3 dấu hiệu nhang nhà bạn đang thắp "nhả" độc chất vào không khí

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) cho biết, mùi hương của không ít loại nhang hiện nay được tạo ra từ các hợp chất vòng thơm, điển hình là benzene và một số dẫn xuất hóa học khác. Ngoài ra, để nhang cháy đều, tàn cuốn cong đẹp và giữ mùi lâu, một số cơ sở sản xuất còn sử dụng axit phosphoric cùng nhiều loại phụ gia công nghiệp.

Khi đốt, các hợp chất này phát tán theo khói độc vào không khí và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, mắt và da. Người tiếp xúc có thể gặp các triệu chứng như cay mắt, kích ứng mũi và cổ họng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi hoặc khó thở. Đối với người mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản, viêm phế quản, khói nhang có thể làm khởi phát cơn hen hoặc khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Đáng lo ngại hơn, phơi nhiễm kéo dài với các hợp chất vòng thơm được nhiều nghiên cứu cảnh báo có khả năng gây tổn hại cấu trúc tế bào và bộ gene, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Cẩn trọng với nhang cuốn vòng đẹp.

"Bên cạnh đó, một số loại nhang cho tàn trắng như tuyết thực chất sử dụng bột đá vôi (CaCO₃) trộn với mùn cưa. Đá vôi có thể lẫn kim loại nặng như chì, thủy ngân. Khi hít phải lâu ngày qua khói, các chất này có thể ảnh hưởng đến gan, thận, hệ hô hấp và tim mạch", bác sĩ Chu Thị Dung cảnh báo.

Vậy làm thế nào để nhận biết nhang có thể chứa hóa chất?

Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên lưu ý một số dấu hiệu:

- Thứ nhất, nhang có màu sắc quá bắt mắt, vàng óng ánh hoặc nhuộm màu rực rỡ.

- Thứ hai, mùi thơm nồng, hắc ngay cả khi chưa đốt, khiến người ngửi có cảm giác cay mũi hoặc khó chịu.

- Thứ ba, sản phẩm thường được quảng cáo "lưu hương rất lâu", "tàn cuốn đẹp", "tàn trắng mịn như tuyết". Khi thắp, nếu thấy khói dày, cay mắt, tàn nhang rơi nhiều và bất thường, người dùng cần thận trọng và nên cân nhắc thay đổi loại nhang khác an toàn hơn.