3 lựa chọn cơm gà "vị đúng đỉnh" khi chưa biết ăn gì hôm nay

Thời gian gần đây, TP.HCM bước vào đợt nắng nóng, xu hướng đặt đồ ăn giao tận nơi trở nên phổ biến hơn nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Chỉ vài thao tác trên ShopeeFood như chọn quán, áp mã, hẹn giờ giao là đã có ngay một bữa ăn đầy đủ. Trong số đó, 3 quán cơm gà dưới đây gây ấn tượng nhờ chất lượng ổn định và menu phong phú, từ gỏi gà, cơm gà luộc đến các phiên bản đậm vị như xốt tiêu, giúp thay đổi khẩu vị linh hoạt.

Gà ta Tường Vy

Có những ngày, thứ người ta cần chỉ là một bữa ăn đủ ngon và nhanh gọn. Trong những ngày như vậy, một phần gỏi gà ăn kèm cơm lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Gà ta Tường Vy đáp ứng tốt tiêu chí của một món gà luộc chuẩn vị. Phần gỏi gà ta nửa con ăn kèm cơm và cháo, cùng miến ức gà mang đến sự đa dạng.

Gà ta được luộc vừa tới, giữ được độ dai và vị ngọt tự nhiên. Khi xé ra trộn gỏi, thịt vẫn giữ được nguyên thớ, không bị vụn. Phần gỏi có vị chua nhẹ, thêm chút cay và mặn vừa đủ, không lấn át mà chỉ làm nổi bật vị gà. Ăn cùng cơm nóng, cảm giác mát - ấm đan xen khiến bữa ăn trở nên cân bằng một cách tự nhiên. Một phần ăn cho 3 người khoảng 300.000 đồng (đã gồm phí vận chuyển), áp mã giảm giá còn tiết kiệm hơn, phù hợp cho các bữa ăn nhóm nhẹ nhàng.

Cơm gà Hải Nam - Calmette

Quán ăn tiếp theo xuất hiện trong danh sách là cơm gà Hải Nam - Calmette, tọa lạc trên con phố sầm uất ở TP.HCM. Mở cửa đón khách từ những năm 90, từ một tiệm ăn giản dị, quán dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ nhờ giữ được hương vị ổn định và cách làm chỉn chu.

Nơi đây phục vụ cơm gà Hải Nam kiểu Singapore, được chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến cách nêm nếm tinh tế. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng món ăn đòi hỏi độ cầu kỳ trong cách chế biến. Gà luộc vừa chín tới, da bóng mịn, thịt mềm, chấm kèm nước sốt gừng hoặc xì dầu đậm đà là tròn vị. Cơm được nấu từ nước luộc gà, dẻo thơm nhẹ với độ béo vừa phải. Những chi tiết này khiến bữa ăn không chỉ dừng lại ở một phần cơm gà, mà trở thành trải nghiệm trọn vẹn, kết hợp thêm một bát canh thanh mát giúp cân bằng bữa ăn.

Cơm gà xối mỡ 142

Không thể bỏ qua cơm gà xối mỡ - món "quốc dân" của dân văn phòng. Một phần ăn ngon không chỉ nằm ở miếng gà chiên giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong, mà còn ở phần cơm chiên tơi, không khô, thấm vị vừa đủ để ăn hết hộp vẫn không ngấy.

Gần đây, khi lướt bộ sưu tập "Cơm Gà Vị Đúng Đỉnh" trên ShopeeFood, quán gây chú ý với các phần ăn bắt mắt. "Ngôi sao" được nhiều thực khách chọn là cơm gà Dương Châu mắm tỏi vàng óng, cơm dẻo thơm quyện vị mắm tỏi cay nồng đặc trưng.

Gà xối mỡ da giòn rụm, gà hấp muối hay xốt tiêu cay cũng là gợi ý đáng thử. Ngoài cơm, quán có thêm các lựa chọn như nui xào, mì trộn… để thực khách đổi vị nếu ăn thường xuyên. Menu đa dạng với mức giá từ 58.000 - 72.000 đồng, phù hợp để đặt chung theo nhóm, mỗi người có thể chọn món theo khẩu vị riêng.

