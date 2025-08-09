3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch
Huy Nguyễn - Quốc Hùng |
Việt Nam có khoảng 4.000 hòn đảo nhưng chỉ 3 trong số đó có sân bay dân sự. Và những sân bay này đã mang lại lợi thế vượt trội trong việc thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế và góp phần hình thành các dự án bất động sản hàng tỷ USD.
Theo antt.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/3-hon-dao-co-san-bay-o-viet-nam-noi-la-thien-duong-nghi-duong-noi-co-duong-cao-toc-noi-thu-hon-3000-ty-moi-nam-nho-du-lich-205250806154608661.htm