Theo thần số học, năm 2026 cộng lại bằng số 1 (2+0+2+6 = 10 = 1) - con số tượng trưng cho khởi đầu mới, sự mạnh mẽ và cá tính tiên phong. Đây là năm hứa hẹn mở ra nhiều vận hội cho công việc, sự nghiệp và tài chính. Nhưng chính vì là năm bản lề, nếu thiếu thận trọng, con người dễ bị cuốn theo cái tôi, đầu tư nóng vội hoặc chi tiêu không kiểm soát, dẫn đến hao tài, tốn của.

Trong tử vi phong thủy, có ba điều đặc biệt nên kiêng trong năm 2026. Nếu biết tránh xa, bạn sẽ giữ được sự cân bằng, bảo toàn tiền bạc và duy trì vận may dài lâu.

1. Kiêng chi tiêu phô trương, mua sắm xa xỉ để "giữ thể diện"

Một trong những cạm bẫy lớn nhất của năm 2026 chính là sự thôi thúc thể hiện bản thân. Số 1 mang tính độc lập, khẳng định cái tôi. Điều này dễ khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy chi tiêu để khẳng định vị thế từ mua hàng hiệu, sắm xe sang đến tổ chức tiệc tùng xa hoa.

Phong thủy gọi đây là "lộc thoát qua hư vinh". Tiền bạc đi ra nhưng không tạo ra giá trị tích lũy, ngược lại chỉ mang đến sự mệt mỏi và lo toan. Người làm kinh doanh nếu chạy theo hình thức, đầu tư vào mặt bằng hào nhoáng mà thiếu nghiên cứu dài hạn, dễ rơi vào cảnh "thùng rỗng kêu to", tiền vốn hao hụt nhanh chóng.

Trong đời sống cá nhân, thói quen mua sắm xa xỉ để giữ thể diện cũng khiến tài chính lung lay. Mỗi món đồ xa hoa đều là "khoản nợ năng lượng", hút dần may mắn và tạo áp lực trả nợ trong tương lai.

Lời khuyên: Thay vì phô trương, hãy học cách "khiêm tốn trong giàu có". Đầu tư vào kiến thức, kỹ năng và những giá trị bền vững mới chính là cách giữ tài lộc lâu dài.

2. Kiêng tham gia đầu tư mạo hiểm, chạy theo "làn sóng" nhất thời

Năm 2026 là năm của sự đổi mới, nhiều xu hướng tài chính, công nghệ, bất động sản hay tiền ảo sẽ xuất hiện và gây tiếng vang. Nhưng theo tử vi, số 1 cũng đồng nghĩa với tính bốc đồng, dễ đưa đến quyết định sai lầm.

Không ít người sẽ bị cuốn vào những "làn sóng đầu tư" chỉ vì nghe theo đám đông. Ví dụ: bỏ tiền vào dự án chưa rõ nguồn gốc, tham gia đa cấp tài chính, hoặc chạy theo bất động sản "sốt ảo". Tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ lớn, khiến tiền bạc bốc hơi trong chớp mắt.

Phong thủy nhấn mạnh: "Tài bất nghĩa bất phát". Đồng tiền kiếm được nhờ may rủi hay tính toán thiếu cẩn trọng không bền lâu, dễ dẫn đến thất thoát. Người tuổi Ngọ, Thân và Hợi đặc biệt nên chú ý trong năm 2026, vì vận khí dễ bị ảnh hưởng bởi sự hấp tấp.

Lời khuyên: Nếu muốn đầu tư, hãy ưu tiên lĩnh vực quen thuộc, từng bước nhỏ nhưng chắc chắn. Nên chọn cách tích lũy dài hạn thay vì tham lợi nhuận nhanh. Thần Tài chỉ đồng hành cùng những ai tỉnh táo và biết giữ mình.

3. Kiêng để nhà cửa, không gian sống bừa bộn, tích tụ đồ đạc cũ

Trong phong thủy, nhà cửa chính là "két sắt vô hình" của mỗi người. Năng lượng trong không gian sống quyết định sự lưu thông của tài khí. Năm 2026, nếu để nhà cửa bừa bộn, đồ đạc cũ kỹ không dọn bỏ, tài lộc khó vào, thậm chí còn bị hao hụt.

Nhiều người có thói quen giữ lại đồ không dùng đến như quần áo cũ, vật dụng hỏng, giấy tờ tồn đọng. Điều này vô tình tạo ra năng lượng trì trệ, chặn đứng dòng chảy tài chính. Tủ quần áo bừa bộn dễ khiến chủ nhân cảm thấy áp lực, thiếu sáng tạo trong công việc. Nhà bếp lộn xộn lại ảnh hưởng đến sức khỏe, gián tiếp làm tài vận đi xuống.

Phong thủy khuyên rằng: "Nhà sạch thì vận sáng". Một không gian thoáng đãng, gọn gàng chính là điều kiện để hút khí tốt, tiền bạc dễ dàng lưu thông. Đặc biệt, cửa chính và bàn thờ cần được chăm chút thường xuyên, bởi đây là hai nơi nạp tài khí quan trọng nhất.

Lời khuyên: Hãy tập thói quen dọn dẹp định kỳ. Bỏ đi những món đồ đã 2–3 năm không dùng đến. Việc giữ không gian gọn gàng chính là cách tự làm sạch năng lượng, mở cửa cho tài lộc mới bước vào.

Năm 2026 hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng không thiếu cạm bẫy. Ba điều nên kiêng – chi tiêu phô trương, đầu tư mạo hiểm và để nhà cửa bừa bộn đều là những nguyên nhân chính khiến tài khí thất thoát. Nếu biết tiết chế bản thân, tỉnh táo trước mọi quyết định và duy trì lối sống gọn gàng, giản đơn, bạn sẽ giữ được sự ổn định và đón nhận nhiều may mắn.

Thần Tài luôn mỉm cười với những ai biết quản lý cuộc sống của mình từ những điều nhỏ nhất. Năm 2026, hãy để sự cân bằng và sáng suốt trở thành "bùa hộ mệnh" giúp bạn vừa giữ được tiền bạc, vừa an yên tinh thần.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)