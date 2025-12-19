Cuối năm luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất, không chỉ bởi không khí Tết cận kề mà còn vì khoản thưởng Tết - “cứu tinh” tài chính của rất nhiều người. Theo quan niệm tử vi có những con giáp bước vào giai đoạn cuối năm với vận may tiền bạc khởi sắc, công sức cả năm được ghi nhận bằng những khoản thưởng hậu hĩnh, giúp cái Tết trở nên nhẹ nhõm và đủ đầy hơn hẳn.

Trong số đó, 3 con giáp dưới đây được cho là sẽ có năm kết thúc trong dư dả , tiền thưởng Tết không chỉ “cho có” mà đủ để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu năm mới.

Ảnh minh họa.

1. Tuổi Tỵ: Thành quả xứng đáng sau một năm nỗ lực

Với người tuổi Tỵ, cuối năm là thời điểm “hái quả ngọt”. Nhờ những thành tích rõ rệt trong công việc, họ có cơ hội nhận được mức thưởng Tết khá cao , phản ánh đúng công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua. Không chỉ vậy, vận may tài chính của tuổi Tỵ trong giai đoạn này cũng được đánh giá là khá ổn định.

Bên cạnh tiền thưởng, nhiều người tuổi Tỵ còn có thêm các nguồn lợi nhỏ nhưng thiết thực như ưu đãi mua sắm, quà tặng cuối năm, thẻ mua hàng… Những khoản này tuy không quá lớn nhưng cộng lại đủ khiến việc chi tiêu dịp Tết trở nên thoải mái hơn. Đáng chú ý, thời điểm cuối năm cũng mở ra thêm những cơ hội kiếm tiền mới , giúp tuổi Tỵ có một cái Tết rủng rỉnh và tâm thế khá an nhàn.

2. Tuổi Hợi: Thưởng Tết cao nhờ biết cân bằng giữa làm và nghỉ

Người tuổi Hợi vốn không phải kiểu làm việc “cày cuốc” không ngừng. Họ thường chọn cách nỗ lực đúng lúc, nghỉ ngơi đúng thời điểm , nhờ đó giữ được hiệu suất và tinh thần ổn định. Chính sự cân bằng này lại mang đến kết quả bất ngờ khi tổng kết cuối năm.

Sau một thời gian dài kiên trì với công việc, tuổi Hợi có khả năng nhận được khoản thưởng Tết khá lớn , thậm chí có người còn nhận mức thưởng được ví là “bằng thu nhập của nhiều tháng, thậm chí cả năm” của người khác. Khoản tiền này không chỉ giúp họ chi tiêu thoải mái dịp Tết mà còn tạo cảm giác an tâm, dễ chịu, đúng tinh thần “ăn Tết cho trọn”.

Ảnh minh họa.

3. Tuổi Mùi: Công sức cả năm được đền đáp đúng lúc

Với tuổi Mùi, năm qua là một chặng đường không hề dễ dàng. Họ bỏ ra nhiều công sức cho sự nghiệp, đôi khi phải hy sinh thời gian cá nhân để theo đuổi mục tiêu dài hạn. Và đến cuối năm, những nỗ lực ấy bắt đầu được đền đáp bằng vận may tài chính rõ rệt .

Khoản thưởng Tết mà tuổi Mùi nhận được được cho là đủ để họ đón một cái Tết nhẹ nhàng hơn , bớt đi những lo toan thường nhật. Dù trước đó cuộc sống có phần chật vật, nhưng nhờ tiền thưởng cuối năm, tuổi Mùi có thể tận hưởng những ngày sum vầy với tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn hẳn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.