Đầu tư là một hình thức giúp sinh lời số tiền nhàn rỗi đang có. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đầu tư vào kênh nào để giúp “tiền đẻ ra tiền” mà an toàn và thu lợi. Thậm chí, một số "nhà đầu tư" vì thấy cái lợi trước mặt nên sa đà vào các hình thức đốt tiền mà chẳng hay, để rồi rước cả đống tai họa vào người.

1. Cờ bạc

Người xưa khuyên dạy: "Cờ bạc là bác thằng bần - Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm".

Cờ bạc hiện nay tồn tại dưới nhiều hình thức. Hình thức "vui chơi đỏ đen" này vốn dĩ không được pháp luật cho phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tham gia. Tuy nhiên, những "con bạc" không vì thế mà từ bỏ hay có ý định kiểm soát ham muốn của bản thân bởi cờ bạc như một thứ gây nghiện, gây lú, một khi đã sa chân vào thì khó lòng mà thoát ra được.

Có một câu nói chúng ta thường nghe khi nói về thế giới cờ bạc qua những casino lộng lẫy và sang trọng đó là "The House always wins" – Nhà cái luôn thắng (một câu nói nổi tiếng ám chỉ về việc chủ casino luôn có cách chiến thắng cuối cùng). Khi chơi, chủ casino luôn có cách can thiệp để bạn có thể thắng một lần và nếm mùi ngọt ngào nhưng sau đó càng ngày càng khó có cơ hội thắng. Những tiểu xảo và mưu mẹo này rất tinh vi nên người chơi không thể nào biết được, vì vậy cứ thế lao đầu vào.

Khi tham gia sâu, người chơi thường có tâm lý thắng nhiều được nhiều nên vì lòng tham mà chơi tiếp, lúc thua thì cay cú, tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng tới mức tán gia bại sản mà chẳng hay.

Tỷ phú Warren Buffett từng nói rằng "cờ bạc là một loại thuế đánh vào sự thiếu hiểu biết ". Thật vậy, khi niềm tin của một người đặt trọn vào những trò may rủi, họ sẽ phải dùng cả thanh xuân, tiền bạc và cả hạnh phúc gia đình để đánh đổi. Kết cục cuối cùng là mất tiền của, không có tương lai, gia đình tan nát, thậm chí rơi vào tù tội.

Nếu bạn đang dốc tiền cho hình thức "đầu tư" này thì hãy dừng lại ngay bởi nó sẽ cướp sạch những gì bạn đang có. Không những thế, đây cũng không phải kênh "rót tiền" an toàn khi mà không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ người đánh bạc bị thua, bị lừa hay bị cướp trắng cả.

Vậy nên thi thoảng mua vài tấm vé số để giải trí không phải là việc xấu, nhưng mù quáng đâm đầu vào cờ bạc dù để vui hay làm giàu thì tuyệt đối không nên. Nếu lỡ "dính" vào cờ bạc, đỏ đen thì hãy biết mà dừng lại kịp thời, đừng đặt cược cuộc đời vào những trò đỏ đen.

2. Bói toán

Ông bà ta từng dạy "Bói ra ma, quét nhà ra rác", thế nhưng hiện nay, chuyện bói toán không phù hợp với lẽ tự nhiên vẫn còn tồn tại trong đời sống kéo theo không ít chuyện dở khóc, dở cười.

Bói toán có muôn hình vạn trạng hình thức từ xem chỉ tay, xem tướng, gieo quẻ, bói bài … Và những người tìm đến hình thức này thường đang ở trong hoàn cảnh cần sự giúp đỡ với mong muốn các đấng tâm linh thông qua thầy bói có thể chỉ đường dẫn lối, giúp họ tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt, nhanh chóng giàu sang.

Bên cạnh những trường hợp trên, cũng có một số người chỉ đi coi vì tâm lý đám đông, nghe người ta đồn thổi nên đi xem để giải tỏa sự hiếu kỳ, tò mò. Thực chất, con người ai cũng muốn biết trước được tương lai, hậu vận của mình để liệu đường sắp xếp. Vì vậy, họ tìm đến thầy bói để nhờ giải đáp hoặc hóa giải những vấn đề đang gặp phải. Cũng chính vì tâm lý này mà hiện nay, nhiều người đang tiếp tay cho hình thức bói toán, mê tín dị đoan phát triển rộng rãi.

Các chuyên gia cho rằng, bói toán là những đoán định không có căn cứ khoa học, vì vậy không nên tin tưởng rồi dốc tiền vào cần khấn để rồi lâm vào cảnh "tiền mất, họa mang" bất cứ lúc nào. Bạn nên hiểu rằng nếu thầy bói thực sự có thể tính toán chính xác mọi thứ thì họ đã bỏ nghề này và đi kiếm tiền từ lâu rồi. Vì vậy, hãy cân nhắc khi dốc tiền vào hình thức này nếu có mong muốn nhanh chóng "làm giàu".

3. Các trò cá cược, đỏ đen

Tương tự như 2 hình thức phía trên, cá cược lô đề cũng là trò đỏ đen, may rủi. Nhiều người khi không có tiền, họ sẽ thử thách số phận của mình bằng cách chi tiền mua vé số mỗi ngày với hy vọng một ngày nào đó vận may sẽ tìm đến và họ có thể trở nên giàu có trong một sớm một chiều.

Bản chất của lô đề chính là lấy tiền người thua để trả cho người thắng và số người thắng luôn luôn chiếm một phần vô cùng nhỏ. Nói cách khác thì chơi trò này rất ít khi trúng và lý do khiến cho bạn luôn đen đủi và thua thê thảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đây là trò may rủi, bạn chưa hiểu rõ về tỷ lệ thắng của nó, chưa biết cách quản lý vốn,…

Do đó, việc bỏ tiền mỗi ngày để chơi lô đồ là một hình thức "đầu tư" không có lợi, chưa nói đến việc thua lỗ gần như là chắc chắn bởTHUA LỖi việc trúng số loại trò chơi này cũng giống như việc mò kim đáy bể vậy. Dù số tiền bạn phải bỏ ra không nhiều, nhưng việc gì cũng vậy, tích tiểu thành đại. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra rằng với số tiền mình bỏ ra cho những trò đỏ đen này, mình có thể làm được những điều có lợi hơn.

