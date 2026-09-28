3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 28/9/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ khởi động một tuần mới vô cùng hanh thông với công việc thuận lợi, thành công rực rỡ trong ngày thứ Hai, 28/9 này.

Ngày thứ Hai, 28/9/2026, tức ngày 18 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Phú Đăng Hỏa, nghĩa là ngọn lửa đèn dầu hay lửa đèn thắp sáng ban đêm. Ngọn lửa này mang đặc tính ấm áp, soi rọi vào những góc khuất tăm tối và đại diện cho trí tuệ sáng suốt, tư duy nhạy bén của con người.

Vì là ánh sáng nhân tạo, nguồn năng lượng này cần sự bền bỉ, thích hợp cho việc học tập, nghiên cứu và phát triển các ý tưởng sáng tạo độc đáo. Lời khuyên trong ngày có nạp âm này là bạn nên tập trung vào chiều sâu công việc, tránh phô trương lộ liễu để ngọn lửa tài năng luôn được duy trì một cách bền vững nhất.

Tử vi học có nói, ngày thứ Hai, 28/9 sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp sau.

Con giáp tuổi Dậu: Kim sinh tài lộc – Tiền bạc bao la

Ngày Ất Tỵ mang đến cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Dậu đón nhận cơn mưa tài lộc ngay từ những giờ đầu tuần mới. Con giáp này không cần phải bôn ba vất vả mà dòng tiền vẫn tự động tìm đến cửa nhờ các quyết định đầu tư đúng đắn từ trước.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bận rộn khi khách hàng ra vào tấp nập, doanh thu tăng vọt ngoài mong đợi. Quyết định mở rộng quy mô hay thử sức ở một thị trường mới vào lúc này đều mang lại xác suất thành công cực kỳ lớn. Riêng với người làm công ăn lương, sự nhạy bén giúp tuổi Dậu ghi điểm tuyệt đối và mở ra cơ hội nhận thưởng nóng rất cao.

Thần Tài dường như đang đứng phía sau hậu thuẫn, biến mọi ý tưởng táo bạo của bạn thành tiền mặt nhanh chóng. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để lấy may cho cả tuần dài. Sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực chính là thỏi nam châm giúp bạn hút trọn tinh hoa tiền tài trong ngày hôm nay. Hãy tận dụng triệt để thời cơ vàng này để hiện thực hóa những giấc mơ tài chính còn dang dở nhé.

Con giáp tuổi Sửu: Tỵ Sửu tương hợp – Thống lĩnh thị trường

Sự xuất hiện của cát tinh trong ngày Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu giúp người tuổi Sửu bứt phá mạnh mẽ trên con đường làm giàu. Con giáp này sẽ thấy các vướng mắc tiền bạc trước đây tự động được tháo gỡ một cách vô cùng êm đẹp và nhẹ nhàng.

(Ảnh minh họa)

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt đòi hỏi bản mệnh phải nhanh tay nắm bắt chứ không nên chần chừ, do dự. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn các dự án phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng đồng đều, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Với những ai đang có ý định đòi nợ hoặc thu hồi vốn, ngày thứ Hai này là thời điểm không thể thích hợp hơn để hành động.

Đối tác trung thành cũng chủ động mang đến những hợp đồng béo bở, giúp bạn này khẳng định vị thế độc tôn của mình. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Sửu tối ưu hóa mọi chi phí để tích lũy được một khoản kha khá. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra công ăn việc làm, giúp đỡ được rất nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ ổn định này để tiền bạc luôn sinh sôi nảy nở một cách bền vững.

Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp nâng đỡ – Đón đầu thời cơ

Nhờ cục diện Nhị Hợp với địa chi ngày, người tuổi Thân sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Hai tràn ngập niềm vui và tài lộc dồi dào. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những nguồn thông tin mật, mang lại lợi thế lớn trong đầu tư.

(Ảnh minh họa)

Những khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng, được tặng quà hay lợi nhuận cổ phiếu đổ về tài khoản khiến bạn vô cùng phấn khích. Bản mệnh thể hiện sự tinh anh tuyệt vời khi đi trước đón đầu xu hướng kinh doanh mới và gặt hái quả ngọt ngay lập tức. Đây cũng là ngày mà trực giác của tuổi Thân cực kỳ nhạy bén, giúp né tránh được những cái bẫy hao tài do tiểu nhân giăng sẵn.

Mọi kế hoạch chi tiêu hay mua sắm tài sản lớn trong ngày đều diễn ra thuận lợi, mua được món đồ ưng ý với giá hời. Ngoài ra, con giáp này sẽ còn nhận được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ gia đình hoặc những người đi trước nếu muốn khởi nghiệp. Tư duy đổi mới và không ngại thử thách chính là chìa khóa vàng giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và đón nhận những nấc thang thành công mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm