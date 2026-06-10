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3 cô gái trẻ tử vong trong phòng tắm đóng kín ở Nhật Bản, không ghi nhận dấu hiệu chấn thương rõ ràng

Phạm Trang
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Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ 3 phụ nữ trẻ được phát hiện tử vong trong một căn hộ ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Vụ việc được phát hiện sau khi mẹ của một nạn nhân không thể liên lạc với con gái trong thời gian dài.

Một vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), khiến dư luận địa phương bàng hoàng.

Theo Đài Phát thanh Hokkaido (HBC), sáng 9/6, cảnh sát nhận được tin báo từ một người phụ nữ cho biết bà đã không thể liên lạc với con gái trong thời gian dài. Khi đến căn hộ của con gái tại quận Shiroishi, thành phố Sapporo, bà phát hiện cửa khóa chặt và không có ai trả lời dù đã nhiều lần gõ cửa.

Căn hộ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: TBS)

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và tiến hành mở cửa căn hộ. Bên trong phòng tắm của căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện 3 phụ nữ được cho là đều ở độ tuổi 20 đã tử vong.

Theo cơ quan cứu hỏa, trên cơ thể các nạn nhân không ghi nhận dấu hiệu chấn thương rõ ràng. Tại hiện trường, cảnh sát cũng phát hiện một số vật chứng và đang tiến hành giám định để xác định nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cho biết căn hộ nằm trên tầng 2 của một tòa nhà chung cư 4 tầng tại khu vực Nango-dori 17-chome Minami, quận Shiroishi, thành phố Sapporo.

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân, làm rõ mối quan hệ giữa 3 người và điều tra các tình tiết liên quan đến vụ việc. Cơ quan điều tra chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

Nguồn: TBS News, ETtoday

Tags

án mạng

Nhật Bản

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