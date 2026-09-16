3 lý do không nên mua iPhone 18 Pro Max năm nay

iPhone 18 Pro Max sở hữu loạt nâng cấp đáng chú ý, nhưng việc Apple ra mắt iPhone Duo, trì hoãn iPhone 18 và chuẩn bị cho cột mốc iPhone 20 khiến người dùng có thêm lý do để chờ đợi.

iPhone 18 Pro Max là mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm 2026, với nhiều nâng cấp về hiệu năng, màn hình, pin và khả năng tản nhiệt. Tuy nhiên, với những người đang sở hữu một chiếc iPhone đời gần đây, việc xuống tiền ngay cho mẫu máy mới chưa hẳn là lựa chọn duy nhất.

Có ít nhất 3 yếu tố có thể khiến người dùng cân nhắc trì hoãn việc mua iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo tạo ra một lựa chọn hoàn toàn mới

Khác với những năm trước, năm 2026 Apple không chỉ giới thiệu một thế hệ iPhone Pro mới mà còn đưa iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, vào cuộc chơi.

Đây có thể là yếu tố khiến iPhone 18 Pro Max gặp khó trong việc thu hút nhóm khách hàng muốn sở hữu sản phẩm mới nhất của Apple. Nếu trước đây lựa chọn cao cấp chủ yếu xoay quanh những mẫu iPhone Pro, sự xuất hiện của thiết bị màn hình gập tạo thêm một hướng đi hoàn toàn khác.

iPhone Duo có giá khởi điểm 64 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức 42 triệu đồng của iPhone 18 Pro Max. Vì vậy, với người dùng chỉ muốn đổi sang một chiếc iPhone mới trong năm nay, việc lựa chọn giữa thiết kế quen thuộc của dòng Pro Max và một sản phẩm hoàn toàn mới như Duo trở thành bài toán đáng cân nhắc.

Đợi iPhone 18 bản tiêu chuẩn giá mềm

Một yếu tố khác đến từ chính chiến lược sản phẩm của Apple. Khác với mọi năm, Apple không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cùng thời điểm với 18 Pro và Pro Max. Một số nguồn tin cho biết model có thể ra mắt đầu năm sau, cùng với iPhone Air 2 và iPhone 18e.

Điều này tạo ra một khoảng chờ đối với người đang cân nhắc mua iPhone 18 Pro Max. Mẫu iPhone tiêu chuẩn có thể không sở hữu toàn bộ tính năng của dòng Pro, nhưng nếu được trang bị đủ những nâng cấp mà phần lớn người dùng quan tâm, khoảng cách giữa hai dòng máy có thể không còn quá lớn.

Khi đó, người dùng có thể đứng trước lựa chọn: chi từ 42 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max ngay bây giờ, hoặc chờ iPhone 18 tiêu chuẩn xuất hiện với giá mềm hơn và xem những khác biệt thực tế giữa hai phiên bản.

Đây đặc biệt đáng chú ý với những người không nhất thiết cần camera, màn hình hay hiệu năng cao nhất mà chỉ muốn một chiếc iPhone mới có trải nghiệm tốt trong nhiều năm.

iPhone 20 có thể là cột mốc đáng chờ

Lý do cuối cùng liên quan đến thời điểm. Năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu.

Đây là một cột mốc đặc biệt đối với dòng sản phẩm đã trở thành một trong những thiết bị quan trọng nhất của Apple. Vì vậy, việc Apple có thể dành nhiều thay đổi cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm đang trở thành một trong những yếu tố khiến người dùng cân nhắc chờ thêm một năm.

Hiện chưa thể biết Apple sẽ đưa những gì vào iPhone 20, và các thông tin về sản phẩm này chủ yếu vẫn dừng ở mức tin đồn. Tuy nhiên, với người đang sử dụng một chiếc iPhone vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, chờ đến năm 2027 có thể giúp họ có thêm thông tin trước khi quyết định nâng cấp.

Nếu iPhone 20 thực sự mang đến những thay đổi lớn, người dùng sẽ không phải tiếc nuối vì đã vỏ qua iPhone 18 Pro Max. Ngược lại, nếu thế hệ kỷ niệm không tạo ra khác biệt đáng kể, iPhone 18 Pro Max khi đó có thể đã giảm giá và trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận hơn.

iPhone 18 Pro Max không phải một sản phẩm thiếu sức hút. Vấn đề nằm ở chỗ năm 2026 Apple đồng thời tạo ra nhiều lý do để người dùng cân nhắc việc chờ thêm.

Với người cần nâng cấp ngay, iPhone 18 Pro Max vẫn có thể đáp ứng nhu cầu. Nhưng với những người đang sở hữu một chiếc iPhone tương đối mới, việc tiếp tục sử dụng máy hiện tại thêm một thời gian và theo dõi các sản phẩm tiếp theo của Apple là một phương án đáng cân nhắc.



