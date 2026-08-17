Theo tử vi học, đây là 3 con giáp sẽ có một ngày thứ Hai, 17/8 với nhiều thành công và may mắn.

Ngày thứ Hai, 17/8/2026, tức ngày 5 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Đại Hải Thủy, tức là dòng nước của biển lớn mênh mông, bao la và ẩn chứa sức mạnh vô cùng vĩ đại. Bản chất của nạp âm này là sự bao dung, khoáng đạt, sở hữu tư duy thâm sâu cùng khả năng tích lũy tiền tài, của cải vô cùng mạnh mẽ.

Trong ngày này, Thủy khí đạt đến độ cực vượng nhờ nhận được sự tương sinh, hội tụ cát khí từ hành Kim của tháng Bính Thân. Tuy nhiên, do dòng nước biển lớn quá mạnh mẽ nên bạn cần giữ tâm thế bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc để tránh dẫn đến những quyết định bốc đồng gây hao tổn tài lộc.

Tử vi học có nói, ngày Quý Hợi sẽ mang may mắn và tài lộc dồi dào nhất đến 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Dần: Lục Hợp trợ giúp - Tài lộc đỉnh cao

Ngày Quý Hợi mang lại cục diện Lục Hợp giúp vận trình tài lộc của con giáp tuổi Dần đạt đỉnh cao rực rỡ.

Bản mệnh đón nhận liên tiếp nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc ngay từ những giờ đầu tiên của ngày mới. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, nhận thưởng nóng nhờ những đóng góp xuất sắc trong dự án vừa qua. Nếu bạn đang theo đuổi các công việc tay trái, nguồn thu nhập từ đây cũng sẽ tăng trưởng vượt bậc ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Khách hàng và đối tác tự động tìm đến cửa giúp những người tuổi Dần làm kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận khổng lồ. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn chốt được những hợp đồng kinh tế lớn mang tính chiến lược dài hạn. Dòng tiền lưu động hanh thông giúp con giáp này có thể thoải mái giải quyết dứt điểm các khoản chi tiêu gia đình.

Đây cũng là thời điểm vàng để tuổi Dần mạnh dạn xuống tiền đầu tư vào những lĩnh vực mà bản thân đã am hiểu. Hãy tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình vì Thần Tài đang đứng về phía bạn trong ngày thứ Hai này. Tiền bạc đổ về đầy túi giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng phấn khởi và ngập tràn năng lượng tích cực.

Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp hỗ trợ - Tiền tài như nước

Nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cũng sẽ là con giáp có một ngày thứ Hai đầu tuần tiền tài như nước.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được cát tinh chiếu mệnh nên làm việc gì liên quan đến tài chính cũng đều suôn sẻ và gặt hái thành công. Người làm kinh doanh online hay trực tiếp đều chứng kiến lượng đơn hàng tăng đột biến, doanh thu chạm mốc kỷ lục. Bạn có duyên gặp gỡ được những đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn vô cùng triển vọng trong tương lai.

Đối với những người làm văn phòng, công việc tiến triển thuận lợi giúp tuổi Mão khẳng định vị thế và có cơ hội thăng tiến. Vận may còn đem đến cho bạn những khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng, được tặng quà hoặc được hoàn nợ.

Khả năng quản lý tài chính thông minh còn giúp con giáp này tối ưu hóa dòng tiền và tránh được những thất thoát không đáng có. Bạn nên tận dụng cát khí của ngày Tam Hợp để khai trương, mở rộng cửa hàng hoặc ký kết giao dịch quan trọng. Hãy tiếp tục duy trì thái độ làm việc chăm chỉ vì thành quả tài chính hiện tại hoàn toàn xứng đáng với bạn.

Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp chống lưng - Tài lộc thịnh vượng

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi của ngày, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày Quý Hợi với tài lộc thịnh vượng.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh diễn ra vô cùng trôi chảy, hàng hóa lưu thông nhanh chóng và thu lời cao. Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở đường cho những khoản thưởng cuối tháng.

Cục diện tương sinh giữa Thủy và Thổ giúp bạn có những quyết định đầu tư cực kỳ sáng suốt và mang lại biên độ lợi nhuận lớn. Các dự án kinh doanh từng bị đình trệ trước đây bỗng nhiên hoạt động trơn tru và đem về nguồn thu ổn định. Quý nhân xuất hiện kịp thời chỉ đường dẫn lối giúp con giáp tuổi Mùi tiếp cận được với những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị.

Tình hình tài chính dư dả giúp tuổi Mùi trút bỏ được mọi gánh nặng và áp lực kinh tế bấy lâu nay. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa hoặc đầu tư thêm vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn. Sự nhạy bén với thị trường giúp con giáp này dễ dàng dẫn trước đối thủ một bước và chiếm lĩnh vị thế cao trong công việc. Hãy trích một phần lợi nhuận để tích lũy tài sản dài hạn nhằm xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí tài lộc rực rỡ nhưng cả ba con giáp Dần, Mão, Mùi vẫn cần đặc biệt cẩn trọng trước cục diện Tự Hình của địa chi Hợi trong ngày. Thủy khí quá vượng dễ khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chủ quan, tự phụ hoặc đưa ra các quyết định đầu tư mạo hiểm theo cảm tính nhất thời.

Hãy ưu tiên bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch tài chính quan trọng và tuyệt đối không nên phô trương của cải để tránh chiêu mời kẻ tiểu nhân dòm ngó, ghen ghét. Việc duy trì một cái đầu lạnh, rà soát thật kỹ các điều khoản hợp đồng pháp lý sẽ giúp bạn bảo toàn được nguồn lợi nhuận khổng lồ vừa thu về. Cuối ngày, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và chú ý các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa do áp lực công việc dồn dập đầu tuần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.