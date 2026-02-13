3 điều nên làm khi tạ mộ cuối năm Ất Tỵ 2025

Lễ tạ mộ, tạ ơn gia tiên cuối năm còn nhằm tỏ lòng cảm tạ các vị thần linh đã cho gia tiên được nương nhờ đất đó, giúp gia tiên an lạc và phù hộ cho con cháu trong gia đình.

Đặc biệt với những gia chủ có nhà thờ họ của dòng tộc, ngày tạ mộ sẽ đi kèm với công việc dọn dẹp nhà thờ họ và lên hương nhằm tạ ơn tổ tiên dòng tộc đã phù hộ trong năm

Ngày đẹp tạ mộ cuối năm Ất Tỵ 2025

Gia chủ có thể tham khảo các ngày cát lành sau:

- Ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tức 11/02/2026 dương lịch).

- Ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tức 13/02/2026 dương lịch).

Đây là những khung thời gian có trường khí ổn định, thuận lợi cho việc tạ mộ, dọn dẹp phần âm và dâng lễ tri ân tổ tiên.

Tuy nhiên, tùy vào điều kiện thời gian, thời tiết và sức khỏe mà quý bạn có thể sắp xếp công việc sao cho phù hợp, miễn sao thể hiện được sự thành tâm đối với tổ tiên và thần linh.

Lễ vật tạ mộ

Đồ lễ tạ mộ cuối năm sẽ bao gồm hai phần đó là phần lễ tạ tổ tiên và phần lễ tạ thần linh, thổ địa.

Với phần lễ tạ mộ cuối năm cho tổ tiên, quý bạn nên chuẩn bị các lễ vật như hương, sớ lễ tạ mộ, trái cây, hoa tươi, trầu cau, rượu trắng, chè thuốc, nến cốc và vàng mã. Tuy nhiên với vàng mã thì không nên đốt quá nhiều, chỉ cần 1-3 đinh là đủ, cũng không nhất thiết phải chuẩn bị quần áo.

Đối với phần lễ tạ thần linh và thổ địa, quý bạn nên chuẩn bị mâm xôi gà hoặc lễ xôi giò. Nếu nghĩa trang có miếu dành riêng cho thần linh thì quý bạn nên mang lễ ra đó bày và dâng sớ tạ mộ, khấn tạ.

Lễ tạ thần linh là việc cần thiết nhằm tạ ơn Phật thánh, quan thần linh bản địa, chư vị tôn thần… đã cho các cụ thời xưa nương nhờ mảnh đất đó. Nhờ vậy các cụ mới có thể dõi theo và phù hộ cho con cháu làm ăn có tài lộc.

Phần lễ cúng tạ cuối năm có thể thay đổi tùy theo điều kiện của mỗi gia đình. Bên cạnh đó, quý bạn cũng nên chuẩn bị lễ vật cúng tạ lăng mộ một cách đơn giản, không nên quá cầu kỳ, chủ yếu là sự thành tâm dâng kính hướng về tổ tiên.

Ngoài ra khi tạ mộ thì bạn cũng nên thắp hương cho các mộ xung quanh và cả những ngôi mộ vô chủ.

Lưu ý quan trọng

- Ngày tạ mộ cuối năm hoàn toàn khác với ngày tiết Thanh Minh, gia chủ không nên nhầm lẫn hai nghi lễ này.

- Khi đi tạ mộ, cần giữ tâm thế trang nghiêm, thành kính, tránh cười đùa, ồn ào.

- Ưu tiên thực hiện vào ban ngày, đúng giờ đẹp đã chọn để đảm bảo trường khí hài hòa, âm dương cân bằng.

- Tạ mộ cuối năm không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là cách để con cháu gìn giữ phúc đức tổ tiên, vun bồi nền tảng an yên cho gia đạo trong năm mới.

Văn khấn tạ mộ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang.

Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, các ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong nơi nghĩa trang này.

Con kính lạy hương linh:...(tên vong linh).

Hôm nay là ngày. tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tín chủ (chúng) con là:... Ngụ tại:...

Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân tài mã, dâng hiến trình cáo Tôn thần.

Kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:... Kỵ nhật là… Có phần mộ táng tại:... được về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính.

Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa.

Âm dương cách trở Bát nước nén hương.

Thành tâm kính lễ Cúi xin chứng giám Phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!