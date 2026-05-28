Đi làm càng lâu, nhiều người càng nhận ra: Thứ khiến một đồng nghiệp trở nên dễ mến đôi khi không nằm ở năng lực hay độ hoạt ngôn, mà ở cảm giác dễ chịu trong cách họ trò chuyện mỗi ngày.

Ở tuổi 20, một tin nhắn cụt lủn hay cách nói chuyện thiếu tinh tế đôi khi vẫn dễ được cho qua, vì ai cũng đang mải xoay xở với việc lớn lên, yêu đương hay tìm chỗ đứng cho bản thân. Nhưng sau tuổi 30, khi công việc và các mối quan hệ xã hội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, cách nhắn tin hay giao tiếp trong group chat dần phản ánh rất nhiều về một con người.

Chỉ vài câu trả lời ngắn ngủi cũng đủ để người khác cảm nhận được bạn là người dễ hợp tác hay khó gần, tinh tế hay vô tình, khiến người đối diện thấy thoải mái hay chỉ muốn… âm thầm tắt thông báo.

Chỉ vài dòng phản hồi trong group chat công ty cũng đủ để người khác hình dung bạn là kiểu người thế nào: tinh tế hay thiếu tinh tế, dễ hợp tác hay khiến tập thể mệt mỏi.

Và một trong những nơi dễ “lộ EQ” nhất, đôi khi lại là… lúc cả team order đồ uống giữa trưa nắng nóng.

Chuyện tưởng nhỏ nhưng lại phản ánh rất rõ cách một người tương tác với tập thể. Có người chỉ cần xuất hiện trong group chat là khiến không khí dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cũng có người cứ mở lời là đồng nghiệp bắt đầu muốn mute thông báo.

“Ủa đặt chi mắc vậy?”

Đây là kiểu lời nói rất phổ biến ở công sở nhưng cũng dễ làm mất thiện cảm nhất.

Một nhóm đang order trà sữa, cà phê hay matcha giữa giờ nghỉ. Người thích uống ít đường, người thêm topping, người chọn ly gần trăm nghìn vì hôm nay cần “nạp dopamine để chạy deadline”. Nhưng kiểu gì cũng có người buông vài câu như: “Trời, uống ly này bằng luôn bữa trưa", “Ngọt vậy cũng uống được hả?”, “Uống kiểu này chắc tăng cân dữ lắm.”

Nhiều người nghĩ mình chỉ đang nói vui. Nhưng thực tế, việc liên tục bình phẩm lựa chọn cá nhân của người khác lại là thứ rất dễ tạo cảm giác bị soi xét.

Sau tuổi 30, phần lớn dân công sở đều đã đủ áp lực với công việc và cuộc sống riêng. Không ai muốn đến cả chuyện uống gì giữa giờ nghỉ cũng trở thành chủ đề để người khác đánh giá.

Người EQ cao thường hiểu rằng không phải suy nghĩ nào cũng cần nói ra. Đặc biệt là trong môi trường tập thể, nơi sự thoải mái đôi khi đến từ những điều rất nhỏ như: để người khác yên tâm gọi món mình thích mà không bị bình luận.

“Tui chỉ uống nước lọc thôi” - và cái cách biến lựa chọn sống healthy thành sự phán xét người khác

Sau tuổi 30, rất nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt.

Có người bỏ trà sữa vì giữ dáng. Có người hạn chế đường vì sức khỏe. Có người chuyển sang uống cà phê đen, nước lọc hay nước ép detox. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Có những người biến lựa chọn cá nhân thành một dạng “thượng đẳng lifestyle” trong group chat công ty.

Một cuộc hội thoại rất quen thuộc:

- “Team uống gì không?”

- “Tui chỉ uống nước lọc thôi. Từ 30 tuổi là phải giữ sức khỏe chứ. Mấy món này uống vô hại người lắm.”

Thoạt nghe tưởng vô hại, nhưng càng lặp lại nhiều càng tạo cảm giác như những người còn uống trà sữa hay cà phê sữa là đang sống thiếu lành mạnh, thiếu hiểu biết hoặc “không biết chăm bản thân”.

Thực tế, chuyện ăn uống sau tuổi 30 là lựa chọn cá nhân. Có người ưu tiên sức khỏe, có người đơn giản chỉ cần một ly trà sữa để thấy ngày làm việc đỡ mệt hơn một chút.

EQ cao không nằm ở việc bạn uống healthy tới đâu. Mà là biết giữ sự tôn trọng với lựa chọn của người khác, thay vì biến mọi cuộc trò chuyện thành dịp để thể hiện mình “sống chuẩn” hơn.

Bởi đôi khi, điều khiến đồng nghiệp khó chịu không phải ly nước lọc, mà là cảm giác bị âm thầm phán xét phía sau câu nói đó.

“Ủa có mình tôi không được hỏi à?”, “Team này thiên vị quá ha”

Đây là kiểu lời nói dễ khiến cả group chat rơi vào trạng thái… ngượng ngang nhất.

Chỉ cần bị quên order nước, giao thiếu món hoặc nước tới trễ hơn người khác một chút, có người sẽ lập tức nhắn: “Ủa rồi phần của tôi đâu?”, “Team này sống lạnh lùng dữ", “Chắc tôi bị cho ra rìa rồi.”

Những câu nửa đùa nửa trách kiểu này thường tạo áp lực cảm xúc cho cả tập thể nhiều hơn người nói nghĩ.

Bởi sau tuổi 30, đa số dân công sở đều rất ngại drama nơi làm việc. Họ không sợ góp ý thẳng thắn, chỉ sợ kiểu giao tiếp khiến ai cũng phải đoán xem người kia đang giận thật hay chỉ “giỡn”.

Một ly nước bị sót đôi khi chỉ là sơ suất rất bình thường giữa lúc mọi người đang bù đầu với công việc. Nhưng phản ứng quá mức với những chuyện nhỏ lại dễ khiến đồng nghiệp bắt đầu dè chừng trong các tương tác sau đó.

Đi làm càng lâu mới càng nhận ra: Người được yêu quý ở công ty chưa chắc là người hoạt ngôn nhất, mà thường là người khiến tập thể cảm thấy nhẹ đầu nhất khi trò chuyện cùng.

Và EQ thấp đôi khi cũng không nằm ở những cuộc cãi vã lớn.

Nó xuất hiện trong vài câu nói rất nhỏ giữa một buổi trưa nóng nực, lúc cả team chỉ đang muốn order vài ly nước để “sống sót” qua deadline cuối ngày.

Trần Hà