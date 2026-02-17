Bác sĩ cảnh báo: Thói quen thắp nhang của người Việt "đầu độc" không khí, mòn sức khỏe

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) cho biết, tập tục thắp nhang trong những ngày Tết là truyền thông văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại nhang công nghiệp xuất hiện với mùi thơm nồng, tàn trắng đẹp và khả năng lưu hương lâu bất thường, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chứa hóa chất ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà và sức khỏe.

Khói nhang còn được xem là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà. Trong không gian kín, lượng bụi mịn và khí độc tích tụ có thể làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp, viêm phổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi những đối tượng có hệ miễn dịch và khả năng đề kháng yếu.

Thắp nhang ngày Tết.

Bác sĩ Dung cảnh báo, một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là thắp quá nhiều nén cùng lúc, đặc biệt trong phòng kín hoặc không gian thờ nhỏ, không có sự lưu thông không khí. Điều này khiến khói và các chất độc hại tích tụ, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, không ít người có thói quen cắm nhang gần mâm cỗ hoặc trực tiếp vào đồ ăn, khiến tàn hương và bụi khói rơi lẫn vào thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khi ăn phải.

Theo bác sĩ Dung dấu hiệu ngộ độc khói nhang cần phải lưu ý: cay mắt, khó thở, chóng mặt hay buồn nôn, nhiều người vẫn cố chịu đựng vì cho rằng đó là chuyện "bình thường", thay vì rời khỏi khu vực có khói và mở cửa cho thông thoáng.

Để giữ gìn nét đẹp truyền thống là điều đáng trân trọng, nhưng đi kèm với đó, việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình cũng cần được đặt lên hàng đầu. Chọn nhang an toàn và sử dụng đúng cách không chỉ giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm, mà còn góp phần tạo môi trường sống trong lành, an toàn hơn cho mọi thành viên trong gia đình.

Bác sĩ Dung khuyến cáo người dân nên ưu tiên lựa chọn nhang có nguồn gốc rõ ràng, thành phần từ thảo mộc tự nhiên, mùi hương dịu nhẹ. Khi thắp, chỉ nên dùng số lượng vừa phải, mở cửa sổ hoặc bật quạt thông gió để đảm bảo không khí lưu thông. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói nhang trong thời gian dài.