3 mẹ kế điểm 10 của showbiz Việt: Người viết thư xin được nuôi con riêng của chồng, người khẳng định "yêu con nhất trên đời"

Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh gắn bó và nuôi dưỡng Anna Trương - con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân - từ khi cô bé mới 3 tuổi. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và con gái riêng của chồng luôn được đánh giá là hòa thuận, chan chứa tình cảm. Không chỉ chăm lo đời sống, Mỹ Linh còn là người thầy dìu dắt Anna trên con đường âm nhạc, hỗ trợ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Mỹ Linh chăm sóc, nuôi dưỡng Anna Trương từ khi con lên 3 tuổi.

Khi Anna chuẩn bị vào lớp một, Mỹ Linh từng viết thư gửi mẹ ruột của Anna tại Đức, bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng và cam kết mang lại cho con một nền giáo dục tốt nhất. Hành động này khiến nhiều khán giả bất ngờ và cảm phục.

Mỹ Linh ân cần chăm chút trong ngày con gái lấy chồng.

Chia sẻ về người mẹ nuôi, Anna từng xúc động nói: " Mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu, mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Ở nhà, mẹ dạy cho 3 chị em rất nhiều điều trong cuộc sống như cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi được học các kỹ năng sống từ mẹ. Tôi học được ở mẹ Mỹ Linh cách vị tha trong mọi chuyện, không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh cả. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa...

Tôi thấy mình may mắn vì có một người mẹ luôn tin tưởng ở tôi. Mẹ luôn thúc đẩy tôi mỗi khi tôi có những băn khoăn hay yếu đuối. Những khi yếu đuối, tôi chỉ muốn gọi cho mẹ tôi ngay lập tức để được nghe mẹ động viên. Dù bận bịu đến mấy thì mỗi khi tôi gọi điện mẹ đều bốc máy và lắng nghe những tâm sự của tôi ."

Đàm Thu Trang

Trước và sau khi kết hôn với doanh nhân Cường Đô La, Đàm Thu Trang không chỉ chăm sóc Subeo chu đáo mà còn thể hiện tình cảm qua nhiều khoảnh khắc gần gũi. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 34, nữ người mẫu xúc động khi Subeo chính là người trao bánh chúc mừng. Hình ảnh ấm áp này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, đồng thời khẳng định tình yêu thương chân thành mà Đàm Thu Trang dành cho con riêng của chồng.

Đàm Thu Trang rất yêu thương con riêng của chồng.

Chia sẻ về cách nuôi dạy, Đàm Thu Trang từng cho biết cô và Hồ Ngọc Hà có thỏa thuận rõ ràng trong việc chăm sóc Subeo. Cô không can thiệp vào phương pháp giáo dục của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà, chỉ góp ý khi thật sự cần thiết. “ Dù mình có tốt đến đâu thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi ”, Thu Trang từng bày tỏ. Theo cô, ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền rất mong manh, vì vậy cách tiếp cận luôn là từ tốn, nhẹ nhàng để con cảm thấy thoải mái.

Đàm Thu Trang yêu thương và chăm sóc Subeo như con ruột.

Gần đây, trước nhận xét Đàm Thu Trang thiên vị con ruột mà không nhắc đến con riêng của chồng, Cường Đô La đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: " Nhà có 3 bạn, bạn nào cũng yêu nhất trên đời hết á ".

Cường Đô La khẳng định vợ yêu thương 3 con như nhau.

Đàm Thu Trang nhiều lần đồng hành cùng Cường Đô La và Subeo trong các chuyến du lịch, luôn khéo léo ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Sự tinh tế và kiên nhẫn giúp cô xây dựng mối quan hệ gần gũi với con riêng của chồng.

Subeo cũng dành nhiều tình cảm cho mẹ kế. Cậu bé từng nói: “ Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang ”. Câu nói hồn nhiên ấy khiến Đàm Thu Trang xúc động, càng thêm quyết tâm yêu thương và chăm sóc con như ruột thịt.

Với cách ứng xử khéo léo và chân thành, Đàm Thu Trang không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với Cường Đô La mà còn bởi sự gắn kết bền chặt với Subeo.

Phương Oanh

Sau gần hai năm kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cặp song sinh Jimmy - Jenny. Trước khi đến với nữ diễn viên Quỳnh búp bê, Shark Bình từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng.

Nam doanh nhân cho biết trong 1 tuần, các con sẽ luân phiên ở cùng với anh và với mẹ ruột của con. Phương Oanh được khen ngợi vì là mẹ kế điểm 10, đối xử tốt, hòa hợp với các con riêng của chồng.

Phương Oanh thân thiết, gần gũi với con chồng.

Đầu năm nay, doanh nhân này chia sẻ loạt ảnh sum vầy cùng mẹ ruột, vợ và các con. Trong khung hình, Phương Oanh cùng hai con diện áo dài nổi bật, trong khi bé Mây (Phương Châu) - con gái riêng của Shark Bình - xuất hiện thân thiết bên cạnh nữ diễn viên.

Khoảnh khắc này càng khẳng định mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Phương Oanh và con riêng của chồng. Được biết, 2 người con của Shark Bình rất yêu quý Phương Oanh. Bé Mây liên tục bày tỏ tình yêu với cô và bé Zin vui khi bố và cô thành vợ chồng.

Bé Mây yêu thương em Jenny.

Trước khi đăng ký kết hôn với Phương Oanh, Shark Bình từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên Phương Oanh và hai con riêng. Trong ảnh, hai bé tỏ ra thoải mái, rạng rỡ. Nói về mối quan hệ giữa bạn gái và các con, Shark Bình cho biết: “ Tấm hình này chụp từ ngày 11/2. Cô và cháu đều quý mến nhau ”.

Phương Oanh được con riêng của chồng yêu quý.

Có thể thấy, cách đối xử của Mỹ Linh, Đàm Thu Trang hay Phương Oanh với con riêng của chồng đều xuất phát từ tình thương, sự tinh tế và tôn trọng. Họ không chỉ vun vén cho mái ấm hiện tại, mà còn khéo léo xây dựng mối quan hệ gắn bó, gần gũi với những đứa trẻ.

Chính sự chân thành ấy đã giúp họ nhận lại tình cảm yêu thương từ con riêng của chồng, đồng thời trở thành những hình mẫu đẹp về ứng xử trong gia đình nghệ sĩ Việt.







