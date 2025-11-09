3 con giáp “gặp lộc đất” tháng này - dễ mua được nhà, đất hoặc chốt thương vụ lời to

Theo tử vi tài chính, có 3 con giáp đặc biệt may mắn trong giai đoạn này – được xem là “gặp lộc đất”, nghĩa là được thiên thời – địa lợi – nhân hòa cùng hỗ trợ trong chuyện nhà cửa, đất đai và tài sản tích lũy.

Tuổi Sửu: Đất sinh tài, vận mua nhà mở rộng

Người tuổi Sửu vốn thuộc hành Thổ – đại diện cho sự bền vững, ổn định và tích lũy. Tháng này, khi sao Bát Bạch (chủ về bất động sản và tài sản cố định) soi chiếu cung mệnh, Sửu chính là con giáp được “đất chọn” rõ nhất.

- Những ai đang tìm mua nhà, đất, sẽ gặp cơ hội vừa túi tiền, đúng vị trí mong muốn. Dù là căn hộ nhỏ hay miếng đất vùng ven, chỉ cần xem kỹ pháp lý, khả năng sinh lời sau này rất cao.

- Với người làm môi giới, xây dựng, hoặc đầu tư bất động sản, thương vụ đang dở có thể chốt nhanh, có lời rõ rệt.

- Về phong thủy, hướng Đông Nam và Nam là hai hướng tốt giúp tuổi Sửu hút “địa lộc” và mở vận tiền dài lâu.

Càng kiên trì, người tuổi Sửu càng dễ thấy vận đất chuyển mình. Một quyết định đúng lúc có thể thay đổi cả nền tài chính trong nhiều năm tới.

Lời khuyên:

Đừng quá lo ngại rủi ro. Trong tháng này, nếu cảm thấy “đất gọi tên mình”, hãy mạnh dạn nắm cơ hội.

Tuổi Thìn: Vượng đất, vượng người – đầu tư đâu sinh lời đó

Với người tuổi Thìn, tháng này là cao điểm của vận địa trạch. Các sao tốt như Thiên Đức và Long Đức nhập mệnh, mang lại vận may lớn trong việc mua bán nhà đất, ký hợp đồng, hoặc đầu tư vào tài sản cố định.

- Những ai đang làm trong ngành bất động sản, tài chính, vật liệu xây dựng hoặc kiến trúc sẽ thấy dòng tiền tăng mạnh. Các hợp đồng tưởng chừng bế tắc có thể được “giải phong” đúng lúc, nhờ người trung gian hoặc quý nhân kết nối.

- Người tuổi Thìn cũng có khả năng “chốt lời” từ các khoản đầu tư đất cũ hoặc nhà cho thuê, vì thị trường khởi sắc.

- Về phong thủy, tuổi Thìn hợp nhất với đất vuông, hướng Tây Bắc hoặc Đông, nơi năng lượng ổn định và sinh khí cao.

Nếu những tháng trước tuổi Thìn còn chần chừ, thì tháng này là lúc nên hành động. “Đất đang chọn bạn” – chỉ cần đặt niềm tin đúng chỗ, lộc sẽ về nhanh hơn tưởng tượng.

Lời khuyên:

Giữ tâm thế tỉnh táo nhưng đừng quá phân tích. Đôi khi, cơ hội bất động sản đến không phải từ bảng giá, mà từ trực giác.

Tuổi Dậu: Quý nhân mở vận đất, chốt thương vụ dễ lời to

Tuổi Dậu là con giáp “tay mắn đất” trong tháng này. Vận khí của họ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các sao Thiên Tài và Tả Phù, tượng trưng cho cơ hội tài chính bất ngờ và quý nhân đồng hành.

- Người làm nghề môi giới, mua bán, kinh doanh nhà đất có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng “đưa lộc” – giúp thương vụ hoàn tất nhanh, tiền về rộn ràng.

- Với người tuổi Dậu đang cân nhắc mua nhà, đây là tháng “được duyên đất”: xem đâu hợp phong thủy là dễ tìm thấy giá tốt hoặc được ưu đãi.

- Đặc biệt, tuổi Dậu hợp đầu tư nhà cho thuê, đất dịch vụ hoặc căn hộ nhỏ để tích sản lâu dài – vừa giữ tiền, vừa sinh lời bền.

Tuổi Dậu vốn có trực giác nhạy với tiền, nhưng tháng này trực giác ấy còn được “nâng cấp”. Cứ theo đúng cảm nhận của mình – đất nào thấy hợp, nhà nào thấy an, chắc chắn sẽ sinh tài.

Lời khuyên:

Khi thương lượng hoặc ký kết, hãy để quý nhân (người có kinh nghiệm, tuổi hợp) cùng góp ý – vận của bạn sẽ càng sáng.

Bảng tổng kết vận “lộc đất” tháng 10 âm lịch

Con giáp Dấu hiệu lộc đất Cơ hội nổi bật Hướng đất tốt Sửu Được đất chọn, vượng Thổ Mua nhà đầu tiên, chốt đất lời Đông Nam – Nam Thìn Vượng địa trạch, quý nhân nâng đỡ Bán – chốt lời hoặc ký hợp đồng mới Tây Bắc – Đông Dậu Quý nhân hỗ trợ, thương vụ dễ lời Đầu tư cho thuê, mua đất dịch vụ Tây – Tây Nam

Kết lại: Khi đất gặp đúng người, lộc sẽ sinh

Tháng 10 âm lịch này là thời điểm đất đai “vượng khí” nhất trong nửa cuối năm 2025. Với tuổi Sửu, Thìn và Dậu – đây không chỉ là cơ hội tài chính, mà còn là lời nhắc rằng “khi đất gọi, đừng chần chừ”.

Mua được nhà, nắm được đất trong tháng này, không chỉ là sở hữu vật chất – mà là nắm trong tay nền móng cho may mắn lâu dài.

Thông tin mang tính chất chiệm nghiệm