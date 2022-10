Từng có một câu nói rằng: "Một con người là sự tổng hòa của 5 người mà anh ta dành nhiều thời gian bên cạnh nhất". Và tác giả của câu nói này không phải không có lí do.



Qua hàng thiên niên kỷ tiến hóa xã hội, con người đã có ý thức rõ ràng về việc kết nối với các cá nhân xung quanh dựa trên sự tương đồng về danh tính, niềm tin và thế giới quan.

Trong khi những người phù hợp có thể giúp nâng tầm bản thân, những người không phù hợp có thể kéo ta xuống "đáy xã hội". Bản thân ta cũng đủ nhạy cảm để biết ai là người phù hợp, ai là người có thể gây hại tới mình.

Và sau đây là 3 kiểu người quan trọng nhất mà bạn cần gắn bó trong đời.

Người giỏi hơn bạn

Không sức mạnh nào có thể thúc đẩy ta vượt qua giới hạn của bản thân hơn sự hiện diện của một ai đó giỏi hơn.

Ta luôn rao giảng rằng đừng so sánh bản thân với người khác - nhưng sâu bên trong tâm trí, sự so sánh không thể không xảy ra. So sánh để tự thấy bản thân còn thiếu sót ở đâu, và cần làm gì để thay đổi.

Nhưng hãy biến sự so sánh đó thành động lực để truyền cảm hứng chứ không phải là sự ghen tị. Ngay cả khi người giỏi hơn tỏ ra trịch thượng và không hề động viên ta, hãy giữ thái độ cầu tiến và khiêm tốn.

Làm sao để tìm thấy những người như vậy?

Những người giỏi hơn luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ có thể là người có hình thể săn chắc, khỏe mạnh hơn ta, hay sở hữu những tài sản mà ta hằng mơ ước.

Khi ta thể hiện sự kính trọng thực sự và sẵn sàng học hỏi, hầu hết mọi người sẽ không ngần ngại trợ giúp, đưa ra những mẹo có giá trị hay những lời tư vấn miễn phí.

Một cách hiệu quả khác trong thời đại ngày nay là gửi email hoặc gửi tin nhắn trực tiếp, nhất là với những KOL trên mạng xã hội. Nhưng trước tiên, hãy đảm bảo ta thu hút sự chú ý của họ bằng cách tương tác trung thành với các nội dung của người đó trên MXH.

Thậm chí, ngay cả khi không có tiếp xúc trực tuyến, việc quan sát và dõi theo từ xa cũng đã đủ để ta tự truyền cảm hứng và thúc đẩy bản thân.

Người cùng "tầm nhìn" với bạn

Vấn đề với những người giỏi là họ cũng thường chỉ hướng đến những người có cùng chí hướng với họ, hoặc cao hơn.

Do đó, ta cần hướng cả đến với những người cùng "tầm nhìn" với mình. Bằng cách thúc đẩy lẫn nhau, cả ta và họ sẽ phát triển nhiều hơn so với khi chỉ có một mình. Chẳng hạn, khi có một người bạn cùng luyện tập thể dục bên cạnh, ta sẽ nhận những lời động viên và nhắc nhở khi muốn bỏ cuộc sớm.

Với một người cùng chí hướng, ta cũng có thể có các cuộc trò chuyện sâu sắc, trao đổi về những ý tưởng hay và mỗi lần tương tác là một trải nghiệm phong phú.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những kẻ hiếu thắng độc hại, những người biến mọi thứ thành cuộc cạnh tranh gay gắt không đáng có.

Làm sao để tìm thấy những người như vậy?

Hãy cởi mở trò chuyện với người lạ - và cũng cởi mở khi người khác có thiện chí trò chuyện với ta.

Nhờ sức mạnh của sự tương đồng, những người giống nhau, cùng đẳng cấp với nhau sẽ tự thu hút về phía nhau.

Hãy mạnh dạn bước ra ngoài xã hội mà mở rộng các mối quan hệ giao tiếp. Khi đã cảm thấy hài lòng với một người tương hợp, hãy gặp gỡ bạn bè của họ - những người có thể sẽ giống ta, sau đó lại tiếp tục giới thiệu những người bạn khác của ta với họ. Cứ như vậy, vòng tròn kết nối sẽ ngày một lớn mạnh.

Người cấp dưới của bạn

Guồng quay hối hả của việc phải trở nên tốt hơn, giỏi hơn đôi khi khiến ta quên mất tầm quan trọng của việc cho đi.

Giả sử bạn đang ở bậc thứ 9 của chiếc thang địa vị. Trong khi những người ở cùng bậc sẽ thúc đẩy bạn, thì những người ở bậc cao hơn sẽ giúp nâng bạn lên. Nhưng còn những người ở bậc thang thứ 8 trở xuống thì sao?

Hãy kéo họ lên - sau đó, họ sẽ tiếp tục kéo những người bên dưới khác, và như vậy chuỗi hành động tốt đẹp này sẽ tiếp tục giúp nâng tầm toàn xã hội.

Tuy nhiên, cần chú ý một điều. Ta không thể và không nên cố gắng kéo những người không muốn leo lên. Và cần kiên quyết tránh xa những kẻ muốn tìm cách kéo ta xuống ngang hàng với họ. Nếu không, ta sẽ chỉ nhận lại sự vô ơn, còn những người kia không có gì ngoài sự cay đắng, ghen tị và phẫn nộ.

Làm sao để tìm thấy những người như vậy?

Thực tế, ta không cần bỏ công sức để tìm nhóm người này

Một khi ta trở nên đủ tốt, họ sẽ tự tìm đến - miễn là ta luôn tỏ ra thiện chí, giữ thái độ ấm áp, đón chào.

Và một khi họ đã tìm đến ta, đừng phủ nhận hoặc phớt lờ. Hãy đưa ra những gợi ý ngắn gọn và chỉ dẫn họ đến những điều tốt đẹp.

Lời kết

Suy cho cùng, dù là người nào trong số 3 loại người mà ta nên gắn bó, thì một phẩm chất quan trọng cần có chính là sự tích cực. Trên thực tế, sự tích cực cũng giúp hình thành một loạt các phẩm chất tuyệt vời khác như lòng tốt, sự chính trực, sự phóng khoáng và lòng biết ơn.

Một người tích cực ở cùng hoặc thấp hơn đẳng cấp của bạn còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một người độc hại và tiêu cực dù ở đẳng cấp cao hơn.

Và cách tốt nhất để thu hút những người tích cực vào cuộc sống của bạn chính là tự mình trở thành một ngọn hải đăng truyền cảm hứng về sự tích cực cho người khác.