3 kiểu nhắn tin công việc tố cáo bạn là người có EQ bằng 0

Trong tâm lý học hành vi, giao tiếp bất đồng bộ qua văn bản đòi hỏi người viết phải sở hữu năng lực thấu cảm nhận thức. Điều này nghĩa là bạn phải đặt mình vào vị trí của người nhận để hiểu xem tin nhắn của mình có rõ ràng, tôn trọng thời gian và không gian riêng tư của họ hay không.

Người có EQ thấp thường bỏ qua bộ lọc này, họ nhắn tin hoàn toàn theo bản năng và sự tiện ích của cá nhân, vô tình gây ra những ức chế ngầm cho tập thể qua 3 kiểu tin nhắn điển hình dưới đây.

Kiểu nhắn tin "nhỏ giọt" và thả một câu "Hi em/Alo bạn" rồi biến mất

Đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi nhân viên công sở. Kiểu người này có thói quen nhắn một câu chào cụt lủn, hoặc gọi tên đối phương rồi im lặng chờ phản hồi mới chịu nói tiếp nội dung công việc. Họ bắt người nhận phải hồi đáp một cách vô định mà không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước.

Tâm lý học gọi đây là hành vi chiếm dụng băng thông tâm lý, tiếng Anh là "cognitive bandwidth theft". Việc nhắn tin nhỏ giọt buộc đối phương phải rơi vào trạng thái chờ đợi, lo lắng, hoặc phải tốn thêm nhiều lượt tương tác qua lại chỉ để hiểu một vấn đề đơn giản. Người có EQ cao luôn tuân thủ nguyên tắc "nhắn tin trọn gói": chào hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ deadline và mong muốn phản hồi trong cùng một tin nhắn để tiết kiệm thời gian tối đa cho đối phương.

Kiểu "khủng bố" bằng một tràng tin nhắn thoại kéo dài hàng phút

Gửi tin nhắn thoại là một tính năng tiện lợi, nhưng nó chỉ tiện cho người nói và là một cực hình cho người nghe, đặc biệt là trong bối cảnh công việc. Người EQ thấp rất lười gõ phím, họ thản nhiên gửi một chuỗi 4, 5 tin nhắn thoại, mỗi tin dài từ 1 đến 2 phút để giải thích một sự vụ, bất chấp việc đối phương có đang ở trong phòng họp, đang đi ngoài đường hay đang tập trung làm việc hay không.

Hành vi này tố cáo sự ích kỷ và thiếu tôn trọng thời gian của người khác. Người nhận sẽ phải tìm tai nghe, tốn vài phút cuộc đời để nghe hết tràng luyên thuyên đó, tự lấy sổ tay ghi chép lại các ý chính vì tin nhắn thoại không có tính năng tìm kiếm từ khóa khi cần lục lại thông tin. Trừ những trường hợp bất khả kháng hoặc đã được sự đồng ý trước, việc lạm dụng voice mới trong công việc thể hiện năng lực đúc kết thông tin kém và một chỉ số EQ vô tâm có hệ thống.

Kiểu nhắn tin công việc ngoài giờ hành chính một cách vô tội vạ mà không có việc khẩn cấp

Dấu hiệu của một người EQ thấp kịch đáy trong môi trường làm việc là việc không có ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân. Họ thản nhiên tag tên đồng nghiệp vào các nhóm chat, giao việc hoặc hỏi han sự vụ vào lúc 10 giờ đêm, ngày cuối tuần, hoặc ngay trong kỳ nghỉ lễ mà không có bất kỳ tính chất cấp bách nào. Họ làm điều đó chỉ vì họ vừa chợt nhớ ra, hoặc vì họ muốn giải tỏa sự lo âu của bản thân ngay lập tức.

Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng vào không gian nghỉ ngơi và năng lượng tái tạo của người khác. Người nhận dù không muốn trả lời cũng sẽ bị rơi vào trạng thái căng thẳng, uể oải vì "deadline" vô hình treo lơ lửng trên đầu vào ngày nghỉ.

Một người sếp hay đồng nghiệp tinh tế luôn biết cách sử dụng tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn để tin nhắn tự động chuyển đến vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau, thay vì biến mình thành một "trạm phát áp lực độc hại" vào ban đêm.

Cách bạn nhắn một tin nhắn thể hiện cách bạn tôn trọng cộng đồng xung quanh. Việc tinh chỉnh những thói quen gõ phím nhỏ bé này không chỉ giúp bạn nâng tầm EQ, xây dựng văn hóa công sở văn minh mà còn khiến mọi người luôn cảm thấy dễ chịu, sẵn lòng hợp tác mỗi khi thấy avatar của bạn sáng đèn, nhớ nhé!