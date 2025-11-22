Năm 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều cơ hội mới, nhưng cũng không thiếu những thử thách, đặc biệt là về công việc, tài chính và các mối quan hệ xã hội . Theo các chuyên gia phong thủy, có ba con giáp cần đặc biệt cảnh giác với tiểu nhân , để tránh những tình huống hiểu lầm, mâu thuẫn hay mất mát không đáng có.

1. Tuổi Tỵ - Giữ bình tĩnh trước thị phi

Trong những năm gần đây, tuổi Tỵ thường được đánh giá là thông minh, quyết đoán và vận trình khá thuận lợi. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, họ cần thận trọng hơn, bởi có thể gặp phải những tình huống khiến bản thân dễ bị hiểu nhầm hoặc lợi dụng. Tiểu nhân có thể xuất hiện trong công việc hoặc các mối quan hệ xã hội, gây ra tin đồn hoặc xích mích bất ngờ, khiến tuổi Tỵ phải tốn công xử lý.

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia phong thủy khuyên tuổi Tỵ nên kiểm soát lời nói và giữ thông tin quan trọng cho riêng mình, tránh chia sẻ quá nhiều kế hoạch hay bí mật cá nhân. Đồng thời, việc giữ bình tĩnh và không phản ứng nóng nảy trước những lời đồn hay mâu thuẫn sẽ giúp họ không bị cuốn vào thị phi một cách vô ích.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng nên chọn bạn đồng hành cẩn thận. Hợp tác với những người đáng tin cậy không chỉ giúp công việc thuận lợi mà còn hạn chế cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng. Khi biết cân nhắc và hành xử khôn ngoan, tuổi Tỵ sẽ vẫn duy trì được vận trình ổn định và tránh được những rắc rối không đáng có trong năm 2026.

2. Tuổi Dậu - Cẩn trọng trong công việc và tiền bạc

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, năng lực ổn định, nhưng năm 2026 sẽ là thời điểm họ cần đặc biệt cảnh giác với tiểu nhân. Đối thủ âm thầm trong công việc hoặc những người tưởng là bạn thân có thể “đâm sau lưng”, ảnh hưởng trực tiếp đến dự án, hợp đồng hay cơ hội thăng tiến.

Để tránh rủi ro, tuổi Dậu nên không chủ quan với giấy tờ, hợp đồng và đọc kỹ mọi điều khoản trước khi ký kết. Đồng thời, việc giữ thái độ lịch sự nhưng cảnh giác trong giao tiếp, đặc biệt với đồng nghiệp mới hoặc những người có dấu hiệu “khó đoán”, sẽ giúp họ giảm thiểu nguy cơ bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng uy tín và năng lực bản thân là điều vô cùng quan trọng. Người có năng lực, đạo đức vững vàng sẽ khó bị tiểu nhân tác động và vẫn có thể tận dụng cơ hội để phát triển công việc một cách ổn định trong năm 2026.

3. Tuổi Mùi - Tránh rắc rối từ hiểu lầm

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, dễ tin người, nhưng năm 2026, họ cần thận trọng hơn bởi có thể gặp phải hiểu lầm từ lời nói hoặc hành động của bản thân, tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng. Những tình huống này có thể xảy ra trong công việc, bạn bè hay gia đình, khiến tuổi Mùi phải tốn công giải thích và xử lý.

Các chuyên gia gợi ý rằng, tuổi Mùi nên hạn chế chia sẻ quá nhiều về kế hoạch riêng hoặc chuyện nhạy cảm, đồng thời khi xảy ra xung đột, cần giữ bình tĩnh và làm rõ thông tin bằng chứng trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, việc tăng cường mối quan hệ với những người đáng tin sẽ giúp họ nhận được sự hỗ trợ khi cần, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ tiểu nhân.

Năm 2026 không chỉ là thời điểm để phát triển mà còn là thử thách với những ai thiếu cảnh giác. Tuổi Tỵ, Dậu và Mùi cần đặc biệt đề phòng tiểu nhân, giữ vững tâm lý bình tĩnh, kỹ năng giao tiếp khôn ngoan và mạng lưới bạn bè uy tín. Khi biết cách phòng ngừa, may mắn và cơ hội sẽ đến mà không bị tác động tiêu cực từ xung quanh, giúp họ tận dụng năm mới một cách trọn vẹn và thuận lợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.