Tuổi Tý

Hôm nay, tuổi Tý sẽ xảy ra những xung đột trên đường quan lộc và đồng nghiệp. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, đừng để tiểu nhân hãm hại mình.

Bạn nên cư xử khéo léo. Điều may là có quý nhân trợ giúp nên mọi chuyện đều vượt qua.

Tuổi Sửu

Nhiều chuyện muộn phiền đến cùng lúc khiến cho bản thân bồn chồn lo lắng. Trong công việc, bạn sẽ xảy ra tranh chấp với người khác, tuy không thể hiện một cách công khai như ban ngày nhưng lại ngấm ngầm tìm cách hãm hại nhau, bằng mặt chứ không bằng lòng.

Hôm nay chuyện tình cảm cũng đỡ được phần nào những rắc rối, ít nhất cuối ngày bạn cũng có nơi nương tựa và trút bầu tâm sự.

Tuổi Dần

Vận trình của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay có phần khởi sắc hơn. Trong công việc, nếu như bạn muốn tạo bước đột phá cho bản thân mình thì đây là thời điểm khá tốt để đề xuất ý tưởng của mình với cấp trên đấy. Bạn chỉ cần tập trung thể hiện năng lực của mình và có tinh thần dám làm dám chịu là được.

Mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh không còn được hài hòa như trước nữa. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do tính kiêu ngạo và không coi ai ra gì của bản mệnh. Điều bạn cần phải nhớ đó là sống trong một tập thể cần phải đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu.

Tuổi Mão

Mão phải hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân lừa gạt. Công việc không thuận, tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp khiến bạn ngày càng mệt mỏi, không có tâm trí làm việc.

Tài lộc vì thế mà thất thoát. Gia đình xảy ra mâu thuẫn, tài chính eo hẹp trong khi các khoản thu lại ít khiến cho bạn càng trở nên tồi tệ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trong hôm nay được quý nhân trợ giúp cho nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có thể nhận được thêm nhiều nguồn tin mới trong. Mọi chuyện đều rất thuận lợi khiến cho bạn có cảm giác ngày trôi qua thật nhanh chóng. Các ý tưởng sáng tạo được phát huy mang tới cho bạn thành công vang dội.

Phương diện tình cảm của bạn hôm nay lại gặp nhiều trở ngại. Bản mệnh ngạo mạn, thiếu tôn trọng đối phương, lúc nào cũng coi mình là nhất bắt người khác phải phục tùng. Nếu còn giữ tính cách này thì không ai ở bên cạnh bạn lâu được đâu.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của những người tuổi Tỵ có nhiều diễn biến thuận lợi. Nhờ có Thiên Tài khai thông trí tuệ và soi đường chỉ lối nên bản mệnh sẽ gặp nhiều mắn chơi và có nhiều cơ hội gặt hái thành công trong công việc. Chính vì vậy bạn hãy quyết tâm để biến ý tưởng trong đầu trở thành hiện thực nhé.

Sức khỏe của bạn hôm nay có phần suy yếu hơn. Nếu không muốn ngày càng mệt mỏi hơn thì ngay lập tức bạn cần phải điều chỉnh toàn bộ chế độ sinh hoạt của mình, hãy cho cơ thể được nghỉ ngơi một chút, đừng cố gắng tạo áp lực cho bản thân nhé.

Tuổi Ngọ

Vận trình của những người tuổi Ngọ trong ngày mọi sự đều được hanh thông. Không những lời, bản mệnh vốn là người lương thiện, chính trực biết trước biết sau cho nên rất ít khi mắc phải những sai lầm không đáng có, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên .

Mọi lĩnh vực trong cuộc sống hôm nay của bạn đều được quý nhân trợ giúp, chuyện tình cảm cũng phần nào được theo như ý của mình, những người độc thân dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người, đào hoa nở rộ mang tới cho bạn những mối nhân duyên vô cùng tốt đẹp.

Tài chính bất ổn, mọi thứ đều cần phải có chi tiêu một cách hợp lý nhất và có kế hoạch cụ thể trong từng khoản.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi gặp tiểu nhân quấy phá làm gì cũng không thuận lợi. Ngay cả chuyện tình cảm cũng có những rắc rối, xích mích không tốt.

Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho bạn. Trong quan hệ xã giao thì có lẽ hôm nay là ngày tốt để bạn xây dựng và củng cố, phát triển hơn nữa. Đối với chuyện tình cảm gia đình bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhờ có ngũ hành tương sinh.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến.

Trong chuyện tình cảm của mình tránh sự ràng buộc, khiến cho đối phương cảm thấy nặng nề, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Dậu

Theo xem tử vi ngày mới cho những người tuổi Dậu dự báo hôm nay công việc dù có khó khăn đến mấy cũng nên cố gắng hoàn thành. Nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi cùng chia sẻ với những người đồng nghiệp để có thể thoải mái hơn.

Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên tuổi Dậu sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, Tài lộc vào ra thất thường, nên cẩn thận hơn trong các khoản chi tiêu của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay bạn không có may mắn tiền bạc nhưng lại có thêm cơ hội kiếm tiền tốt. Do Chính Ấn xuất hiện nên hứa hẹn công việc mở rộng và tương lại rạng rỡ hơn. Chính Ấn thể hiện quyền lực và sự quyền uy nên khả năng là bạn có được vị trí chỉ huy, lãnh đạo người khác.

Do đó, hứa hẹn tương tại phát triển sự nghiệp thịnh vượng. Về sức khỏe của bạn thì bạn sẽ không có được sự thoải mái về tinh thần tốt nhất từ chính sức ép công việ. Thổ sinh Kim bản mệnh tiêu hao, dạ dày không tốt nên rất cần chú ý theo dõi và thăm khám.

Tuổi Hợi

Không chỉ phải đề phòng tiểu nhân, tuổi Hợi hôm nay nên tránh xa các chuyện thị phi và chủ yếu tập trung cho công việc của mình.

Hãy chú ý tới sức khỏe thời gian này bởi bạn sẽ thực sự kiệt quệ khi chưa tới cuối tuần nếu cứ giữ tình trạng thức khuya, dậy sớm nhé.

* Thông tin bài viết mang tính chất chiêm nghiệm.