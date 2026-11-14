3 con giáp may mắn nhất ngày 15/11

3 con giáp nào sẽ may mắn nhất trong ngày Chủ nhật 15/11?

Chủ nhật ngày 15/11 mở ra bằng ngày Quý Tỵ, nhằm mùng 7 tháng 10 Âm lịch. Quý thuộc Thủy, Tỵ thuộc Hỏa, Thủy khắc Hỏa nên đây là ngày chế nhật, nghiêng về mức cát vừa phải. Điểm đáng chú ý là ngày mang trực Phá, vốn không hợp với những việc khởi đầu như khai trương hay ký kết lớn, nhưng lại hợp với chuyện dọn dẹp, bỏ bớt, chấm dứt những điều đã cũ. Nói cách khác, đây là ngày để làm nhẹ mình đi, rồi mới tính chuyện bước tiếp. Trong nhịp ấy, những tuổi hợp với chi Tỵ sẽ thấy mọi thứ trôi xuôi hơn.

1. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nằm trong tam hợp Kim cục cùng Tỵ và Sửu, nên vùng vận nổi bật của tuổi này là tài lộc. Không phải kiểu trúng lớn, mà là những khoản vừa đủ để lòng nhẹ đi: Một khoản thanh toán chờ lâu cuối cùng cũng về, một vị khách quen ghé thăm đúng lúc, hay một đơn hàng nhỏ nhưng chắc chắn. Người buôn bán cuối tuần có thể thấy quán đông hơn thường lệ, người làm tự do dễ nhận được lời hỏi thăm về công việc mới.

Điều đáng quý ở ngày này là lộc đến đều tay chứ không dồn dập, nên cũng dễ trôi đi nếu mình không để ý. Trực Phá cũng nhắc Dậu rằng chuyện ký kết hay quyết định lớn nên để sang ngày khác, để hôm sau tính cho kỹ. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Dành riêng một phần cho quỹ dự phòng ngay khi tiền về, nhận được bao nhiêu cũng để lại một ít, như vậy lộc vào rồi sẽ ở lại.

2. Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cũng thuộc tam hợp với Tỵ, và vùng vận nổi bật là gia đình, nhà cửa và sức khỏe. Chủ nhật vốn là ngày người ta ở nhà nhiều hơn, mà trực Phá lại hợp với chuyện dọn dẹp, nên với Sửu, đây là ngày rất thích hợp để lau dọn lại tủ quần áo, bỏ bớt những món không còn dùng, hoặc sắp xếp lại góc làm việc bấy lâu bừa bộn. Nhà thoáng ra, lòng cũng thoáng theo.

Bữa cơm chiều với người thân có thể ấm áp hơn thường lệ, một câu chuyện lâu nay chưa có dịp nói cũng dễ được lắng nghe. Người đang lo nghĩ về sức khỏe của mình hay của người thân sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn khi chịu bắt tay vào chăm sóc bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Chọn ra một thứ không dùng nữa để tặng đi hoặc bỏ đi, vì chỉ cần nhường chỗ cho điều mới, cảm giác nhẹ nhõm ấy đã là phần thưởng.

3. Tuổi Thân

Tuổi Thân là lục hợp của Tỵ, kiểu hợp đôi, thân thiết và gần gũi. Vùng vận nổi bật của tuổi này trong ngày 15/11 là quý nhân và các mối quan hệ. Quý nhân thường đến rất đời thường: Một người bạn cũ bất ngờ nhắn tin rủ gặp, một người đi trước cho lời khuyên đúng lúc, hay một cuộc trò chuyện tình cờ mở ra hướng đi mới. Tuổi Thân vốn ưa di chuyển, và Chủ nhật này một chuyến đi gần, một buổi cà phê với bạn bè hay một buổi dạo phố cũng đủ khiến tinh thần thêm sáng sủa.

Người có đôi dễ thấy hai bên hiểu nhau hơn, người độc thân cũng đừng vội từ chối một lời mời thú vị. Chỉ có một điều nên để ý: Thân vốn nhanh nhẹn, dễ nóng vội và dễ cãi lại khi gặp ý kiến trái chiều. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Nhường một nhịp, nghe hết ý của người đối diện rồi hãy đáp lại, vì quý nhân thường ở lại với người biết lắng nghe.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.