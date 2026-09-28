HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 28/9/2026

Gia Linh
|

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ khởi động một tuần mới vô cùng hanh thông với công việc thuận lợi, thành công rực rỡ trong ngày thứ Hai, 28/9 này.

Ngày thứ Hai, 28/9/2026, tức ngày 18 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Phú Đăng Hỏa, nghĩa là ngọn lửa đèn dầu hay lửa đèn thắp sáng ban đêm. Ngọn lửa này mang đặc tính ấm áp, soi rọi vào những góc khuất tăm tối và đại diện cho trí tuệ sáng suốt, tư duy nhạy bén của con người.

Vì là ánh sáng nhân tạo, nguồn năng lượng này cần sự bền bỉ, thích hợp cho việc học tập, nghiên cứu và phát triển các ý tưởng sáng tạo độc đáo. Lời khuyên trong ngày có nạp âm này là bạn nên tập trung vào chiều sâu công việc, tránh phô trương lộ liễu để ngọn lửa tài năng luôn được duy trì một cách bền vững nhất.

Tử vi học có nói, ngày thứ Hai, 28/9 sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp sau.

Con giáp tuổi Dậu: Kim sinh tài lộc – Tiền bạc bao la

Ngày Ất Tỵ mang đến cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Dậu đón nhận cơn mưa tài lộc ngay từ những giờ đầu tuần mới. Con giáp này không cần phải bôn ba vất vả mà dòng tiền vẫn tự động tìm đến cửa nhờ các quyết định đầu tư đúng đắn từ trước.

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 28/9/2026 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bận rộn khi khách hàng ra vào tấp nập, doanh thu tăng vọt ngoài mong đợi. Quyết định mở rộng quy mô hay thử sức ở một thị trường mới vào lúc này đều mang lại xác suất thành công cực kỳ lớn. Riêng với người làm công ăn lương, sự nhạy bén giúp tuổi Dậu ghi điểm tuyệt đối và mở ra cơ hội nhận thưởng nóng rất cao.

Thần Tài dường như đang đứng phía sau hậu thuẫn, biến mọi ý tưởng táo bạo của bạn thành tiền mặt nhanh chóng. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để lấy may cho cả tuần dài. Sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực chính là thỏi nam châm giúp bạn hút trọn tinh hoa tiền tài trong ngày hôm nay. Hãy tận dụng triệt để thời cơ vàng này để hiện thực hóa những giấc mơ tài chính còn dang dở nhé.

Con giáp tuổi Sửu: Tỵ Sửu tương hợp – Thống lĩnh thị trường

Sự xuất hiện của cát tinh trong ngày Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu giúp người tuổi Sửu bứt phá mạnh mẽ trên con đường làm giàu. Con giáp này sẽ thấy các vướng mắc tiền bạc trước đây tự động được tháo gỡ một cách vô cùng êm đẹp và nhẹ nhàng.

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 28/9/2026 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt đòi hỏi bản mệnh phải nhanh tay nắm bắt chứ không nên chần chừ, do dự. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn các dự án phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng đồng đều, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Với những ai đang có ý định đòi nợ hoặc thu hồi vốn, ngày thứ Hai này là thời điểm không thể thích hợp hơn để hành động.

Đối tác trung thành cũng chủ động mang đến những hợp đồng béo bở, giúp bạn này khẳng định vị thế độc tôn của mình. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Sửu tối ưu hóa mọi chi phí để tích lũy được một khoản kha khá. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra công ăn việc làm, giúp đỡ được rất nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ ổn định này để tiền bạc luôn sinh sôi nảy nở một cách bền vững.

Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp nâng đỡ – Đón đầu thời cơ

Nhờ cục diện Nhị Hợp với địa chi ngày, người tuổi Thân sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Hai tràn ngập niềm vui và tài lộc dồi dào. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những nguồn thông tin mật, mang lại lợi thế lớn trong đầu tư.

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 28/9/2026 - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

TIN LIÊN QUAN

Những khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng, được tặng quà hay lợi nhuận cổ phiếu đổ về tài khoản khiến bạn vô cùng phấn khích. Bản mệnh thể hiện sự tinh anh tuyệt vời khi đi trước đón đầu xu hướng kinh doanh mới và gặt hái quả ngọt ngay lập tức. Đây cũng là ngày mà trực giác của tuổi Thân cực kỳ nhạy bén, giúp né tránh được những cái bẫy hao tài do tiểu nhân giăng sẵn.

Mọi kế hoạch chi tiêu hay mua sắm tài sản lớn trong ngày đều diễn ra thuận lợi, mua được món đồ ưng ý với giá hời. Ngoài ra, con giáp này sẽ còn nhận được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ gia đình hoặc những người đi trước nếu muốn khởi nghiệp. Tư duy đổi mới và không ngại thử thách chính là chìa khóa vàng giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và đón nhận những nấc thang thành công mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới từ 28/9 - 4/10
Tags

tử vi

con giáp

tuổi Sửu

tuổi Thân

tuổi Dậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại