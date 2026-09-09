3 đồng minh thân cận đồng loạt rút hơn 500 tấn vàng khỏi Mỹ: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày càng nhiều ngân hàng trung uơng lớn chuyển vàng khỏi Mỹ.

Ngày 2/9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết đã chuyển khoảng 86 tấn vàng từ New York (Mỹ) và Ottawa (Canada) sang London (Anh) trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Sau đợt điều chuyển, tỷ trọng vàng của Hà Lan lưu giữ tại New York giảm từ 31,3% xuống còn 18,5%, trong khi tỷ trọng tại London tăng từ 18,1% lên 32,1%.

Động thái của Hà Lan diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ngân hàng Trung ương Pháp hoàn tất việc chuyển 129 tấn vàng từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York về nước và các địa điểm lưu trữ khác trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026. Lượng vàng này tương đương khoảng 5% tổng dự trữ vàng của Pháp.

Trước đó, Đức cũng từng triển khai chương trình hồi hương vàng quy mô lớn. Trong giai đoạn 2013-2017, nước này đưa về 674 tấn vàng từ nước ngoài, gồm 300 tấn từ New York và 374 tấn từ Paris.

Đến năm nay, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều bất đồng dưới chính quyền Mỹ hiện tại, các lời kêu gọi tiếp tục đưa vàng về nước lại nổi lên.

Theo các chuyên gia, việc thay đổi địa điểm lưu trữ không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật, mà phản ánh sự thay đổi trong cách các ngân hàng trung ương đánh giá rủi ro đối với tài sản dự trữ quốc gia.

Nader Antar, Phó chủ tịch điều hành Brink's Global Services, cho rằng bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng, cùng với vai trò ngày càng quan trọng của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược, là những yếu tố thúc đẩy xu hướng này.

Laurent Schwartz, Chủ tịch tổ chức giao dịch vàng National Gold Counter của Pháp, nhận định các ngân hàng trung ương đã điều chỉnh nơi cất giữ vàng trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, môi trường chính trị hiện nay tại Mỹ có thể khiến nhiều nước ưu tiên các địa điểm lưu trữ khác thay vì tiếp tục tập trung phần lớn dự trữ tại New York.

Trong khi đó, Frederic Schneider, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Middle East Council on Global Affairs (Qatar), cho rằng các quốc gia đang tìm cách giành quyền kiểm soát vật chất lớn hơn đối với kho vàng của mình.

Theo ông, việc Mỹ ngày càng sử dụng đồng USD, các mối quan hệ thương mại và hệ thống thanh toán quốc tế như một công cụ địa chính trị đã khiến nhiều ngân hàng trung ương phải đánh giá lại cách thức và địa điểm nắm giữ tài sản dự trữ.

Trong khi đó, Paul Donovan, kinh tế trưởng của UBS Global Wealth Management, đánh giá việc điều chỉnh nhằm tăng tính thanh khoản cho lượng vàng dự trữ là hành động "không bình thường".

Bởi các ngân hàng trung ương vốn nổi tiếng thận trọng trong quản lý dự trữ, nên bất kỳ thay đổi đáng kể nào cũng phát đi tín hiệu mạnh về vấn đề niềm tin cũng như uy tín quốc tế của Mỹ.

Xu hướng dịch chuyển vàng diễn ra song song với việc các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục tăng tích trữ kim loại quý và xem xét lại vai trò của đồng USD trong danh mục dự trữ ngoại hối.

Theo khảo sát Dự trữ vàng của ngân hàng trung ương năm 2026 do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) thực hiện, 74% nhà quản lý dự trữ dự báo tỷ trọng đồng USD trong dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong vòng 5 năm tới. Ngược lại, 84% cho rằng tỷ trọng vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi 45% cho biết có kế hoạch mua thêm vàng trong 12 tháng tới.

Khảo sát cũng cho thấy lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào trong 4 năm gần đây cao hơn đáng kể so với một thập kỷ trước. Điều này phản ánh xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ khi môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu ngày càng khó lường.

Diễn biến trên cũng trùng với giai đoạn giá vàng quốc tế duy trì ở vùng cao. Giá vàng từng lập kỷ lục khoảng 5.600 USD/ounce hồi tháng 1 trước khi hạ xuống quanh 4.400 USD/ounce vào đầu tháng 9.

Theo Xinhua﻿