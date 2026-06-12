3 lý do nên chờ mua iPhone 18 Pro Max

Camera, pin và thiết kế dự kiến là những thay đổi đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp lên mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple.

Dù còn vài tháng nữa mới chính thức ra mắt, iPhone 18 Pro Max đã liên tục xuất hiện trong các tin đồn với nhiều nâng cấp đáng kể. Trong đó, ba thay đổi về camera, pin và thiết kế được cho là những yếu tố có thể thúc đẩy người dùng nâng cấp lên mẫu flagship mới của Apple.

Camera được nâng cấp mạnh mẽ

Theo nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu một trong những đợt nâng cấp phần cứng camera lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm này.

iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị camera chính với khẩu độ thay đổi linh hoạt, giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn khi chụp. (Ảnh minh hoạ)

Các thông tin rò rỉ hiện nay cho thấy thiết bị có thể được trang bị camera chính với khẩu độ thay đổi linh hoạt, camera tele có khẩu độ lớn hơn cùng nút Camera Control được thiết kế lại.

Trong đó, công nghệ khẩu độ biến thiên được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Tính năng này cho phép người dùng chủ động điều chỉnh độ sâu trường ảnh tùy theo nhu cầu chụp, từ xóa phông mạnh để làm nổi bật chủ thể đến giữ toàn bộ khung hình sắc nét.

Bên cạnh đó, khẩu độ lớn hơn trên camera tele được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng chụp thiếu sáng khi sử dụng các mức zoom quang học 4x và 8x.

Hứa hẹn thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay

Sau những cải thiện về pin trên iPhone 17 Pro Max, Apple được cho là sẽ tiếp tục nâng cao thời lượng sử dụng trên thế hệ kế nhiệm.

Apple cũng được cho là sẽ cải thiện đáng kể thời lượng pin trên iPhone 18 Pro nhờ viên pin lớn hơn, chip A20 Pro tiết kiệm điện hơn và modem C2 do hãng tự phát triển. (Ảnh minh hoạ)

Các nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được hưởng lợi từ ba yếu tố gồm viên pin dung lượng lớn hơn, chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm tiết kiệm điện hơn và modem C2 do Apple tự phát triển.

Một số hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin lớn hơn so với thế hệ hiện tại. Kết hợp cùng chip và modem mới, dòng iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ mang đến thời lượng pin tốt nhất từng xuất hiện trên iPhone.

Thiết kế mới với màu sắc nổi bật

Ngoài những nâng cấp về phần cứng, Apple cũng được cho là sẽ làm mới thiết kế nhằm tăng sức hút cho dòng sản phẩm mới.

iPhone 18 Pro Max có thể xuất hiện với màu sắc hoàn toàn mới cùng phần Dynamic Island nhỏ hơn. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều nguồn tin cho biết hãng sẽ giới thiệu một màu sắc chủ đạo hoàn toàn mới cho iPhone 18 Pro Max. Màu sắc này được mô tả là sự pha trộn giữa đỏ rượu vang, nâu cà phê và tím đậm, trong khi một số leaker gọi đây là tông đỏ cherry hoặc đỏ sẫm.

Bên cạnh đó, Apple có thể mang trở lại tùy chọn màu xám đậm hoặc đen, đáp ứng nhu cầu của những người dùng yêu thích các gam màu trung tính.

Một thay đổi khác là mặt lưng kính sẽ có màu sắc đồng nhất hơn với phần khung nhôm, giúp tổng thể thiết bị trông liền mạch thay vì tạo hiệu ứng hai tông màu như trước.

Đáng chú ý, khu vực Dynamic Island trên màn hình được cho là sẽ thu gọn khoảng 35%, qua đó tăng thêm không gian hiển thị cho người dùng.

Nhiều nâng cấp đáng chờ đợi

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm chụp ảnh, thời lượng pin và thiết kế. Đây có thể là những yếu tố đủ sức thuyết phục nhiều người dùng nâng cấp lên thế hệ iPhone mới trong năm nay.