3 mỹ nhân họ Triệu thị phi nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Lộ Tư EQ thấp, Triệu Vy xảo quyệt hoá thành “diều hâu”

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khi nói tới những mỹ nhân họ Triệu gặt hái nhiều thành công, được công chúng biết đến rộng rãi, chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ ngay tới bộ ba Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư . Tài năng là vậy nhưng những sao nữ này lại dính cả bầu trời thị phi với hàng loạt "phốt đen" khiến cộng đồng mạng ngao ngán và "ném đá" mạnh tay.

Triệu Vy: Quả báo đến muộn?

Vụt sáng thành sao nhờ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy nhanh chóng bước lên hàng nữ diễn viên hạng A của Cbiz. Gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như Hoa Mộc Lan, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ngọc Quân Âm,... Triệu Vy được bầu chọn là 1 trong "Tứ đại Hoa đán" của làng giải trí xứ Trung.

Không chỉ vậy, cô còn gặt hái thành công khi chuyển hướng sang làm đạo diễn và trong hoạt động kinh doanh, được tung hô là "Warren Buffet phiên bản nữ".

Bên cạnh sự nghiệp đáng nể thì Triệu Vy thuộc top những sao nữ lắm thị phi nhất nhì Cbiz. Về đời tư, nàng "Én nhỏ" nhiều lần bị tố là "tiểu tam", chen chân vào tình yêu của người khác.

Thời trẻ, Triệu Vy từng hẹn hò với một trong "Kinh thành tứ thiếu" đình đám của đất nước tỷ dân - Uông Vũ. Tuy nhiên, có thông tin cho biết, thời điểm cả hai mới qua lại, Uông Vũ chưa chia tay tình cũ là "Tinh nữ lang" Trương Mẫn.

Thế nhưng, mối tình của Triệu Vy và Uông Vũ cũng tan đàn xẻ nghé do một lần cãi vã, khiến chàng thiếu gia họ Uông giận dữ tát cô ngay tại chỗ đông người. Không chỉ vậy, giới truyền thông còn ghi lại hình ảnh Uông Vũ tay trong tay với Huỳnh Dịch trong lúc vẫn đang hẹn hò với Triệu Vy.

Có thể nói, "quả báo" của Triệu Vy chính là Huỳnh Dịch

Ngoài ra, mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách còn bị cho là "nẫng tay trên" tình yêu của bạn thân mình.

Được biết, Triệu Vy và Hoa hậu Diệp Thúy Thúy từng là bạn thân của nhau. Khi ấy, Diệp Thúy Thúy hẹn hò với đại gia Huỳnh Hữu Long , thậm chí còn được cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng 4 carat. Thế nhưng, sau khi giới thiệu bạn thân cho vị hôn phu quen biết, nàng Hoa hậu họ Diệp đã đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn.

Diệp Thúy Thúy từng là vị hôn thê của Huỳnh Hữu Long

Việc Huỳnh Hữu Long chia tay với Diệp Thúy Thúy, theo đuổi và về chung một nhà với Triệu Vy khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Không ít người cho rằng "Én nhỏ" là kẻ hám của, ham giàu khi quyết định về chung một nhà với vị đại gia hơn tuổi, không có ngoại hình nổi trội lại từng có một đời vợ và có con riêng, chẳng được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ cho riêng mình.

Ngoài vấn đề tình cảm, Triệu Vy còn bị công chúng "ném đá" mạnh mẽ vì scandal gian lận cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán vào năm 2018. Vì việc này, vợ chồng nữ diễn viên bị xử phạt hành chính và bị cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm.

Không chỉ vậy, họ còn phải đối mặt với những vụ kiện tố tụng dân sự, bị yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 57,7 triệu tệ (205 tỷ đồng). Điều này khiến Triệu Vy từ "Én nhỏ" thân thương trở thành "Diều hâu" trong mắt của đông đảo công chúng.

Chưa hết, mới đây, hàng triệu tệ tiền cổ phần (trị giá hàng chục tỷ đồng) thuộc quyền sở hữu của người đẹp này đã bị đóng băng. Có thông tin cho biết, Triệu Vy bị "sờ gáy" vì có liên quan đến nghi vấn trốn thuế sau scandal của Trịnh Sảng . Việc những thông tin của dự án phim Học Khu Phòng do cô diễn chính và sản xuất cũng bị gỡ khỏi mạng xã hội cũng khiến dân tình nửa tin nửa ngờ.

Cách đây không lâu, giới truyền thông còn ghi lại hình ảnh Triệu Vy say khướt, khiến công chúng tin chắc người đẹp này đang phải đối mặt với biến cố nào đó. Trong khi ấy, ông xã của cô - Huỳnh Hữu Long lại mất hút khá lâu càng làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã ly hôn. Triệu Vy cũng nhiều lần dính tin đồn hẹn hò với trai trẻ càng khiến netizen tin chắc cuộc hôn nhân của vợ chồng "Én nhỏ" đã "toang".

Không ít người cho rằng, đây chính là quả báo muộn màng của Triệu Vy sau quãng tuổi trẻ bê bối, giật bồ, cố tình làm lũng loạn thị trường chứng khoán.

Triệu Vy say khướt trên phố

"Én nhỏ" dính nghi án hẹn hò trai trẻ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với đại gia họ Huỳnh

Triệu Lệ Dĩnh: Tiểu Hoa đán vướng 1001 phốt thái độ, vạ miệng

Sau nhiều năm trầy trật với những vai phụ nhưng không gây được tiếng vang, mãi đến vai diễn Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh mới được khán giả nhớ mặt đặt tên. Tiếp đó, người đẹp này góp mặt trong nhiều bộ phim có thành tích khủng như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện,... và ngồi vững trên vị trí "Nữ hoàng rating" Cbiz.

Nói tới Triệu Lệ Dĩnh, không thể không nhắc tới loạt phốt EQ thấp, cư xử kém tinh tế của người đẹp này. Trong đó, phải kể tới việc cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi bị người hâm mộ của Dương Mịch nhận nhầm: "Chẳng lẽ cứ ai có mắt to, tóc rẽ giữa đều là Dương Mịch hay sao?". Được biết, khi ấy, Triệu Lệ Dĩnh chưa nổi tiếng như bây giờ và được khán giả biết đến nhờ các mác "bản sao Dương Mịch".

Triệu Lệ Dĩnh nổi lên nhờ cái mác "bản sao Dương Mịch" và cho tới bây giờ vẫn bị tố bắt chước phong cách thời trang của đàn chị

Hay như khi một người hâm mộ từng bày tỏ ước muốn được trò chuyện với Triệu Lệ Dĩnh thông qua mạng xã hội, nếu được nữ diễn viên trả lời sẽ nguyện quay cảnh... ăn chất thải. Người đẹp họ Triệu đáp lại người hâm mộ đó bằng một câu khiến công chúng ngã ngửa: "Chị chỉ muốn xem em làm điều đó". Đây cũng là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh lọt top những mỹ nhân có EQ thấp nhất của showbiz Hoa ngữ.

Tiếp đó, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến fandom của những nam thần Cbiz phải nơm nớp lo sợ với chiêu trò lăng xê, cứ hợp tác với ai là có tin đồn tình cảm với người đó. Đây cũng là lý do khi nữ diễn viên họ Triệu trở thành vợ Phùng Thiệu Phong , hàng loạt fandom vui như mở hội, tổ chức give away (tặng quà) chúc mừng.

Fan Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Trần Vỹ Đình vui mừng khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn

Từ hẹn hò tới về chung một nhà với Phùng Thiệu Phong , Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến công chúng tha hồ "ăn dưa, hóng thị". Quen biết và rơi vào lưới tình của nhau khi hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc vào năm 2016, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi này quyết không chịu thừa nhận tình yêu.

Thậm chí, khi bị "đệ nhất paparazzi" Trác Vỹ đưa tin về việc "ăn cơm trước kẻng", nữ diễn viên Sở Kiều Truyện còn hai lần lên tiếng bác bỏ tin đồn và xoạc chân để chứng tỏ mình không mang thai. Điều này khiến người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tin tưởng thần tượng, sẵn sàng gây chiến với bất cứ ai gán ghép cô và Phùng Thiệu Phong cũng như nói về việc bầu bí.

Ai ngờ, vào ngày 16/10/2018, Triệu Lệ Dĩnh khiến chính người hâm mộ của mình "méo mặt" khi bất ngờ tuyên bố đã đăng ký kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Gây sốc hơn, 5 tháng sau, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng. Như vậy, rõ ràng có thể khẳng định rằng cặp đôi này đã cưới chạy bầu. Hơn nữa, việc Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần "lươn lẹo", nói dối việc mang thai cũng khiến cô mất đi khá nhiều người hâm mộ.

Mới về chung một nhà chưa lâu, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã 5 lần 7 lượt bị đồn ly hôn vì ngoại tình. Hết Phùng Thiệu Phong dính nghi án chui vài vali đi "hú hí" với gái lạ và thậm chí còn bạo hành vợ lại đến lượt Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn "cắm sừng" chồng vì anh vốn không phải cha ruột của con trai cô.

Phùng Thiệu Phong dính nghi án ngoại tình...

và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên Sở Kiều Truyện bị nghi bắt Phùng Thiệu Phong "đổ vỏ"

Sau bao lần bác bỏ tin đồn tan vỡ, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến cả showbiz phải chấn động. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục với guồng quay công việc, còn Phùng Thiệu Phong thì được cho là đã đi xem mắt với người khác, chuẩn bị tái hôn theo yêu cầu của mẹ.

Triệu Lộ Tư: Nữ thần 9X khiến netizen ngao ngán vì quá nhiều thủ đoạn, chiêu trò thảo mai

Trong khoảnh 3 năm gần đây, Triệu Lộ Tư có lẽ là cái tên bật lên nhanh chóng nhất nhì showbiz Hoa ngữ, trở thành "thánh nữ xuyên không" đình đám, một trong những mỹ nhân thống lĩnh dòng phim chiếu mạng xứ Trung. Thế nhưng, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt này lại bị gán danh "trà xanh", thảo mai khi bị bóc mẽ chuyên "ké fame" đồng nghiệp.



Netizen phát hiện ra rằng, Triệu Lộ Tư có "tiền sử" lôi các nghệ sĩ đình đám ra để bàn luận, biến họ trở thành công cụ để thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên Yêu Em Từ Dạ Dày khiến dân tình ngán ngẩm khi bắt chước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, "dìm" nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khi cùng hợp tác trong Trường Ca Hành, "trượt tay" like bài viết chê đàn chị Victoria Tống Thiến.

Triệu Lộ Tư bắt chước Triệu Lệ Dĩnh

Dìm nhan sắc của Nhiệt Ba

Like bài viết chê tạo hình "Nữ thần Kim Ưng" của Tống Thiến

Mới đây, Triệu Lộ Tư lại gây tranh luận khi vô tư bấm "like" bài viết so sánh và khen ngợi cô nổi trội hơn so với hai đàn chị là Ngô Tuyên Nghi và Cúc Tịnh Y . Sau bao lần "lỡ tay", dường như nữ diễn viên Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn mãi chẳng chịu chừa.

Với những chiêu thức đánh bóng tên tuổi không mấy đẹp như vậy, Triệu Lộ Tư đã biến dàn sao đình đám trở thành "người lót đường" sự nghiệp nổi tiếng của cô. Đây cũng là lý do khiến Triệu Lộ Tư phải nhận "mưa gạch đá" từ công chúng.



Triệu Lộ Tư nhấn icon "like" trong phần bình luận của bài viết chê Ngô Tuyên Nghi kém cạnh so với mình

Cô còn like bài viết so sánh giọng của mình và "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn là mỹ nhân thị phi khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Bất cứ "phốt căng" nào liên quan đến người đẹp đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Triệu Lộ Tư từng nhận được sự yêu mến, hảo cảm từ công chúng, nhưng chính những thủ đoạn thảo mai, tỏ ra ngây thơ vô tội của người đẹp này đã khiến netizen chán ghét, chỉ trích thậm tệ.

Chắc chắn, trong bước đường sự nghiệp sắp tới, nữ diễn viên sẽ phải cố gắng rất nhiều, không chỉ ở việc diễn xuất mà ngay cả chấn chỉnh tác phong, để ý tới thái độ của người xung quanh.

Nguồn: iFeng, baidu