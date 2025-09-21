3 cụ già mang 999 tờ tiền có mệnh giá hơn 1.696 tỷ đồng đến ngân hàng gửi tiết kiệm, giao dịch viên nhận tiền nhưng sau đó báo cảnh sát

Cầm “núi tiền” đi gửi ngân hàng

Theo thông tin từ cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc, vào tháng 4/2025, có 3 cụ già đến gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng trên địa bàn. 3 người này là một cụ ông 72 tuổi, một cụ bà 75 tuổi và một người bạn đi cùng. Trong đó, cụ ông 72 tuổi là người gửi tiền.

Ảnh: Baijiahao

Cụ thể, ông cụ này mang theo một chồng tiền mặt dày cộp đến quầy giao dịch ngân hàng. Đặc biệt, những tờ tiền này đều in mệnh giá 500 triệu HKD (hơn 1.696 tỷ đồng), tổng cộng 999 tờ, tương đương gần 500 tỷ HKD (gần 1,6 triệu tỷ đồng). Con số khổng lồ này còn lớn hơn tổng tài sản của hai người giàu nhất Hong Kong cộng lại.

Chỉ sau ít phút sau khi nhận tiền của khách, nhân viên ngân hàng lập tức phát hiện điều bất thường. Hoá ra, tờ tiền giấy với mệnh giá 500 triệu HKD này chưa từng được phát hành và lưu hành ở Hong Kong. Trước tình huống bất ngờ này, nhân viên ngân hàng quyết định báo sự việc cho cảnh sát. Ngay sau đó, cả ba cụ già bị bắt vì nghi ngờ sử dụng tiền giả.

Tiền giả tinh vi, khó phân biệt

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả điều tra cho thấy, số “tiền mặt” mà 3 cụ già mang theo thực chất là chứng chỉ trái phiếu. Bề ngoài chúng được làm mô phỏng theo phong cách tiền thật, khó phân biệt bằng mắt thường.

Nhiều chuyên gia cho rằng 3 cụ già trên có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính. Họ bị tẩy não, tin rằng số giấy tờ này có giá trị thật nên mang tới ngân hàng gửi tiền.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, mạng xã hội Trung Quốc lập tức bùng nổ. Vụ việc trên không phải là cá biệt. Tháng 2/2025, một cặp đôi người Philippines giả danh “luật sư” và “phiên dịch” tới ngân hàng ở khu trung tâm Hong Kong yêu cầu mở tài khoản và rút… 10 tỷ USD tiền mặt.

Ảnh: Baijiahao

Để tăng thêm độ chân thực, những đối tượng này còn trình cả “giấy bảo lãnh ngân hàng” và “chứng nhận tín dụng”. Vụ việc lập tức bị phát giác. Cũng từ đây, cảnh sát đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với nhân sự đến từ Philippines, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).

Hồi chuông cảnh báo từ những vụ lừa đảo

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc nhận định, những vụ việc tưởng như “phi lý” này phản ánh xu hướng mới trong lừa đảo tài chính. Kẻ gian thường nhắm vào nhóm người cao tuổi – những người ít kiến thức tài chính, dễ tin vào “giấc mơ đổi đời”.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các công cụ tài chính giả mạo, giá trị lớn, được quảng bá tinh vi để tạo lòng tin. Một khi nạn nhân “dính bẫy”, họ không chỉ mất tiền mà còn đối mặt với rắc rối pháp lý. Những vụ việc trên là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mọi người cần nâng cao nhận thức tài chính, pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, để không biến mình thành mục tiêu của tội phạm lừa đảo.

(Theo Baijiahao)