3 loại cây đuổi muỗi, lọc không khí hiệu quả cực dễ trồng

Sả

Sả là loại cây quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam nhưng đồng thời cũng là “vũ khí” chống muỗi cực kỳ hiệu quả. Lá sả chứa các hợp chất tự nhiên như citral và citronella, có mùi hương đặc trưng khiến muỗi khó chịu và tránh xa. Không chỉ vậy, sả chanh còn có tác dụng lọc không khí, giảm mùi hôi và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Cách trồng sả rất đơn giản như sau: Người dùng chỉ cần trồng trong chậu, đặt nơi thoáng sáng, tưới nước đều nhưng không để úng. Để tăng hiệu quả đuổi muỗi, có thể cắt lá tươi, giã nát hoặc chế thành tinh dầu, đặt quanh nhà hoặc gần cửa sổ. Với những gia đình có ban công hoặc sân nhỏ, trồng vài bụi sả chanh sẽ giúp tạo “vùng an toàn” cho cả nhà khỏi muỗi.

Húng quế

Húng quế giúp đuổi muỗi.

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc, nhưng ít người biết rằng mùi hương mạnh của húng quế cũng giúp đuổi muỗi và các côn trùng nhỏ hiệu quả. Ngoài ra, húng quế có khả năng làm sạch không khí bằng cách hấp thụ một số khí độc hại, tạo không gian trong lành cho phòng ở.

Trồng húng quế trong nhà không quá khó. Cây thích hợp đặt nơi có ánh sáng đầy đủ, tưới nước đều nhưng tránh ngập úng. Để cây phát triển tốt, nên thường xuyên cắt lá, vừa thu hoạch vừa kích thích cây ra nhiều lá mới. Ngoài cách đặt chậu, bạn có thể dùng lá tươi hoặc lá khô để làm túi thơm, treo trong phòng ngủ, nhà bếp hoặc các góc trong nhà. Mùi hương của húng quế không chỉ đuổi muỗi mà còn tạo cảm giác tươi mới, dễ chịu.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là loài hoa rực rỡ, dễ trồng và được đánh giá cao về khả năng đuổi muỗi nhờ chứa chất pyrethrum tự nhiên một hợp chất được ứng dụng trong nhiều loại thuốc chống côn trùng. Không những vậy, hoa cúc vạn thọ còn giúp làm đẹp cảnh quan và góp phần lọc không khí nhẹ nhàng, tạo môi trường sống trong lành.

Cách trông cúc vạn thọ như sau: Cúc vạn thọ ưa nắng, cần đất tơi xốp và tưới nước đều. Gia chủ có thể trồng ngoài ban công, sân vườn hoặc chậu nhỏ trên cửa sổ. Tuy nhiên, nên tránh trồng trong phòng kín quá lâu vì cây cần ánh sáng trực tiếp để phát triển khỏe mạnh. Khi trồng kết hợp cùng các loại cây khác như sả chanh, húng quế, hiệu quả đuổi muỗi sẽ rõ rệt hơn, đồng thời tạo không gian sống sinh động, bắt mắt.

Giải pháp an toàn và bền vững

Trồng cây lọc không khí và đuổi muỗi là giải pháp tự nhiên, thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất, an toàn cho trẻ nhỏ và người già. Sử dụng sả, húng quế và cúc vạn thọ cùng nhau sẽ tạo ra một không gian vừa đẹp mắt, vừa sạch không khí và giảm nguy cơ muỗi tấn công. Chỉ với vài chậu cây nhỏ, bạn có thể biến nhà ở thành không gian sống trong lành, an toàn và thư giãn.

Việc trồng cây đuổi muỗi còn mang lại lợi ích tâm lý, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Hương thơm từ sả chanh, húng quế hay sắc vàng rực rỡ của cúc vạn thọ không chỉ làm đẹp không gian mà còn khiến việc phòng chống muỗi trở nên thú vị và tự nhiên. Đây là giải pháp dễ thực hiện, ít tốn kém, nhưng mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.