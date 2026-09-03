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3 mẫu iPhone giảm giá mạnh, có máy rẻ hơn gần một nửa thời điểm ra mắt

Hùng Cường
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Những mẫu iPhone có giá bán giảm so với thời điểm ra mắt, mang đến cơ hội sở hữu thiết bị cao cấp với hiệu năng tốt và thiết kế ấn tượng.

iPhone Air: 22,99 triệu đồng

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iPhone Air gây ấn tượng mạnh với thiết kế siêu mỏng, ghi nhận mức giảm giá đáng kể, từ 31,99 triệu đồng khi ra mắt xuống còn khoảng 22,99 đến 24,39 triệu đồng cho phiên bản 256GB, tương đương mức giảm từ 24% đến 28%.

Với độ dày chỉ 5,64 mm, khung titan cao cấp và màn hình OLED 6,5 inch hỗ trợ ProMotion 120 Hz, iPhone Air mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà cho người dùng.

Bên trong, thiết bị được trang bị vi xử lý A19 Pro kết hợp với RAM 12 GB, giúp xử lý tốt các tác vụ yêu cầu hiệu năng cao. Đặc biệt, camera trước 18 MP với tính năng Center Stage cũng nâng cao trải nghiệm gọi video.

Tuy nhiên, để đạt được thiết kế siêu mỏng, Apple đã phải chấp nhận một số đánh đổi. Cụ thể, khả năng tản nhiệt của máy bị hạn chế, chỉ có một camera sau 48 MP, dung lượng pin khoảng 3.149 mAh và hệ thống loa đơn thay vì loa stereo.

iPhone 14: 13,9 triệu đồng

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iPhone 14 phiên bản 128GB đang được bán với mức giá khoảng 13,9 triệu đồng cho máy mới, giảm gần một nửa so với giá niêm yết ban đầu. Sau gần bốn năm có mặt trên thị trường, sản phẩm này vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 172 gram và hiệu năng ổn định từ chip A15 Bionic.

Việc nâng cấp RAM lên 6 GB giúp iPhone 14 cải thiện khả năng đa nhiệm so với thế hệ trước. Hệ thống camera cũng được nâng cấp với công nghệ Photonic Engine và chế độ chống rung Action Mode, hỗ trợ quay video hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, iPhone 14 cũng cho thấy dấu hiệu của một sản phẩm đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Máy gần như không có nhiều khác biệt so với iPhone 13, vẫn sử dụng màn hình tai thỏ với tần số quét 60 Hz, thiếu camera tele chuyên dụng và tiếp tục sử dụng cổng Lightning thay vì USB-C.

Dù vậy, với mức giá hiện tại, iPhone 14 vẫn là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone bền bỉ, hiệu năng tốt và được hỗ trợ phần mềm lâu dài.

iPhone 13: 11,8 triệu đồng

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iPhone 13 phiên bản 128GB đang được bán với mức giá khoảng 11,8 triệu đồng cho máy mới. Đây được xem là một trong những mẫu iPhone có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Sản phẩm sở hữu thiết kế quen thuộc, màn hình OLED chất lượng cao và được trang bị chip A15 Bionic, đủ sức đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ lướt mạng xã hội, xem phim cho đến chơi các trò chơi phổ biến.

Mặc dù đã ra mắt được vài năm và không tích hợp các tính năng hiện đại như Dynamic Island hay cổng USB-C, iPhone 13 vẫn là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng ưu tiên chi phí.

Tags

iphone air

iPhone 14

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