Đằng sau sự thành công của một đứa trẻ, không chỉ có trường lớp hay thầy cô, mà còn là "bầu khí quyển" mà gia đình tạo nên mỗi ngày. Thực tế, nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy: Những gia đình có con cái thành đạt, quanh nhà thường xuất hiện 3 dấu hiệu:

1. Bóng dáng lao động ẩn chứa mật mã trưởng thành

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, trong sân là bóng dáng quét lá; từ nhà bếp vang lên tiếng dao thớt, tiếng cán bột gõ nhịp. Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy, lại chính là "mảnh đất màu mỡ" nuôi dưỡng sự trưởng thành tích cực của trẻ.

Khi con nhìn thấy cha tập trung sửa đường ống nước, chứng kiến ông bà chăm chút vườn rau, hay thấy mẹ tỉ mẩn dọn nhà sạch bóng, tinh thần giáo dục bằng lao động sẽ từ từ thấm vào.

Những mảnh ghép đời thường ấy giống như cơn mưa xuân, âm thầm tưới mát tâm hồn, để lại ảnh hưởng bền lâu.

Một nghiên cứu 75 năm của Đại học Harvard cho thấy: Trẻ tham gia làm việc nhà trên 10 giờ/tuần, khi trưởng thành có tỷ lệ có việc làm cao hơn 32%. Bởi đó là những gia đình không nuôi con trong "nhà kính", mà từ nhỏ đã để trẻ theo nhịp "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ".

Mỗi lần động tay động chân, chính là đang rèn quản lý thời gian và năng lực giải quyết vấn đề. Ảnh hưởng thấm dần, thay cho những bài thuyết giáo khô khan – lại có thể tạo dựng tương lai cho con.

2. Láng giềng hòa thuận ẩn chứa bài học giao tiếp sâu sắc

Một người kể: Lần về quê gần đây, mẹ tôi kể chuyện con trai của bác hàng xóm. Giờ anh ấy về quê khởi nghiệp, đầu tư nông nghiệp, kiếm bộn tiền, nhưng cách cư xử vẫn khiêm nhường như trước. Tôi chẳng ngạc nhiên.

Bởi từ nhỏ đã thấy ở góc sân nhà bác luôn có bàn đá, đặt sẵn ấm trà. Dù là kế toán đến hỏi chuyện thuế, hay bác thợ qua mượn đồ, đều được đón tiếp niềm nở. Ngay cả bác ve chai cũng thích ghé nghỉ chân uống chén trà. Những điều tưởng giản đơn ấy lại chính là "lớp học giao tiếp" sống động, xây nền móng cho con cái.

Theo thuyết hệ sinh thái của nhà tâm lý học phát triển Bronfenbrenner: Trong quá trình quan sát cha mẹ giao tiếp, nơron gương của trẻ sẽ dần hình thành mô hình xã hội cơ bản. Sự làm gương này khiến trẻ cởi mở, lạc quan, tăng năng lực xã giao.

Nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh cũng xác nhận: Trẻ lớn lên trong gia đình có chất lượng xã giao cao, tốc độ thăng tiến trung bình nhanh hơn 1,8 năm so với trẻ khác.

3. Không khí gia đình hòa thuận phản chiếu "phong cách giải thích lạc quan"

Hãy quan sát, bạn sẽ thấy: Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tràn ngập tiếng cười, thường có tỷ lệ thành tài cao hơn.

Nguyên nhân có 3 điểm:

Thứ nhất, bầu không khí tích cực giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, không vì lo sợ bố mẹ cãi vã mà sinh tâm lý bất an, mất tập trung.

Thứ hai, nghiên cứu tâm lý tích cực cho biết: Mỗi phút cười chân thành có thể kích hoạt 5 chức năng nhận thức phối hợp trong não bộ. Nghĩa là, tiếng cười trong nhà thúc đẩy phát triển trí tuệ của trẻ.

Thứ ba, gia đình ấy thường sở hữu "phong cách giải thích lạc quan". Tức là khi gặp chuyện không hay, cách quy kết, cách nhìn nhận luôn theo hướng tích cực.

Giáo dục đích thực không nằm trong sách vở xa xôi, mà ở từng lời nói, việc làm đời thường. Khi một gia đình có bóng dáng lao động, có tình làng nghĩa xóm, có tiếng cười chan hòa, thì con cái ắt sẽ bước trên nấc thang tinh thần cha mẹ dựng sẵn để vươn tới bầu trời rộng lớn.

Có lẽ, phong thủy tốt nhất của một gia đình, chưa bao giờ nằm ở la bàn hay hướng nhà, mà ở chính những chi tiết đời thường, những truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác.

Bạn thấy có đúng không?