3 đời gái Nhật xinh và bốc nhất Kpop

Dàn mỹ nhân Nhật Bản khiến nhiều người thương nhớ bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ và bốc lửa.

Kpop có không ít nữ thần tượng ngoại quốc sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng dàn mỹ nhân Nhật Bản lại đặc biệt gây chú ý khi sức hút được nối dài qua nhiều thế hệ. Từ Sana, Momo, Mina (TWICE) ở thế hệ 3, Sakura (LE SSERAFIM) ở thế hệ 4, cho đến Asa (BABYMONSTER) và Anna (MEOVV) ở thế hệ 5, mỗi thế hệ lại xuất hiện những gương mặt khiến dân mạng liên tục bàn tán vì visual.

Các nữ idol này còn không ít lần khiến mạng xã hội xôn xao chỉ với một khoảnh khắc xuất hiện, từ ảnh sân bay, sự kiện, sân khấu cho đến những đoạn fancam được chia sẻ rộng rãi. Những khoảnh khắc nhan sắc của họ không chỉ được người hâm mộ trong fandom quan tâm mà còn nhiều lần lan rộng trên mạng xã hội, đưa các nữ idol Nhật Bản trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều trong Kpop. Qua 3 thế hệ, sức hút của những "nữ thần Nhật Bản" dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Asa (BABYMONSTER) - Nhan sắc sắc sảo, thần thái "lạnh" và cú lột xác Y2K quyến rũ

Sinh năm 2006 tại Nhật Bản, Asa là thành viên người Nhật của BABYMONSTER và chính thức debut cùng nhóm vào năm 2024. Thời gian gần đây, cô liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội, đặc biệt sau khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu Kyocera Dome Osaka trong concert của nhóm tại Nhật Bản.

Asa là một trong những nữ thần tượng người Nhật nổi bật của Kpop thế hệ thứ 5

Đứng trước hàng chục nghìn khán giả ở quê nhà, Asa không giấu được xúc động và rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, không chỉ vì câu chuyện phía sau mà còn bởi biểu cảm và visual nổi bật của nữ idol trong khoảnh khắc xúc động.

Khoảnh khắc "phép vua thua lệ nàng" viral khắp cõi mạng của Asa

Asa vốn đã nhiều lần trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc sắc sảo và phong cách ngày càng trưởng thành. Nếu những ngày đầu debut, cô thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, đáng yêu thì hiện tại, Asa gây ấn tượng bởi thần thái cá tính, ánh mắt sắc và vẻ đẹp có phần lạnh lùng. Nữ idol cũng thường thử sức với những tạo hình Y2K, hip-hop, streetwear, trong đó có nhiều trang phục ôm dáng, crop top hoặc thiết kế khoe khéo vòng eo. Sự kết hợp giữa gương mặt sắc nét, vóc dáng khỏe khoắn và phong cách thời trang táo bạo giúp Asa có thêm nét quyến rũ, khiến nhiều khoảnh khắc của cô dễ dàng được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.

Asa viral với phong cách đậm chất IT Girl

Anna (MEOVV) - Khí chất high-fashion thách thức cam thường, visual sang trọng thế hệ mới

Nếu Asa nổi bật với vẻ đẹp cá tính thì Anna của MEOVV lại gây ấn tượng bởi visual mang màu sắc sang trọng, sắc sảo. Sinh năm 2005 tại Nhật Bản, cô từng có thời gian làm người mẫu trước khi debut cùng MEOVV vào năm 2024.

Nếu Asa nổi bật với vẻ đẹp cá tính thì Anna của MEOVV lại gây ấn tượng bởi visual mang màu sắc sang trọng, sắc sảo

Chính nền tảng này giúp Anna khá tự nhiên trước ống kính và nhanh chóng được chú ý với gương mặt được nhận xét là hài hòa, tỷ lệ đẹp cùng thần thái thời trang. Những fancam ngắn hay ảnh chụp bằng camera thường của cô nhiều lần được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó loạt ảnh qua ống kính Getty Images từng khiến nhiều người bàn luận về khả năng "cân" mọi góc máy của nữ idol.

Nhan sắc bất chấp hung thần Getty Images của Anna

Gần đây, Anna tiếp tục viral khi xuất hiện tại Paris Fashion Week 2026. Những hình ảnh tại sự kiện nhanh chóng lan truyền bởi cô sở hữu vẻ đẹp nổi bật ngay cả trong những khung hình đời thường, không qua chỉnh sửa. Bên cạnh gương mặt sắc sảo, Anna còn cho thấy sức hút ngày càng trưởng thành qua những trang phục ôm dáng, khoe đường eo, bờ vai hoặc đường cong cơ thể. Khi kết hợp với khí chất high-fashion, vẻ đẹp của cô vừa sang trọng vừa có nét quyến rũ, bốc lửa. Từ sân bay, thảm đỏ đến các show thời trang quốc tế, Anna liên tục có những khoảnh khắc viral nhan sắc, giúp cô trở thành một trong những nữ idol Nhật Bản được nhắc đến nhiều khi nói về visual thế hệ 5.

Từ sân bay, thảm đỏ đến các show thời trang quốc tế, Anna liên tục có những khoảnh khắc viral nhan sắc

Sakura (LE SSERAFIM) - Hành trình "tiến hóa" từ búp bê anime đến mỹ nhân quyến rũ, săn chắc

Sakura là một trong những nữ thần tượng Nhật Bản nổi tiếng của Kpop thế hệ 4, có hành trình đặc biệt khi từng debut cùng IZONE trước khi tái xuất trong đội hình LE SSERAFIM vào năm 2022.

Sakura là một trong những nữ thần tượng Nhật Bản nổi tiếng của Kpop thế hệ 4,

Trong suốt hành trình hoạt động, cô nhiều lần được nhắc đến bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, từ hình ảnh ngọt ngào thời IZONE đến diện mạo sắc sảo, trưởng thành hơn hiện tại. Năm 2020, mái tóc hồng từng giúp Sakura tạo nên một trong những tạo hình được nhớ đến nhiều nhất.

"Pink Kkura” gây thương nhớ với nhiều fan Kpop

Nhiều năm sau, “Pink Kkura” một lần nữa trở lại và nhanh chóng được người hâm mộ nhắc lại. Tuy vẫn là màu tóc quen thuộc, Sakura hiện tại mang đến diện mạo khác hẳn: trưởng thành, thời thượng và sắc sảo hơn, khiến những hình ảnh tóc hồng tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ tóc hồng, vóc dáng của Sakura thời gian gần đây cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nữ idol thường xuất hiện trong những bộ trang phục ôm dáng hoặc có đường cắt xẻ, khoe vòng eo thon, vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc và đường cong cơ thể rõ nét.

Body bốc lửa hiện tại của Sakura

Những khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường tại sân khấu hay concert càng làm nổi bật hình ảnh này, khiến Sakura được nhận xét ngày càng quyến rũ và trưởng thành. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn có thể tạo nên những cơn sốt visual nhờ sự kết hợp giữa gương mặt mang nét anime, phong cách thời trang táo bạo và vóc dáng ngày càng cuốn hút.

Bộ ba J-Line (TWICE): "Tam giác visual" bất bại giữ vững phong độ sau hơn một thập kỷ

Nếu nhắc đến những nữ thần tượng Nhật Bản nổi tiếng nhất Kpop, khó có thể bỏ qua bộ ba J-Line của TWICE gồm Mina, Sana và Momo. Cùng debut trong đội hình TWICE năm 2015, cả ba đã có hơn một thập kỷ giữ vững sức hút và tạo nên một đội hình nhan sắc đặc biệt.

Bộ ba J-Line của TWICE gồm Mina, Sana và Momo nổi tiếng của Kpop

Qua nhiều thế hệ, Kpop đã xuất hiện thêm không ít nữ idol Nhật Bản nổi bật, nhưng một J-Line hội tụ ba màu sắc nhan sắc vừa khác biệt vừa hài hòa như Mina, Sana và Momo vẫn là điều khó tìm thấy. Đáng chú ý, sau hơn một thập kỷ, cả ba không hề mất đi sức hút mà ngày càng trưởng thành, mặn mà và liên tục có những khoảnh khắc khiến mạng xã hội bàn luận.

Mina là người mang đến màu sắc nhẹ nhàng nhất trong bộ ba MISAMO

Mina là người mang đến màu sắc nhẹ nhàng nhất trong bộ ba. Thời mới debut, cô thường xuất hiện với mái tóc dài, makeup trong trẻo và phong thái nữ tính, đúng với hình ảnh "nàng thơ" mà người hâm mộ quen thuộc. Nền tảng ballet nhiều năm cũng giúp Mina sở hữu dáng người thanh thoát và cách di chuyển mềm mại. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ idol dần chuyển sang những tạo hình trưởng thành hơn.

Theo thời gian, Mina ngày càng mang thêm nét quyến rũ bên cạnh sự thanh lịch vốn có

Các sân khấu solo như 7 Rings từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi Mina xuất hiện với trang phục táo bạo và vũ đạo gợi cảm, trong khi Stone Cold tiếp tục cho thấy hình ảnh sang trọng, sắc sảo hơn. Những khoảnh khắc diện trang phục ôm dáng, khoe vòng eo thon hay xuất hiện với ánh mắt lạnh thường nhanh chóng được chia sẻ, giúp vẻ đẹp của Mina ngày càng mang thêm nét quyến rũ bên cạnh sự thanh lịch vốn có.

Sau hơn 11 năm, Sana đã trở nên mặn mà và trưởng thành hơn rõ rệt

Sana lại sở hữu kiểu nhan sắc có khả năng biến hóa mạnh. Cô từng nổi tiếng với hình ảnh đáng yêu và biểu cảm "shy shy shy" trong Cheer Up, nhưng sau hơn 11 năm, nữ idol đã trở nên mặn mà và trưởng thành hơn rõ rệt. Sana có thể xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, nét duyên dáng quen thuộc nhưng cũng dễ dàng chuyển sang hình ảnh sắc sảo, quyến rũ trong những bộ trang phục tôn dáng.

Từ cô gái đáng yêu từng khiến cả châu Á nhắc đến với "shy shy shy", Sana hiện tại đã trở thành một mỹ nhân trưởng thành

Chính khả năng cân bằng giữa hai hình tượng giúp cô liên tục có những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ cô gái đáng yêu từng khiến cả châu Á nhắc đến với "shy shy shy", Sana hiện tại đã trở thành một mỹ nhân trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét duyên khiến cô nổi bật giữa đội hình TWICE.

Momo nổi bật bởi gương mặt sắc sảo, thần thái mạnh và vóc dáng săn chắc

Momo mang đến màu sắc hoàn toàn khác với hai thành viên còn lại. Nếu Mina thiên về vẻ thanh lịch, Sana ngọt ngào thì Momo nổi bật bởi gương mặt sắc sảo, thần thái mạnh và vóc dáng săn chắc. Càng trưởng thành, nữ idol càng thường xuyên xuất hiện trong những trang phục ôm dáng, crop top hoặc thiết kế cắt xẻ, qua đó khoe đường cong cơ thể và hình thể được rèn luyện nhiều năm. Những sân khấu hay khoảnh khắc thời trang của Momo vì thế thường dễ trở thành chủ đề bàn luận.

Momo thường xuyên xuất hiện trong những trang phục ôm dáng, crop top hoặc thiết kế cắt xẻ, qua đó khoe đường cong cơ thể và hình thể được rèn luyện nhiều năm

Đáng chú ý, cô vẫn có thể chuyển đổi linh hoạt sang hình ảnh đáng yêu, tinh nghịch khi đứng cùng TWICE. Sau hơn một thập kỷ, Mina, Sana và Momo vẫn tạo thành một "tam giác visual" đặc biệt khi ba kiểu nhan sắc riêng biệt nhưng khi đứng cạnh nhau lại bổ trợ hoàn hảo, tạo nên một J-Line gần như hoàn hảo rất khó tìm ra phiên bản thứ 2 tại Kpop.

Sau hơn một thập kỷ, Mina, Sana và Momo vẫn là một J-Line gần như hoàn hảo rất khó tìm ra phiên bản thứ 2 tại Kpop

Qua 3 thế hệ, các mỹ nhân Nhật Bản cho thấy sức hút không chỉ nằm ở vẻ đẹp nổi bật mà còn ở khả năng biến hóa ngày càng quyến rũ và bốc lửa theo thời gian. Ở mỗi thế hệ đều có những gương mặt sở hữu nét đẹp riêng, từ thanh lịch, ngọt ngào đến sắc sảo, gợi cảm, nhưng tất cả đều có điểm chung là liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến công chúng phải chú ý. Chính sự đa dạng trong cách thể hiện nhan sắc, cùng sức hút được duy trì qua nhiều năm, giúp các nữ thần tượng Nhật Bản trở thành một dấu ấn đặc biệt của Kpop.

Ảnh: X/ Getty Images