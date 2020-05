3 điều gia đình tỷ phú Bill Gates đã nghiêm khắc áp dụng để ông thành công như ngày hôm nay: Người làm cha mẹ nhất định phải tham khảo!

Có nhiều yếu tố kết hợp với nhau để giúp Bill Gates trở thành nhà từ thiện tỷ phú như ngày này, trong đó bao gồm cách ông được nuôi dạy từ nhỏ. Không sợ trở nên khác biệt, cha mẹ của Bill, ông bà William và Mary Gates đã có cách dạy con không giống các bậc phụ huynh thời đó.

Dưới đây là ba khía cạnh mà Bill Gates nói rằng đã góp phần định hình sự thành công của ông:

1. Giúp Bill Gates hiểu rằng thất bại là hoàn toàn bình thường

Khi nuôi dạy một đứa trẻ thông minh, giỏi nhiều thứ, bạn có thể dễ dàng để con bỏ qua các hoạt động mà chúng không nổi trội. Nhưng đó không phải là điều cha mẹ Bill Gates đã làm. Trên thực tế, họ vẫn khuyến khích ông tiếp tục tham gia luyện tập bóng đá, bơi lội, bóng chày và chơi kèn trombone, ngay cả khi ông không có năng khiếu trong những hoạt động đó.

Mục đích quan trọng nhất là để Bill hiểu được rằng ông không nhất thiết phải xuất sắc trong mọi việc, thất bại là hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Bill Gates giãi bày: "Ở thời điểm đó, tôi nghĩ các hoạt động này thật vô nghĩa. Nhưng cuối cùng, chúng thực sự đã giúp tôi thấy rằng mình không giỏi ở mọi thứ. Đó là một phương pháp tuyệt vời của cha mẹ tôi".

2. Không giới hạn sự độc lập của Bill Gates

Năm Bill 13 tuổi, cha mẹ cho phép ông đến Đại học Washington vào buổi tối để sử dụng máy tính của họ mà không lo lắng ông sẽ dùng để làm những thứ vô bổ.

Giữa cha mẹ và con cái lúc nào cũng tồn tại sự đấu tranh giữa mong muốn của cha mẹ và quyền tự chủ của các con. Tuy nhiên, cha mẹ của Bill sẵn sàng trao cho ông sự độc lập đáng kể.

Theo một bài báo trên Wall Street Journal, họ đăng ký cho Bill vào học ở một trường tư thục vốn nổi tiếng với việc cho học sinh sự tự do nhiều đến khác thường. Chính tại đây, ông đã "phát hiện" ra và trở nên vô cùng hứng thú với máy tính.

Cha mẹ của Gates không mong đợi con trai mình trở thành tỷ phú, họ chỉ mong con trai tốt nghiệp đại học.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ lo lắng vì Gates có dự định bỏ học Harvard. Đó là một quyết định khó khăn để hỗ trợ, nhưng cuối cùng họ đã chấp nhận.

Ông William nói: "Con trai tôi có những ý tưởng riêng về cách con muốn đạt được mục tiêu của mình".

Ngay sau khi bỏ học, tỷ phú Bill Gates chuyển đến Seattle cùng với người đồng sáng lập Paul Allen để tập trung xây dựng Microsoft.

3. Nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng

Nhà Gates xem trọng việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng và làm từ thiện. Họ cũng hướng con cái của mình đến việc này. "Marry là người có lòng tin vững chắc vào tư tưởng được đề cập trong Phúc Âm Luca: ‘To whom much is given, much is expected’ (tạm dịch: Người nhận được càng nhiều, càng được kỳ vọng lớn)”.

Gia đình Gates đưa ra quan điểm rằng, những đứa trẻ nên tham gia vào những công việc cộng đồng và hoạt động từ thiện. Họ cùng tạo điều kiện để con cái có thể cũng tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều nhất có thể.

Ông William chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Forbes: "Ngay từ đầu, Mary đã thấm nhuần tư tưởng cho đi là nhận lại và coi đó là giá trị quan trọng trong gia đình chúng tôi".

Và rõ ràng trên thực tế, con trai của họ đã thực hiện nghiêm túc điều đó. Ông chủ Microsoft đã đồng sáng lập tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates và cho đi nhiều tỷ USD, chủ yếu để cải thiện lĩnh vực giáo dục và y tế trên thế giới.