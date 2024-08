Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp tuần mới 19 - 25/8, Tý dù là nam hay nữ giới đều có hung cát đan xen, cần cẩn trọng trong công việc. Tý đừng quá tin người, cũng đừng cả nể bất cứ ai kẻo bị tiểu nhân quấy phá, áp lực đủ đường.

Khi mệt mỏi, căng thẳng Tý hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận.

Tuổi Sửu

Sửu sẽ có tuần mới bội thu với tài lộc rủng rỉnh, thu nhập tăng không ngừng. Con giáp này được trời thương mà ban cho vô số may mắn nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Trong tuần mới này, cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp Sửu vượt qua nghịch cảnh, tự bảo vệ mình trước thị phi. Càng về cuối tuần Sửu càng vượng tài lộc, ăn nên làm ra.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần 12 con giáp dự báo, Dần sẽ phải đối mặt với vận xui này đến đen đủi khác. Bị người mình tin tưởng bán đứng, không biết tiết chế cảm xúc nên Dần phải trả giá cho sai lầm của mình. Hao tài tốn của, gánh thêm món nợ lớn là kiếp nạn mà con giáp này phải chịu.

Chỉ cần vượt qua sóng gió này, bước sang tuần mới Dần sẽ lấy lại những gì đã mất, an yên hạnh phúc.

Tuổi Mão

Bị hung vận đeo bám, đường tài lộc ảm đạm, cộng thêm bản mệnh có họa hao tài phá của nên Mão sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ.

Chẳng những tiền của không cánh mà bay, gặp thiếu sót nghiêm trọng trong công việc Mão còn phải nếm trải cảm giác bị ganh ghét, đố kỵ.

Thay vì hằn học với mọi điều, Mão hãy cố gắng hoàn thiện chính mình, sống đúng với lương tâm thì chẳng ai có thể chê trách bạn cả.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Thìn nổi tiếng là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có số phát tài phát lộc. Thế nhưng, tử vi tướng số có nói, tuần mới này Thìn lại không hề may mắn như thế.

Bị hung tinh đeo bám, vướng họa thị phi nên tâm trí Thìn sẽ rối rắm trăm bề, thương tổn ít nhiều. Nếu không giữ được bình tĩnh bạn sẽ vô tình làm người mình yêu thương đau lòng, hờn dỗi đến mức muốn chấm dứt tất cả.

Tuổi Tỵ

Đầu tuần này Tỵ sẽ gặp khá nhiều trục trặc trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ khác. Thế nên, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đương đầu với nghịch cảnh, nỗ lực không ngừng để chiến thắng bản thân.

Chỉ cần biết người biết ta, lạc quan yêu đời bạn sẽ đi đúng hướng, thu về món tiền khá lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có may mắn tài lộc trong tuần này, khiến họ chẳng cần nhọc công vẫn kiếm được bộn tiền, sung sướng an nhàn. Tuy nhiên, thay vì tiêu xài hoang phí Ngọ cần học cách tích lũy tài chính để phòng khi cần sẽ có thể xoay xở được.

Cuối tuần này, Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên nhau. Thế nên, Ngọ hãy tạm gác công việc sang một bên để tận hưởng đi nhé.

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chân thành nên Mùi được nhiều người quý mến thương yêu, bề trên nuông chiều. Tuy nhiên, Mùi cần quản lý công việc khoa học, hiệu quả hơn. Đừng làm việc theo cảm hứng, cũng đừng quá cầu toàn kẻo vô tình khiến đồng nghiệp bị vạ lây.

Từ giữa tuần, nhờ có Thần tài chấm số đỏ vận tài lộc của Mùi sẽ nở rộ như hoa phượng mùa hè, khiến họ đếm mãi cũng không hết tiền.

Tuổi Thân

Thân sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại trong công việc, khiến họ phải liên tục tăng ca, làm việc nhiều đến mức đầu óc rối bời. Phải chờ khi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ con giáp này mới có được những ngày thảnh thơi.

Thân đừng quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc, hỏi han người thân trong gia đình mình nhé. Không chỉ mùa Vu Lan báo hiếu, 365 ngày trong năm con cái đều cần hiếu thuận với mẹ cha.

Tuổi Dậu

Hung cát đan xen, vận số có nhiều tác động nên Dậu sẽ có tuần mới không mấy an ổn. May thay, từ giữa tuần Dậu sẽ được thần may mắn theo chân, giúp mọi rắc rối đều được giải quyết êm thấm, thu nhập của Dậu cũng tăng nhanh chóng.

Nếu đã có gia đình, Dậu và bạn đời sẽ hạnh phúc vẹn tròn, nếu đang giường đơn gối chiếc bạn sẽ gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình trong thời gian này.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, đường công danh của Tuất sẽ bị sao xấu chiếu mệnh khiến con giáp này làm ăn sa sút, ôm món nợ lớn.

Thay vì trút hết tiền hòng lấy lại những gì đã mất, Tuất nên cẩn trọng và kiên nhẫn chờ thời cơ. Khi sóng gió qua đi, may mắn lại gần thì Tuất sẽ mưu sự dễ thành, thu tiền vào túi.

Tuổi Hợi

Sau những thăng trầm của cuộc sống, sau những khốn khó đã vượt qua Hợi sẽ có tuần mới như ý. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Hợi còn có cơ may thăng tiến ngoạn mục, một bước đổi đời.

Không chỉ trong tuần này, sao Hồng Loan còn giúp Hợi có những tháng cuối năm 2024 yên ả, hanh thông đến bất ngờ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!