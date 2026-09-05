3 con ruột chính thức tiếp nhận “gia tài” sau 5 năm Phú Quang qua đời, làm đêm nhạc tưởng nhớ cha

"Đó là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cha và đối với công chúng đã yêu âm nhạc của ông", con gái cả - chị Nguyễn Trinh Hương chia sẻ.

Chiều 4/9 tại Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm và Phu Quang Music $ Arts đã có buổi giới thiệu chương trình âm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu".

Chương trình được tổ chức nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang. Trong chương trình, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang cùng đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Nguyễn Trinh Hương, con gái cả giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật, định hướng tổng thể cho chương trình. Nguyễn Giáng Hương phụ trách biên tập, tham gia xây dựng nội dung các tác phẩm và quá trình tổ chức sản xuất. Nguyễn Phú Vương, con trai út, đảm nhiệm thiết kế hình ảnh.

Ekip thực hiện đêm nhạc chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Con gái cả nhạc sĩ Phú Quang - Nguyễn Trinh Hương.

Sự tham gia của cả ba người con được xem là một dấu mốc trong hành trình gia đình tiếp nhận và gìn giữ gia tài nghệ thuật mà nhạc sĩ Phú Quang để lại.

"Còn mãi một tình yêu trước hết là tình yêu của những người con dành cho cha. Nhưng càng đi sâu vào quá trình thực hiện, chúng tôi càng nhận ra rằng ý nghĩa của chương trình lớn hơn rất nhiều. Đó là tất cả tình yêu mà cha đã để lại cho cuộc đời qua âm nhạc – tình yêu dành cho Hà Nội, dành cho con người, dành cho nghệ thuật và dành cho những khán giả đã yêu quý ông suốt nhiều thập kỷ.

Năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt khi chị em tôi chính thức tiếp nhận toàn bộ di sản âm nhạc mà cha để lại. Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến các thế hệ mai sau. Đó là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cha và đối với công chúng đã yêu âm nhạc của ông", con gái cả - chị Nguyễn Trinh Hương chia sẻ.

"Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" do nhạc sĩ Trần Việt Anh đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc và phụ trách phối khí. Trần Việt Anh có thời gian dài gắn bó, đồng hành với nhạc sĩ Phú Quang từ khi 16 tuổi.

Đêm nhạc có sự kết hợp giữa phần giao hưởng và những bản phối mới các ca khúc quen thuộc của Phú Quang. Phần giao hưởng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Bên cạnh phần giao hưởng, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Black Rose.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm nhiệm phần dàn dựng sân khấu với ý tưởng "căn phòng ký ức". Theo ê-kíp, ý tưởng này được khơi nguồn từ mong muốn lúc sinh thời của nhạc sĩ Phú Quang về một không gian lưu giữ những kỷ vật và ký ức dành cho công chúng yêu âm nhạc của ông.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ: "Tôi không muốn dựng một sân khấu để khán giả chỉ ngồi xem một đêm nhạc. Tôi mong họ bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình".

Theo đạo diễn, "Căn phòng ký ức" không chỉ là một thiết kế sân khấu mà còn là cách để quá khứ và hiện tại gặp nhau thông qua âm nhạc.

"Năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người trở thành ký ức. Nhưng với Phú Quang, có lẽ ký ức ấy chưa bao giờ khép lại. Bởi khi âm nhạc còn vang lên, ông vẫn còn hiện diện", ông nói.

NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần đồng hành với các đêm nhạc của Phú Quang khi ông còn sống. Tại "Còn mãi một tình yêu", NSND Lê Khanh không chỉ kết nối các tiết mục mà còn dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình.

"Còn mãi một tình yêu" quy tụ nhiều nghệ sĩ từng để lại dấu ấn với các sáng tác của Phú Quang. Dàn nghệ sĩ gồm danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Hồng Nhung, Trọng Tấn và Thùy Dung...

Đêm nhạc diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, một ngày trước sinh nhật nhạc sĩ Phú Quang.