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3 con giáp may mắn nhất ngày thứ Ba 17/11

Ánh Tô
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Thứ Ba ngày 17/11 là ngày Ất Mùi, nhằm mùng 9 tháng 10 Âm lịch, trong tháng Kỷ Hợi. Trên lịch, các chi Hợi, Mão và Mùi gặp nhau thành thế Mộc cục, như một khu vườn có đủ mầm, cây và đất. Thêm một chi lục hợp là Ngọ, ví như ánh nắng đến đúng lúc cây cần.

Thử hình dung một khu vườn vào mùa đông đầy nắng: Hạt mầm vừa nhú, cây giữa vườn đã đủ cao để che nắng, và ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng qua tán lá. Không phải khu vườn nào cũng có đủ ba thứ ấy cùng lúc, nhưng thứ Ba 17/11 thì có. Đây là ngày Ất Mùi, nhằm mùng 9 tháng 10 Âm lịch, trong tháng Kỷ Hợi. Ất thuộc Mộc, kiểu Mộc mềm như cỏ hoa và dây leo, còn Mùi thuộc Thổ, là mảnh đất nuôi cây. Cây bám đất thì có chỗ nương tựa, nên ngày này nghiêng về mức cát vừa phải.

Hay hơn nữa, Mùi tam hợp với Hợi và Mão thành Mộc cục, mà Hợi lại chính là tháng hiện tại. Nói cách khác, ngày và tháng đã sẵn hai nhánh, chỉ cần tuổi Mão xuất hiện là đủ bộ. Thêm Ngọ lục hợp với Mùi, như ánh nắng ấm đến đúng lúc. Vì thế ba con giáp được trợ lực nhiều nhất ngày 17/11 là Hợi, Mão và Ngọ. Ngày còn mang trực Thành, hợp với những việc đã bắt đầu từ trước và đang chờ được hoàn tất.

Tuổi Hợi: Hạt mầm được tưới đúng lúc

Tuổi Hợi có lợi thế sân nhà, vì vừa thuộc tam hợp của ngày vừa trùng với tháng. Vùng vận nổi bật của Hợi là tài lộc và những kế hoạch tích lũy. Những gì bạn đã gieo từ tuần trước, như một khoản tiết kiệm, một khoản đầu tư nhỏ, một khóa học dang dở hay một lời chào hàng chưa có hồi âm, có thể bắt đầu nhú mầm trong ngày này. Một khoản tiền chờ lâu về tài khoản, một lời đồng ý bất ngờ, hay một thông tin hữu ích về chuyện tiền bạc đều là những dấu hiệu nhỏ nhưng đáng mừng.

Người kinh doanh nhỏ có thể thấy khách đặt hàng đều hơn thường lệ. Câu hỏi đáng tự hỏi vào buổi sáng là: Tuần trước mình đã gieo gì? Nếu có, khoảng giờ Tỵ (9 đến 11 giờ) là lúc nên ngó lại. Chỉ cần nhớ một điều khá đời thường của người làm vườn: Đừng đào hạt lên để xem nó mọc chưa. Kiên nhẫn thêm vài ngày thường tốt hơn là vội vàng rút tiền hay đổi hướng giữa chừng.

3 Con giáp may mắn nhất ngày 17 / 11 giúp cuộc sống Thêm thịnh vượng - Ảnh 1.

Tuổi Mão: Cây cao tìm thấy bóng mát

Mão thuộc Mộc và nằm trong bộ ba tam hợp, nên giống cây giữa vườn: Có chỗ đứng, có bóng, và ai đi ngang cũng muốn dừng lại. Vùng vận của tuổi Mão trong ngày 17/11 là công việc và sự ghi nhận. Bạn có thể bất ngờ thấy người này nhờ cậy, người kia xin ý kiến, một vai trò mới được nhắc tên, hoặc cấp trên nhắc đến thành quả của bạn trước mặt mọi người.

Với người đang chờ một cơ hội thăng tiến, hay đang chuẩn bị cho một buổi trình bày quan trọng, khoảng đầu giờ chiều đến giờ Thân (15 đến 17 giờ) là lúc nhiều khả năng sẽ có tin vui. Điều cần lưu ý là cây cao thường hứng nhiều gió: Khi ai cũng tìm đến, tuổi Mão dễ nhận hết mọi thứ rồi mệt lả. Hãy thử chọn một việc để từ chối nhẹ nhàng ngay trong ngày, vì bóng mát chỉ đáng giá khi cây còn đủ sức đứng vững.

3 Con giáp may mắn nhất ngày 17 / 11 giúp cuộc sống Thêm thịnh vượng - Ảnh 2.

Tuổi Ngọ: Nắng đến đúng lúc cây cần

Ngọ là cặp lục hợp của Mùi, kiểu hợp đôi ấm áp mà bền. Nếu Hợi và Mão gặp may ở chuyện tiền và việc, thì Ngọ gặp may ở chuyện lòng: Tình cảm, các mối quan hệ và nguồn sinh lực tinh thần. Một cuộc trò chuyện với người thân khiến bạn nhẹ đi trông thấy, một tin nhắn bất ngờ từ bạn bè, hay một buổi tối vui hơn kế hoạch đều có thể xảy ra. Người đang yêu dễ có cảm giác hai bên hiểu nhau hơn, người còn một mình cũng đừng vội từ chối lời mời gặp gỡ.

Với những ai thời gian qua thấy mệt mỏi, ngày này giống như ánh nắng ló ra sau mấy hôm trời âm u. Nhưng nắng quá gắt cũng làm héo lá, và tuổi Ngọ vốn nóng tính, nói nhiều khi vui và dễ gắt khi mệt. Một mẹo nhỏ là hãy nói ít hơn một câu và nghe nhiều hơn một câu, như vậy bầu không khí ấm áp sẽ giữ được lâu hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tags

tài lộc

Ất Mùi

con giáp

tuổi Hợi

tuổi Mão

tuổi ngọ

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