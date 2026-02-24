3 khu đô thị 13 tỷ USD của Vinhomes và Ecopark tại tỉnh nhỏ nhất cả nước đón tin vui dịp đầu năm

Toàn cảnh khu đô thị Ecopark.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14–22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tỉnh Hưng Yên đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 86,6% so với kỳ nghỉ Tết năm 2025. Trong đó có gần 1.500 lượt khách quốc tế. Lượng khách tăng mạnh tại hầu hết các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các điểm du lịch tâm linh và các tổ hợp vui chơi, trải nghiệm.

Tại các di tích, điểm du lịch nổi tiếng như chùa Keo, chùa Chuông, chùa Nôm, đền Đồng Bằng, đền Trần, đền Mẫu, đền Tiên La… lượng khách đạt trung bình 10.000–20.000 lượt/ngày.

Bên cạnh các khu, điểm du lịch, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch dịp đầu năm.

Đáng chú ý, các khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận lượng khách ấn tượng. Ecopark Hưng Yên thu hút khoảng 25.000 lượt khách/ngày. Trong khi đó, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 đón khoảng 30.000 lượt khách/ngày đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm.

Vinhomes Ocean Park 3.

Các khu đô thị này đều được phát triển với quy mô lớn, mức đầu tư hàng tỷ USD. Trong đó, Ecopark là một trong những khu đô thị lớn nhất miền Bắc, đồng thời là dự án có quy mô lớn nhất tại Hưng Yên, với tổng mức đầu tư lên tới 10 tỷ USD, diện tích khoảng 500 ha.

Khu đô thị này được biết đến với hệ thống cây xanh, mặt nước rộng lớn cùng không gian thoáng đãng. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích đa dạng như bể bơi, khu cắm trại, mua sắm, ẩm thực và các sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên.

Vinhomes Ocean Park 2 được triển khai xây dựng từ năm 2021, có vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, quy mô 460 ha. Tiếp đó, Vinhomes Ocean Park 3 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha, tiếp tục mở rộng chuỗi đại đô thị quy mô lớn trong khu vực.

Cả hai dự án này đang dần trở thành những điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách nhờ tổ hợp tiện ích, vui chơi và không gian trải nghiệm đa dạng.

Sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới trở thành tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, với diện tích hơn 2.500 km², cùng dân số khoảng 3,5 triệu người.



