Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2024, vận trình khá rực rỡ khi công việc cũng như các phương diện khác của cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hãy cứ tự tin làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đã đặt ra, rồi bạn sẽ thấy mọi việc đều đúng như ý mình.

Đầu tuần tưởng như là rất khó khăn nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc. Một vài thách thức tới với bạn trong tuần này, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững.

Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan. Bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý tuần này cũng sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực, thậm chí có người từng mất niềm tin vào chuyện tình yêu nay cũng đã gặp được người phù hợp khiến bạn muốn mở lòng yêu thêm lần nữa. Một số cặp đôi đang yêu có những cuộc hẹn hò thú vị, nhanh chóng hâm nóng tình cảm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chịu tác động của Đại Hao, đây là một hung tinh gây hao tài, do đó điềm báo tử vi nhắc nhở bản mệnh sẽ cần giữ chặt túi tiền của mình kẻo mất mát lúc nào không hay. Đầu tư kinh doanh mạo hiểm vào lúc này không phù hợp, cẩn thận tiền mất tật mang.

Vận khí không ổn định, con giáp này làm gì cũng có nguy cơ đổ bể. Hung tinh Thương Quan còn khiến bạn dễ mất tập trung vì mải lo chuyện bao đồng, hoặc không thì có xu hướng xem thường người khác và tai họa bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, nếu bạn biết khiêm tốn một chút thì sẽ thoát được mối họa này.

Những dự định mới đều cần được xem xét thận trọng vào thời điểm này, chớ nên hấp tập vội vàng mà rước họa vào thân. Thậm chí, bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm cho những sai sót vốn có thể tránh được ngay từ đầu. Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình.

Rất may là chuyện tình cảm trong tuần tiến triển thuận lợi, mối quan hệ đôi lứa tuổi Sửu đang chờ đợi thời cơ để nâng lên một tầm cao mới với sự gắn kết sâu sắc hơn. Nếu tình cảm đã chín muồi, bạn đừng ngần ngại đề cập vấn đề thăng cấp cho tình yêu với nửa kia, hãy làm những điều mình muốn ngay khi có thể.

Tuổi Dần



Người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn với việc làm ăn, rất dễ bị thất thoát tiền bạc do hung tinh Tiểu Hao tác động. Con giáp này được nhắc nhở nên thận trọng trong tuần này vì có thể xảy ra nhiều biến cố khiến vận trình sa sút, ảnh hưởng trực tiếp tới tài chính của bạn, một khi trở tay không kịp thì bạn sẽ chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc ra đi mất.

Sự nghiệp của Dần cũng nảy sinh nhiều vấn đề, con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Nên nhớ, cấp trên chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá chứ không quan tâm bản mệnh cống hiến nhiều đến thế nào đâu.

Vận khí sa sút tới tận cuối tuần, con giáp này dường như không có thời gian nghỉ ngơi về cuối tuần khi phải liên tục tăng ca, làm việc cật lực nhưng kết quả lại không như mong muốn. Bạn còn có thể vướng vào một số rắc rối liên quan tới đồng nghiệp. Do đó, thời gian này hãy cố gắng xử lý tốt các mối quan hệ trong công việc.

Trong chuyện tình cảm, có lẽ vì quá mải mê với công việc nên con giáp này thường bỏ bê, thiếu quan tâm đến nửa kia của mình, khiến mối quan hệ tình cảm của hai người ngày càng trở nên nguội lạnh, rạn nứt xuất hiện. Trong khi đó, người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.

Tuổi Mão

Với người tuổi Mão, tuần mới bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động trước mắt. Con giáp này có thể sẽ bị chơi xấu, hãm hại sau lưng hoặc vướng vào những điều tiếng thị phi không đáng có.

Dù đang ở vị trí nào, bản mệnh vẫn có nguy cơ bị lật đổ khỏi vị trí mình đang đảm nhiệm. Sự nóng nảy có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bạn khi không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định và lựa chọn sai lầm. Dù gặp khó khăn hãy cứ bước đi bằng chính đôi chân của mình, đừng vội vàng buông xuôi.

Đầu tuần, tài lộc không ổn định, có dấu hiệu phá tài nên cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá trán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Đặc biệt, tuần này chớ nên hành động mạo hiểm, liều lĩnh đôi khi sẽ làm bạn rỗng túi, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần.

Rất may là gia đình hoà thuận, êm ấm giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ, có thể tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn để tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có nhân duyên khá vượng trong tuần mới. Đặc biệt, quý nhân trong tuần này của bạn có thể sẽ là nữ giới, vậy nên hãy để ý hơn tới người như vậy xung quanh mình. Dưới sự chỉ dẫn và giúp đỡ của đối phương, bạn sẽ có những phát triển bất ngờ.

Đường công danh sự nghiệp tuần này nhìn chung tiến triển khá tốt. Con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho thêm nhiều trọng trách.

Tuần này bạn cũng đón những tín hiệu tốt về phương diện tài lộc. Những nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Công việc của con giáp này cũng đang trong tiến triển thuận buồm xuôi gió nên đó sẽ là nguồn thu nhập ổn định nhất. Hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt mọi khả năng, bản mệnh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nhân duyên vượng rất thích hợp để các cặp đôi hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn rạn nứt từ trước đó hoặc nâng cấp tình yêu của mình. Trong khi đó, người độc thân cần phải đưa tay nắm giữ hạnh phúc, đừng kén cá chọn canh mãi nữa nếu không vẫn cứ cô đơn, lẻ bóng mà thôi.

Tuổi Tỵ

Tuần này, người tuổi Tỵ kiểm soát rất tốt công việc của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy ra. Bạn có cơ hội gặt hái được thành công nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên tâm vào công việc hiện tại thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Nếu con giáp này đang theo nghiệp kinh doanh thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lí mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm công ăn lương cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được cấp trên tin tưởng hơn bởi chính những cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian qua.

Tuy nhiên, với vấn đề tài chính, bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân mua sắm phóng tay và tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh Kiếp Tài là điềm báo bạn sẽ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, sai một li sẽ đi một dặm.

Trong tình yêu, bạn luôn là người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng, mà còn ngày càng nhạt nhẽo. Đừng ngại ngần khi thể hiện sự chân thành cho người ấy thấy bạn nhé.

Tuổi Ngọ

Được cát tinh Thái Dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà thăng tiến. Vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công đấy nên đừng lơ là nhé.

Đường tài lộc của tuổi này cũng rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chính sự nhạy bén của bạn là bí quyết thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang vô cùng ngọt ngào. Sự nhẹ nhàng, tinh tế trong cách quan tâm, chăm sóc của bạn khiến người ấy không thể rời mắt khỏi bạn. Bạn thực sự hài lòng về chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại.

Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu, mai mối cho đối tượng khác giới nhưng bản mệnh chưa thực sự nhiệt tình với một mối quan hệ nghiêm túc ở thời điểm này nên thái độ khá hờ hững. Nhưng nếu bạn đã có ý định gặp gỡ đối phương thì nên có sự chân thành để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau.

T uổi Mùi

Người tuổi Mùi phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Thời điểm này, nếu không làm việc một cách kín kẽ và cẩn thận, bạn sẽ phải rất vất vả để kiểm soát tình hình. Lại thêm kẻ tiểu nhân liên tiếp gây chuyện thị phi nên bản mệnh khó lòng được yên ổn.

Sự nghiệp trong tuần có nhiều biến động và thăng trầm. Bạn loay hoay tìm cách khắc phục rắc rối nhưng mọi chuyện vốn không hề đơn giản. Chỉ đến thời điểm giữa tuần trở đi thì tuổi này mới lấy lại được thế cân bằng. Nếu có thể giữ được tâm lý vững vàng thì bạn sẽ sớm vượt qua được tất cả.

Đường tài lộc nhìn chung tương đối ổn định nhưng vẫn có nguy cơ mất tiền của. Dù con giáp này đã kiếm được không ít tiền bằng khả năng của bản thân nhưng cũng chẳng thể giữ được trong tay. Nguyên nhân là do bạn quá cả tin nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà dốc hết tiền bạc đầu tư vào nơi chẳng đáng tin nên cuối cùng tiền mất tật mang.

Vận trình tình cảm khá ảm đạm, mối quan hệ vẫn giậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Mối quan hệ của bản mệnh và người ấy đang ngày càng xa cách, chẳng còn gắn kết như xưa. Dù ở bên nhau nhưng không thực sự tìm được niềm vui ở đối phương, trái tim chẳng hướng về nhau.

Tuổi Thân

Có đào hoa tinh Bách Việt độ mệnh, phương diện tình cảm của người tuổi Thân có khởi sắc rõ rệt. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi có thể hâm nóng tình cảm, thắp sáng ngọn lửa tình yêu. Có thể việc yêu lâu sẽ khiến bản mệnh và người ấy không còn thể hiện sự lãng mạn như mới bắt đầu nữa, nhưng tuần này sẽ có những chất xúc tác đưa hay người lại gần nhau hơn.

Trong khi đó, người độc thân có thể sẽ gặp được nhân duyên lý tưởng, tình cảm đến bất ngờ vào lúc bạn không tưởng tượng được. Dù vậy, bạn nên đặt vấn đề rõ ràng với đối phương ngay từ đầu để tránh lãng phí thời gian của nhau khi rơi vào mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn nhưng chưa tới tình yêu.

Không chỉ tình cảm, vận trình công danh sự nghiệp cũng có nhiều tin vui, con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn. Nhân cơ hội tốt, tuổi Thân hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có.

Cùng với công việc đang tốt lên, cát vận cũng che chở cho con giáp này ở phương diện tài chính. Đường tài lộc trong tuần hanh thông, thuận lợi tiền bạc dồi dào giúp bản mệnh chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn thế nữa bạn lại khá nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không phải quá khó khăn.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng tuần 12 con giáp, đây được dự báo không phải là một tuần may mắn với người tuổi Dậu do chịu tác động của hung tinh Thiên Cẩu. Bản mệnh gặp rắc rối trong công việc do những đấu đá, cạnh tranh âm ỉ trong môi trường làm việc. Bạn nên thận trọng trong các mối quan hệ, không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện ra ngoài, nhất là khi liên quan tới lợi ích cá nhân.

Thời điểm này bạn nên làm việc một cách chăm chỉ và nghiêm túc để tránh rắc rối không đáng có, và cũng không tạo cơ hội cho tiểu nhân có cớ đâm chọt, buông lời gièm pha làm giảm uy tín của bạn. Bản mệnh nên cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để giành được những gì mình muốn.

Đây còn được coi là một tuần nhiều tổn thất với con giáp này trên phương diện tài chính. Không những sự nghiệp không được suôn sẻ mà người tuổi Dậu còn thường xuyên phải đối mặt với những mất mát về tiền của. Con giáp này nên thận trọng trước khi ký kết hợp đồng hoặc đầu tư, kinh doanh vào một lĩnh vực mới.

Phương diện tình cảm không được tốt cho lắm, đây cũng là điều khiến bản mệnh trăn trở trong thời gian này. Bạn mải mê với công việc mà dần lơ là với mối quan hệ của mình, nhưng thực tế là bạn chưa tìm được cách để cân bằng giữa công việc và tình cảm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có khởi sắc rõ rệt từ giữa tuần trở đi, đầu tuần không có biến động nào lớn. Con giáp này tìm được cơ hội để phát triển bản thân, trở nên nổi bật hơn so với đối thủ hay những đồng nghiệp có năng lực tương đương. Đây là tín hiệu tích cực cho kế hoạch thăng tiến mà bạn đã đặt ra cho chính mình.

Với những biểu hiện xuất sắc, con giáp này nhận được sự ủng hộ hết mình từ người thân, đồng nghiệp hay cấp trên nên phát huy được hết khả năng của mình, khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra của bản mệnh không còn quá xa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn để không gây thù chuốc oán.

Việc làm ăn buôn bán trong tuần này cũng khá thuận lợi, kinh doanh gặp thời nên hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Doanh thu tăng đều đặn, các hợp đồng được ký kết đúng theo đúng kế hoạch một cách suôn sẻ. Bạn có thể ăn mừng khi mọi việc đang phát triển rất tốt.

Nhìn chung tuần này của tuổi Tuất khá là may mắn khi bạn còn đón vận trình tình duyên nở rộ, người độc thân được không ít người theo đuổi cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao. Nhờ có cát khí, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Vận trình tuần mới của người tuổi Hợi có nhiều sa sút do hung tinh Bạch Hổ ngáng trở. Những tưởng sắp chạm tay vào thành công thì bản mệnh lại ngậm ngùi khi rắc rối ập đến, thử thách khó nhằn ở thời điểm này rất dễ khiến con giáp này nản lòng vì đi mãi mà không tới được cái đích mà mình muốn.

Điềm báo cạnh tranh cũng không nhỏ. Con giáp này không chiếm được ưu thế trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Dù có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác chiếm đoạt, hao tốn tiền bạc, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao kém hài hòa.

Tài lộc của tuổi Hợi cũng có chuyện chẳng lành, con giáp này được nhắc nhở cần cảnh giác đề phòng những sự cố bất ngờ khiến tiền bạc trong túi tiêu tan. Việc đầu tư, kinh doanh của bản mệnh dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, phải chịu tổn thất, thậm chí dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng người không đáng tin cậy.

Ở phương diện tình cảm, tuổi Hợi cũng không nên quá mong đợi, có thể con giáp này gặp gỡ được nhiều đối tượng nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ không biết nói cùng ai.

