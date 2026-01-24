Trên những chuyến xe khách về quê m nơi không gian chung bị thu hẹp, cảm xúc của mỗi người lại dễ chạm vào nhau hơn bao giờ hết, cách một người sử dụng điện thoại đôi khi nói lên rất nhiều điều. Không cần những hành động quá lớn, chỉ từ vài thói quen nhỏ cũng có thể thấy được mức độ tinh tế và ý thức xã hội của mỗi người.

Theo nhiều phân tích hành vi xã hội được các trang tâm lý học và báo đời sống quốc tế nhắc tới, EQ cao thường thể hiện rõ nhất trong những không gian đông người, ít riêng tư , nơi mỗi hành vi cá nhân đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Và xe khách là một ví dụ điển hình.

Ảnh minh họa.

1. Chủ động bật chế độ im lặng hoặc rung ngay khi lên xe

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của người có EQ cao là chủ động đưa điện thoại về chế độ im lặng hoặc rung ngay khi bước lên xe.

Họ không để chuông báo tin nhắn hay cuộc gọi vang lên bất chợt trong không gian kín; cũng không để âm thanh từ video, clip ngắn hay trò chơi vô tình phá vỡ sự yên tĩnh vốn rất mong manh trên xe khách. Trong trường hợp cần nghe điện thoại, những người này thường trao đổi ngắn gọn, hạ thấp giọng, hoặc lựa chọn chờ đến khi có không gian phù hợp hơn mới tiếp tục cuộc gọi.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia tâm lý, thói quen nhỏ này phản ánh việc người dùng ý thức rõ ràng rằng mình đang ở trong không gian chung, nơi cảm giác dễ chịu của người xung quanh cũng quan trọng không kém cảm xúc cá nhân.

Chính sự chủ động điều chỉnh hành vi ấy là một biểu hiện điển hình của trí tuệ cảm xúc trong đời sống thường ngày.

2. Dùng điện thoại vừa đủ, không “xả âm thanh” ra xung quanh

EQ cao không đồng nghĩa với việc phải cất điện thoại suốt chuyến đi, mà nằm ở cách sử dụng có chừng mực và khả năng tự kiểm soát hành vi trong không gian chung. Những người tinh tế thường hiểu rằng, trên xe khách, mỗi âm thanh phát ra hay mỗi ánh sáng từ màn hình đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người xung quanh.

Ảnh minh họa.

Nhiều nghiên cứu và bài viết về hành vi nơi công cộng cũng từng chỉ ra rằng, khả năng tự điều chỉnh để không làm phiền người khác là một biểu hiện rõ nét của trí tuệ cảm xúc.

Trong những không gian không thể “tách biệt” như xe khách, sự tinh tế ấy không đến từ những quy tắc cứng nhắc, mà đến từ việc mỗi người biết đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu rằng sự thoải mái của bản thân không nên được đánh đổi bằng sự bất tiện của cả tập thể.

3. Cầm điện thoại thấp, sát người - ý thức rõ “mình không ở một mình”

Một chi tiết rất nhỏ nhưng lại nói lên khá nhiều về EQ, chính là cách cầm điện thoại khi ngồi trong không gian chung. Người có trí tuệ cảm xúc cao thường không sử dụng điện thoại một cách “vô thức”, mà luôn giữ cho hành vi của mình ở mức vừa đủ để không gây khó chịu cho người khác.

Họ có xu hướng cầm điện thoại thấp, sát người; tránh giơ màn hình quá cao hoặc nghiêng hẳn ra không gian xung quanh; đồng thời cũng không vô tình “phô bày” những nội dung cá nhân cho người ngồi cạnh cùng xem. Thói quen này cho thấy sự ý thức rất rõ rằng mình không ở một mình, và rằng việc tôn trọng “không gian thị giác” của người khác cũng quan trọng không kém việc giữ yên tĩnh.

Đó là kiểu tinh tế rất đời thường, không cần thể hiện hay nói ra, nhưng lại đủ để người ngồi bên cạnh cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng, một biểu hiện điển hình của EQ cao trong những tình huống sinh hoạt hằng ngày.

Trên những chuyến xe khách về quê, không ai yêu cầu bạn phải cất điện thoại suốt cả hành trình hay trở nên “chuẩn mực” một cách gượng ép. Nhưng đôi khi, chỉ cần bật im lặng, dùng vừa đủ và ý thức rằng mình đang ở trong không gian chung , cũng đủ để tạo ra một chuyến đi nhẹ nhàng hơn cho tất cả mọi người.

Và trong những khoảnh khắc rất đời ấy, EQ cao đôi khi không nằm ở lời nói hay hành động lớn, mà nằm ở cách ta dùng chiếc điện thoại sao cho không làm phiền cảm xúc của người khác.