Tử vi học có nói, trong 3 tháng cuối cùng của năm Ất Dậu, 3 con giáp sẽ có quý nhân phù trợ mạnh mẽ nhất là tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Hợi. Dưới đây là chi tiết hơn về vận trình của các con giáp này.

Tuổi Tý

Về Sự nghiệp và Công việc

Con giáp tuổi Tý có cục diện Tam hợp tương trợ, báo hiệu một giai đoạn làm việc thuận lợi và hanh thông.

- Hợp tác làm ăn: Đây là thời điểm vàng để tuổi Tý mở rộng quan hệ đối tác, ký kết các hợp đồng quan trọng hoặc bắt đầu dự án mới. Quý nhân xuất hiện có thể là đồng nghiệp, cấp trên hoặc đối tác tiềm năng, họ sẽ mang đến những cơ hội hiếm có và sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua thử thách.

(Ảnh minh họa)

- Thăng tiến: Những nỗ lực từ trước được ghi nhận. Người làm công ăn lương có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc được giao phó những trọng trách quan trọng, mở ra con đường phát triển rõ ràng hơn trong tương lai.

- Thuận buồm xuôi gió: Mọi kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ, ít gặp phải rào cản hay tiểu nhân quấy phá.

Về Tài lộc và Tiền bạc

Vận trình tài chính của con giáp tuổi Tý trong 3 tháng cuối năm được dự báo là dồi dào, có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

- Tăng thu nhập: Nguồn thu chính từ công việc ổn định và có xu hướng tăng lên. Bên cạnh đó, các nguồn thu phụ (đầu tư ngoài, kinh doanh thêm) cũng mang lại kết quả khả quan.

- Khả năng tích lũy: Nhờ vận khí tốt, tuổi Tý dễ dàng tích lũy được tài sản, có của ăn của để.

- Đầu tư sinh lời: Với sự mách bảo hoặc hướng dẫn của quý nhân, các quyết định đầu tư thường sáng suốt và mang lại lợi nhuận cao.

Những lưu ý cho tuổi Tý

Mặc dù vận trình rất tốt, con giáp này vẫn cần lưu ý một vài điểm để giữ vận may bền vững:

- Giữ thái độ khiêm tốn: Dù thành công đến nhanh, tuổi Tý nên giữ thái độ hòa nhã, khiêm tốn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

- Nắm bắt cơ hội: Vận may không tự đến, tuổi Tý cần chủ động, nhanh nhẹn nắm bắt các cơ hội ngay khi chúng xuất hiện.

Tóm lại, 3 tháng cuối năm là giai đoạn bùng nổ của tuổi Tý, hứa hẹn một cái kết viên mãn cho một năm đầy nỗ lực

Tuổi Thân

Trong 3 tháng cuối năm, người tuổi Thân là một trong những con giáp có vận số đỏ nhất, được nhiều cát tinh chiếu mệnh và quý nhân phù trợ, báo hiệu một giai đoạn đầy ắp thành công và thịnh vượng.

Về Sự nghiệp và Công việc

Vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Thân trong giai đoạn này diễn ra suôn sẻ lạ thường, gần như không gặp phải trở ngại lớn nào.

- Quý nhân dẫn lối: Sự xuất hiện của quý nhân giúp tuổi Thân giải quyết những khó khăn tồn đọng, mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng. Họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người có quyền lực hoặc người đi trước, giúp con đường thăng tiến rộng mở hơn.

(Ảnh minh họa)

- Cát tinh soi đường: Các sao tốt như Tam Thai, Thiên Giải mang lại sự ổn định, danh tiếng và khả năng giải quyết tai ương. Người tuổi Thân dễ dàng vượt qua các thị phi, hiểu lầm tại nơi làm việc và khẳng định được năng lực của bản thân.

- Cơ hội thăng tiến: Đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm lý tưởng để thể hiện bản thân và đạt được sự công nhận, dẫn đến việc tăng lương, thăng chức. Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng quy mô, ký kết hợp đồng béo bở.

Về Tài lộc và Tiền bạc

Tài lộc của con giáp tuổi Thân trong 3 tháng cuối năm vô cùng vượng phát, có xu hướng tăng vọt.

- Thu nhập dồi dào: Nguồn thu chính và phụ đều gia tăng mạnh mẽ. Tuổi Thân có thể mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mình am hiểu vì khả năng sinh lời rất cao.

- Thiên tài bất ngờ: Có thể xuất hiện những khoản thu bất ngờ, quà tặng giá trị hoặc may mắn trúng thưởng, giúp tài khoản cá nhân tăng lên đáng kể.

- Quản lý tài chính: Dù tiền vào túi nhiều nhưng tuổi Thân cũng cần có kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính hợp lý để bảo toàn tài lộc, tránh lãng phí vào những việc không cần thiết.

Về Đời sống và Mối quan hệ

Vận may không chỉ giới hạn ở công việc và tiền bạc, đời sống tinh thần của tuổi Thân cũng rất tốt đẹp.

- Gia đạo an vui: Mối quan hệ gia đình hòa thuận, ít xích mích.

- Mở rộng quan hệ: Dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ xã giao chất lượng, có lợi cho tương lai.

Nhìn chung, 3 tháng cuối năm là thời điểm rực rỡ của tuổi Thân, mọi sự hanh thông, là cơ hội để con giáp này bứt phá mạnh mẽ và gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Hợi là con giáp cuối cùng nằm trong bộ ba may mắn được Thần Tài và quý nhân ưu ái, hứa hẹn một giai đoạn cuối năm an lành, sung túc và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Về Sự nghiệp và Công việc

Con giáp tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui trong công việc, mọi kế hoạch đều diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ những người xung quanh.

(Ảnh minh họa)

- Quý nhân phù trợ: Khi gặp khó khăn, tuổi Hợi sẽ nhanh chóng tìm được người giúp đỡ nhiệt tình, có thể là bạn bè thân thiết hoặc người thân trong gia đình. Sự hỗ trợ này giúp công việc tiến triển nhanh chóng, tránh được rủi ro không đáng có.

- Thăng hoa: Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Thuận lợi kinh doanh: Người làm chủ hoặc kinh doanh riêng sẽ gặp nhiều may mắn trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và chốt đơn hàng lớn.

Về Tài lộc và Tiền bạc

Tài lộc của tuổi Hợi trong 3 tháng cuối năm vô cùng dồi dào, là thời điểm "bội thu" về mặt tài chính.

- Tiền vào như nước: Nguồn thu nhập chính ổn định và có xu hướng tăng. Tuổi Hợi có thể nhận được các khoản thưởng lớn hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư trước đó.

- May mắn tài chính: Vận may về tiền bạc rất tốt, có thể gặp may mắn trong các trò chơi may rủi hoặc nhận được các khoản thừa kế, quà tặng bất ngờ.

- Cuộc sống viên mãn: Nhờ tài chính vững vàng, con giáp tuổi Hợi có một cuộc sống vật chất thoải mái, có thể chi tiêu cho bản thân và gia đình mà không cần lo nghĩ quá nhiều.

Về Đời sống và Sức khỏe

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp và tiền bạc, đời sống tinh thần của con giáp này cũng rất tốt đẹp trong giai đoạn này.

-Gia đình hạnh phúc: Mối quan hệ trong gia đình hòa thuận, êm ấm. Tuổi Hợi cảm thấy an tâm và có động lực hơn khi có hậu phương vững chắc.

- Sức khỏe ổn định: Sức khỏe không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý để giữ năng lượng tích cực.

Nhìn chung, 3 tháng cuối năm là giai đoạn để con giáp tuổi Hợi tận hưởng thành quả sau những nỗ lực đã bỏ ra. Mọi sự đều hanh thông, mang lại cảm giác hài lòng và hạnh phúc trọn vẹn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.