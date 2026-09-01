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3 con giáp may mắn nhất ngày 4/9

Kiều Dương
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Ngày 4/9, ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu được vận trình ủng hộ khá rõ, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ đều có tín hiệu tích cực.

3 con giáp may mắn nhất ngày 4/9 - Ảnh 1.

Ngày 4/9/2026 rơi vào ngày Tân Tỵ, mang ngũ hành nạp âm Bạch Lạp Kim, tức vàng trong ngọn nến trắng, nhìn có vẻ mềm mại nhưng bên trong lại chứa đựng giá trị bền vững. Với thế tam hợp Tỵ Dậu Sửu thuộc hành Kim, có mối liên kết chặt chẽ với chính ngày 4/9, ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu bước vào ngày 4/9 với một dòng năng lượng khá hài hòa, dễ gặp thuận lợi trong những việc cần đến sự sắc bén và quyết đoán.

Tuổi Tỵ

Là chủ nhân của ngày, tuổi Tỵ trong ngày 4/9 có một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh công việc và khả năng thuyết phục người khác. Một đề xuất từng bị trì hoãn có thể được thông qua nhanh hơn dự kiến, hoặc một ý tưởng đưa ra bất ngờ nhận được sự đồng thuận từ cấp trên hay đối tác. Với tuổi Tỵ vốn thông minh và nhạy bén, đây là ngày để phát huy đúng thế mạnh sẵn có, chỉ cần đủ khéo léo trong cách trình bày. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Hãy tận dụng sự tự tin đang có để chủ động đề xuất ý tưởng, nhưng nên cân nhắc kỹ trước khi cam kết những điều mang tính dài hạn.

3 con giáp may mắn nhất ngày 4/9 - Ảnh 2.

Tuổi Dậu

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Dậu trong ngày 4/9 nổi bật ở khoản tài lộc và sự nhạy bén trong các quyết định tài chính. Có thể là một khoản thu nhỏ đến từ một cơ hội bất ngờ, hoặc một quyết định được đưa ra đúng lúc mang lại kết quả tốt hơn dự tính. Với tuổi Dậu vốn tỉ mỉ và có óc quan sát tốt, đây là ngày để tin vào sự phán đoán của bản thân nhiều hơn. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, hãy dành thêm chút thời gian xác minh thông tin, tránh để sự tự tin làm lu mờ sự thận trọng cần thiết.

3 con giáp may mắn nhất ngày 4/9 - Ảnh 3.

Tuổi Sửu

Cũng thuộc tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tuổi Sửu trong ngày 4/9 được trợ lực khá tốt ở khía cạnh sự nghiệp và những kế hoạch cần sự kiên trì. Một nỗ lực âm thầm theo đuổi từ trước có thể bắt đầu cho thấy kết quả rõ ràng hơn, hoặc một sự công nhận đến đúng lúc từ những người xung quanh. Với tuổi Sửu vốn chăm chỉ và ít khi vội vàng, đây là ngày mà tính cách bền bỉ của họ được đền đáp xứng đáng. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Hãy tận dụng đà thuận lợi để hoàn tất những việc còn dang dở, nhưng đừng ôm đồm thêm quá nhiều trách nhiệm mới trong cùng một lúc.

Nhìn chung, ngày 4/9 mang đến cho ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu một nhịp thuận khá rõ ràng, đặc biệt ở khía cạnh công việc, tài lộc và sự nghiệp. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày để giữ trọn vận may là dành thời gian rà soát lại các quyết định quan trọng, chủ động nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện, và giữ sự tỉnh táo giữa lúc mọi thứ đang thuận lợi. Biết trân trọng và tận dụng đúng lúc, ba con giáp này hoàn toàn có thể biến ngày 4/9 thành một điểm khởi đầu tốt cho những ngày tiếp theo.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

1 tuần nữa sẽ có 2 con giáp chia tay vận xui, tài lộc dồi dào, 1 con giáp lại cần thận trọng
Tags

tuổi Sửu

tử vi

con giáp

tuổi tỵ

tuổi Dậu

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