3 điều nên tránh khi thắp hương

Thư Hân
|

Trước khi thắp hương, có một số điều thường được khuyên nên tránh để giữ sự chỉn chu và trang nghiêm.

Trong nhiều gia đình, thắp hương là việc thường được thực hiện vào buổi sáng, ngày rằm, mùng một hoặc những dịp quan trọng trong năm. Dù là một thói quen quen thuộc, nhưng với không ít người, đây cũng là khoảng thời gian mang lại cảm giác bình yên và giúp không gian trong nhà trở nên ấm cúng, trang nghiêm hơn. Chính vì gắn liền với khu vực thờ cúng nên trước khi thắp hương, nhiều gia đình thường chú ý hơn đến sự gọn gàng trong cách ăn mặc, cách dọn dẹp bàn thờ hay thái độ khi thực hiện. Những điều này không phải để quá nặng nề hình thức mà chủ yếu giúp mọi người cảm thấy chỉn chu, nghiêm túc và thoải mái hơn trong lúc thắp hương.

Dưới đây là 3 điều được nhiều người nhắc nên tránh trước khi thắp hương để giữ sự trang nghiêm và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian thờ cúng trong nhà.

1. Ăn mặc không phù hợp với không gian thờ cúng

Nhiều người có thói quen tiện mặc gì thì thắp hương luôn, đặc biệt khi ở nhà. Tuy nhiên theo quan niệm của ông cha, khu vực bàn thờ là nơi cần sự lịch sự và gọn gàng nhất định nên trang phục quá ngắn, quá xuề xòa hoặc thiếu kín đáo thường được khuyên nên hạn chế. Điều này không có nghĩa phải ăn mặc quá cầu kỳ hay trang trọng, mà chỉ cần lựa chọn quần áo sạch sẽ, lịch sự và phù hợp với không gian thờ cúng trong nhà. Sự chỉn chu nhỏ này cũng giúp nhiều người cảm thấy nghiêm túc và tập trung hơn khi thắp hương.

2. Để khu vực bàn thờ bừa bộn, bụi bám lâu ngày

Trước khi thắp hương, nhiều gia đình thường dành vài phút để lau dọn lại khu vực bàn thờ nhằm tạo cảm giác sạch sẽ và trang nghiêm hơn. Nếu để hoa héo, ly nước cũ, chân nhang đầy hoặc bụi bám lâu ngày, không gian thờ cúng dễ trở nên ngột ngạt và thiếu sự gọn gàng. Vì vậy, nên kiểm tra và sắp xếp lại bàn thờ thường xuyên, thay nước sạch, bỏ bớt hoa héo và lau nhẹ các vật dụng xung quanh. Một không gian sạch sẽ, thông thoáng cũng giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu và bình tâm hơn khi thắp hương.

3. Thắp hương trong lúc quá vội vàng hoặc mất tập trung

Không ít người vừa cầm điện thoại, vừa làm việc khác hoặc tranh thủ thắp hương cho xong. Tuy nhiên, việc thắp hương thường được khuyên nên thực hiện với tâm thế bình tĩnh và tập trung hơn một chút để giữ sự nghiêm túc cho không gian thờ cúng. Bạn chỉ cần dành vài phút đứng ngay ngắn, chỉnh trang quần áo gọn gàng và thắp hương trong trạng thái thoải mái cũng đã đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm

Trên thực tế, mỗi nhà sẽ có thói quen và cách thắp hương khác nhau. Có người duy trì đều đặn mỗi ngày, cũng có người chỉ thắp hương vào ngày rằm, mùng một hoặc những dịp đặc biệt. Dù theo cách nào, việc thắp hương cũng thường gắn với mong muốn giữ sự ấm cúng và trang nghiêm cho không gian gia đình.

Không cần quá cầu kỳ hay đặt nặng hình thức, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự gọn gàng, thái độ nghiêm túc và cảm giác thành tâm khi đứng trước bàn thờ. Chỉ cần dành chút thời gian chỉnh trang mọi thứ sạch sẽ, bình tĩnh thắp một nén hương và giữ không gian yên tĩnh cũng đã đủ khiến việc này trở nên ý nghĩa hơn trong đời sống hàng ngày.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

