3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 26/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ khởi đầu một tuần mới đầy may mắn, hanh thông với tài lộc vô cùng rực rỡ trong ngày thứ Hai, 26/10 này.

Ngày thứ Hai, 26/10/2026, tức ngày 17 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Kiếm Phong Kim mang ý nghĩa dòng vàng trong kiếm vốn là thứ kim loại đã qua tôi luyện vô cùng sắc bén và cứng cáp. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự kiên cường, tư duy nhạy bén cùng khả năng quyết đoán mạnh mẽ giúp hóa giải mọi chướng ngại trên con đường sự nghiệp.

Trong ngày này, các công việc liên quan đến tài chính, kim khí hoặc đòi hỏi sự tinh tế, sắc sảo sẽ dễ dàng gặt hái được những thành tựu vượt bậc. Tuy nhiên, do đặc tính sắc lạnh của thanh kiếm nên bản mệnh cần chú ý kiềm chế cái tôi cá nhân để tránh gây ra những xung đột sắc nhọn trong giao tiếp hằng ngày.

Tử vi học có nói, trong ngày Quý Dậu sẽ có 3 con giáp may mắn dễ có vận trình thuận lợi, tài lộc rực rỡ bậc nhất.

Con giáp tuổi Tỵ: Tài lộc rực rỡ - Thị phi lánh xa

Ngày thứ Hai đầu tuần, 26 tháng 10 năm 2026 dương lịch mở ra một trang mới đầy hứng khởi cho những người tuổi Tỵ khi vận trình tài lộc có những bước nhảy vọt vô cùng đáng kinh ngạc. Do sức ảnh hưởng tích cực từ ngày Quý Dậu thuộc hành Kim kết hợp với thiên can Địa chi tương sinh nên con giáp này làm việc gì cũng vô cùng suôn sẻ và gặt hái kết quả ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Những dự án đầu tư tài chính dài hạn từ trước đây bỗng nhiên mang lại nguồn lợi nhuận lớn giúp ví tiền của bạn dày lên nhanh chóng. Đối với những người làm công ăn lương thì đây là thời điểm lý tưởng để đề xuất ý tưởng mới vì khả năng cao bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng từ cấp trên. Nguồn thu nhập phụ từ công việc tay trái của bạn cũng có dấu hiệu tăng trưởng mạnh nhờ việc biết nắm bắt thời cơ mua bán một cách nhanh nhạy.

Khách hàng chủ động tìm đến cửa giúp việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ hay trực tuyến đều diễn ra vô cùng thuận lợi và tấp nập. Tuổi Tỵ cũng biết cách cân đối chi tiêu hợp lý nên dòng tiền chảy vào tài khoản luôn được giữ vững ở mức an toàn ổn định. Trực giác nhạy bén giúp con giáp này dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn trước những lời mời hợp tác làm ăn lớn từ đối tác tin cậy. Nhìn chung đây là một ngày tuyệt vời để bạn hiện thực hóa các mục tiêu tích lũy tiền bạc cho những kế hoạch quan trọng cuối năm.

Con giáp tuổi Sửu: Hợp tác thành công - Tiền tài vững chắc

Bước sang ngày mới thì người tuổi Sửu cũng nhanh chóng ghi danh vào danh sách những con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc rực rỡ bậc nhất trong ngày Quý Dậu này. Nhờ cục diện bán hợp Tam Hợp Tỵ Dậu Sửu nâng đỡ mạnh mẽ nên vận trình tiền tài của con giáp này diễn ra hanh thông và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

(Ảnh minh họa)

Tiền bạc đổ về túi bạn từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả công việc chính thức lẫn các dự án hợp tác bên ngoài xã hội. Những nỗ lực kiên trì của tuổi Sửu suốt thời gian qua đã đến ngày gặt hái quả ngọt bằng những khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng xứng đáng. Khả năng đàm phán xuất sắc giúp con giáp này dễ dàng chốt hạ những hợp đồng có giá trị kinh tế cao đem về nguồn lợi nhuận lớn cho tập thể.

Nếu bạn đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới thì hãy mạnh dạn triển khai ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh may mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ gia đình hoặc những quý nhân có vị thế cao trong xã hội. Con giáp tuổi Sửu hãy tranh thủ khoảng thời gian cát tường này để thanh toán dứt điểm các khoản nợ cũ nhằm thắt chặt lại ngân sách cá nhân. Sự thông minh trong quản lý tài sản giúp bạn luôn có khoản dư giả để tự thưởng cho bản thân một vài món quà giá trị.

Con giáp tuổi Thìn: Tư duy sắc bén - Khởi sắc giàu sang

Cái tên cuối cùng khép lại bộ ba may mắn của ngày đầu tuần chính là người tuổi Thìn với những chuyển biến tích cực đáng kể về phương diện tài chính. Do có sự che chở của cục diện Lục Hợp Thìn Dậu nên tư duy tài chính của con giáp này trở nên sắc sảo và nhạy bén hơn hẳn mọi khi.

(Ảnh minh họa)

Tuổi Thìn dễ dàng phát hiện ra những cơ hội kiếm tiền ẩn giấu mà người khác vô tình bỏ qua để tiên phong chiếm lĩnh thị trường tiềm năng. Dòng tiền luân chuyển đều đặn mang lại cho bạn sự an tâm tuyệt đối và giải tỏa mọi áp lực kinh tế đè nặng suốt thời gian qua. Công việc kinh doanh dịch vụ hoặc bất động sản của con giáp này gặp thời thế thuận lợi nên doanh thu tăng vọt vượt qua cả chỉ tiêu đề ra.

Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật hay công nghệ cũng tìm kiếm được các hợp đồng béo bở mang lại thu nhập cao ổn định. Bạn nên tin tưởng vào năng lực của bản thân khi đưa ra quyết định đầu tư lớn thay vì chạy theo xu hướng đám đông một cách mù quáng. Việc giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp và đối tác giúp con giáp này nhận được nhiều thông tin đầu tư vô cùng quý giá. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần làm việc chăm chỉ để tạo bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai gần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm