3 điều ít biết về giải thưởng uy tín Đông Nam Á vừa chấm 5/6 'sao' cho VinFast VF 8 của Việt Nam

Mới đây, ASEAN NCAP đã tổ chức Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tại Bangkok, Thái Lan. Lễ trao giải này nhằm vinh danh những mẫu xe có mức độ an toàn cao qua đánh giá của ASEAN NCAP, đồng thời cũng vinh danh các đơn vị có thành tích tốt về an toàn.

Tại lễ trao giải của năm nay, VinFast VF 8 là mẫu xe giành được nhiều giải thưởng cao với tổng 5 trên 6 hạng mục. Cụ thể hơn, các giải VinFast VF 8 nhận được lần lượt gồm: "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất" (Child Occupant Protection), "Hỗ trợ an toàn tốt nhất" (Safety Assist), "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất" (Motorcyclist Safety), "Xe tốt nhất" (Overall) và "Xe SUV tốt nhất" (Best SUV).

HÀNH KHÁCH TRÊN XE LÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH

Tương đồng với tiêu chí chấm các bài đánh giá của ASEAN NCAP, các giải tại ASEAN NCAP Grand Prix Awards tập chung tới khả năng bảo vệ người lớn và trẻ em ngồi trên xe.

Với mục tiêu đó, ASEAN NCAP Grand Prix Awards luôn có các giải trao cho các mẫu xe với điểm số cao nhất, tương ứng với giải Adult Occupant Protection (Bảo vệ an toàn cho người lớn tốt nhất), và giải Child Occupant Protection (Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất).

Giải Motorcyclist Safety (An toàn cho người đi xe máy tốt nhất) trong hệ thống giải vừa trao xuất hiện lần đầu tiên. Trước đó, giải Safety Assist (Hỗ trợ an toàn tốt nhất) đã xuất hiện từ năm 2018.

SỰ KIỆN 10 NĂM TUỔI

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên ASEAN NCAP tổ chức Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards. Giải thưởng này được tổ chức hai năm một lần với lần đầu tiên diễn ra vào năm 2014 tại Malaysia, sau đó là các năm 2016 (Malaysia), năm 2018 (Indonesia), năm 2021 (trực tuyến) và năm 2024 (Thái Lan).

ASEAN NCAP Grand Prix Awards tổ chức lần đầu năm 2014.

Trong lần đầu tiên tổ chức, ASEAN NCAP Grand Prix Awards gồm 3 hạng mục, lần lượt là Best Child Occupant Protection (Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất), Best Adult Occupant Protection (Bảo vệ an toàn cho người lớn tốt nhất), và Safety Technology Award (Giải thưởng công nghệ an toàn). Tại 2 hạng mục đầu tiên, ASEAN NCAP chia làm 7 phân khúc và 1 giải chung, tổng cộng có 16 giải.

Trong khi đó, tại lễ trao giải vừa tổ chức, ASEAN NCAP chia làm 2 hạng mục lớn, lần lượt là Best Safety Performance Awards (Tạm dịch: Giải mẫu xe an toàn nhất) và Excellence Awards (Tạm dịch: Giải xuất sắc). VinFast VF 8 được trao 4 trên tổng số 5 giải trong hạng mục đầu tiên và 1 giải trong hạng mục thứ 2.

XE NHẬT LUÔN ĐƯỢC GỌI TÊN

Khi nhìn vào danh sách trao thưởng trong các lần tổ chức, một điều dễ nhận thấy là các hãng xe Nhật Bản xuất hiện rất thường xuyên. Trong năm 2014, các mẫu xe Nhật Bản chiếm 11 trên 16 giải, năm 2016 chiếm 14 trên 16 giải, năm 2018 chiếm 6 trên 8 giải, năm 2021 chiếm 11 trên 12 giải, và năm 2024 chiếm 6 trên 12 giải.

VinFast VF 8 giành gần như toàn bộ các giải có thể trao cho một mẫu xe đơn lẻ.

Lễ trao giải năm 2024 vừa xong có lễ là buổi lễ có kết quả thú vị nhất. Các thương hiệu Nhật Bản chiếm 8 trên 15 giải, trong đó có đạt được 4 giải cho 4 mẫu xe khác nhau và 4 giải thương hiệu. Trong khi đó, riêng VinFast VF 8 đã chiếm được gần như toàn bộ các giải có thể trao cho một mẫu xe đơn lẻ.

Chi tiết các mẫu xe và đơn vị được trao giải tại ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024:

Giải mẫu xe an toàn nhất (Best Safety Performance Awards)

Hạng mục Xe đạt giải Bảo vệ an toàn cho người lớn tốt nhất Honda CR-V Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất VinFast VF 8 Hỗ trợ an toàn tốt nhất VinFast VF 8 An toàn cho người đi xe máy tốt nhất VinFast VF 8 Xe tốt nhất VinFast VF 8

Giải xuất sắc (Excellence Awards)