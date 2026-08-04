3 chính sách cốt lõi thay đổi cách chúng ta sở hữu nhà và đất

3 điểm nhấn quan trọng nhất sẽ định hình lại bức tranh nhà ở trong tương lai.

Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới với những thay đổi pháp lý mang tính bước ngoặt. Từ việc xác định lại vòng đời của chung cư, thay đổi tư duy khi thu hồi đất cho đến các định hướng

Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới với những thay đổi pháp lý mang tính bước ngoặt. Từ việc xác định lại vòng đời của chung cư, thay đổi tư duy khi thu hồi đất cho đến các định hướng đánh thuế mạnh tay với nạn đầu cơ, tất cả đều hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi an sinh của người dân.

Khi các đạo luật trọng điểm chính thức đi vào đời sống, hàng loạt quy định mới sẽ tác động trực tiếp đến tài sản và nơi an cư của hàng triệu gia đình. Những chính sách này không chỉ nhằm giải quyết các vướng mắc tồn đọng suốt nhiều năm qua, mà còn mang theo một triết lý quản lý mới: đặt người dân vào trung tâm của tiến trình phát triển và từng bước triệt tiêu những hệ lụy từ việc sốt đất ảo.

Dưới đây là 3 điểm nhấn quan trọng nhất sẽ định hình lại bức tranh nhà ở và đời sống dân sinh trong thời gian tới:

1. Chung cư xây mới: Có thời hạn sử dụng

Thời hạn tính theo niên hạn xây dựng công trình, tức là số năm toà nhà được phép dùng theo thiết kế.

Hết thời hạn, chủ sở hữu căn hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính, tức là nộp tiền theo quy định, để xây mới chung cư.

Quyền tài sản của chủ sở hữu vẫn được bảo đảm.

2. Bị thu hồi đất: tái thiết cuộc sống, không chỉ bồi thường

Người có đất bị thu hồi được bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế.

Khu tái định cư phải có hạ tầng và dịch vụ thiết yếu.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách riêng để làm trước dự án chính.

Chính quyền địa phương được quyết định thêm chính sách hỗ trợ theo đặc điểm từng nơi.

3. Giá nhà vượt xa nhu cầu ở thật: sẽ bị đánh thuế nặng hơn

Nguyên nhân: bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng, đầu cơ và găm giữ đất.

Giải pháp: nghiên cứu áp thuế cao hơn với đất bỏ hoang, để găm giữ đất tốn kém hơn lợi ích đầu cơ.

Ưu đãi dành cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thu nhập thấp, người chỉ có một nhà ở, gia đình người có công.