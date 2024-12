Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng từ năm tuổi của mình, còn gọi là hạn Thái Tuế, tuổi Tỵ sẽ gặp hung cát đan xen. Họ có thể sẽ phải đối mặt với sự bấp bênh và những sự thay đổi bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Với sự xuất hiện của các hung tinh như Kiếm Phong, Phù Trầm, Chỉ Bối, con giáp này nên có những sự đề phòng.

Nếu như với sao Kiếm Phong, tuổi Tỵ nên tránh những chuyện mâu thuẫn, cãi vã, cẩn thận với các rắc rối pháp lý, thì với sao Chỉ Bối, họ nên cẩn thận kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng, ảnh hưởng đến chuyện công việc. Bên cạnh đó, con giáp này hãy luôn chăm sóc sức khỏe thật tốt, học hỏi thêm các kỹ năng mới để luôn thích nghi được với những biến động khó lường.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng không cần lo lắng vì năm Ất Tỵ 2025, con giáp này vẫn có sự hỗ trợ của những cát tinh khác, mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống. Do đó, hãy luôn nỗ lực hết mình, dám vượt ra khỏi vùng an toàn, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành tựu xứng đáng.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận số đỏ rực rỡ nhất với nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Trong tử vi học, sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, sự thăng tiến trong công việc. sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp. Trong khi đó, được sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Với 4 cát tinh quan trọng này hỗ trợ, có thể nói tuổi Dậu chỉ cần chọn đúng mục tiêu phấn đấu và nỗ lực hết sức thì sẽ gặt hái vô số những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Tất nhiên, bên cạnh đó, con giáp này vẫn cần chú ý sự xuất hiện của một số hung tinh, như Quan Phù, Phi Phù và Ngũ Quỷ. Họ được khuyên nên cẩn trọng trong giao tiếp, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, cản trở trong công việc. Ngoài ra, trong chuyện làm ăn, đặc biệt khi ký kết hợp đồng cũng cần nghiên cứu kỹ các điều khoản để tránh các rắc rối pháp lý. Tóm lại, trong năm mới Ất Tỵ 2025, chỉ cần chọn bạn mà chơi và không quá tham vọng mà liều lĩnh tham gia các dự án đầu tư rủi ro thì tuổi Dậu không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 được đánh giá là một năm tốt lành cho những người tuổi Sửu. Theo đó, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu lớn trong công việc, nhờ sự tập trung và khả năng quản lý tài chính tốt. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, tuổi Sửu dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng dễ gặt hái nhiều lộc lá.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025, trong số các cát tinh chiếu rọi cho họ, đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, tuổi Sửu sẽ dễ ghi những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp, có cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này sẽ phải đối mặt với một số hung tinh như Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hùng, Hoàng Phan, song họ cũng không cần quá lo lắng. Với những sao này, tuổi Sửu cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, nghỉ ngơi hợp lý và thận trọng khi đi lại. Ngoài ra, họ cũng nên kín kẽ trong giao tiếp để tránh các điều tiếng thị phi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.