để ở nhà chăm mẹ". Lúc đó, tôi hiểu rằng, bệnh của mẹ không nằm ở cơ thể, mà nằm ở quyền kiểm soát.

Thao túng tâm lý bằng sự yếu đuối là đỉnh cao của sự ích kỷ. Mẹ chồng tôi không dùng quyền uy để ép buộc, bà dùng sự tội nghiệp để khiến chúng tôi đặc biệt là chồng tôi phải sống trong cảm giác tội lỗi. Mỗi khi chúng tôi hạnh phúc riêng, bà lại cảm thấy bị bỏ rơi và dùng "bệnh tật" như một chiếc phanh gấp để dừng mọi sự độc lập của chúng tôi lại.

Đau lòng hơn cả là thái độ của chồng. Anh luôn bảo tôi: "Mẹ già rồi, em chấp làm gì, mẹ có thế nào anh mới phải lo chứ" . Anh không hiểu rằng, sự hiếu thảo mà không có ranh giới chính là liều thuốc độc cho hôn nhân. Anh đang gián tiếp tiếp tay cho mẹ để biến tôi thành một "tù nhân" trong ngôi nhà chung, nơi mà sự riêng tư là một thứ xa xỉ.

Tôi quyết định không im lặng nữa. Lần gần nhất khi bà lại "đau tim" lúc chúng tôi định đi xem một căn hộ mới, tôi đã thẳng thắn: "Mẹ đau thì con thuê y tá riêng chăm sóc mẹ 24/7, còn việc mua nhà chúng con vẫn phải tiến hành" .

Chồng tôi sốc, mẹ chồng tôi ngỡ ngàng. Có thể tôi sẽ bị mang tiếng là nàng dâu sắt đá, nhưng tôi hiểu rằng, nếu không cứng rắn, cuộc đời tôi sẽ mãi là một quân cờ trong màn kịch "yếu đuối" của người khác. Sự tôn trọng và hiếu thảo là cần thiết, nhưng nó không bao giờ đồng nghĩa với việc cho phép bất cứ ai kể cả mẹ chồng thao túng và hủy hoại hạnh phúc cá nhân của mình. Một người mẹ thực sự thương con sẽ là người hạnh phúc nhất khi thấy con mình trưởng thành và tự lập, chứ không phải là người tìm mọi cách để "giam lỏng" con bằng những cơn bệnh không tên.