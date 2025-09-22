3 chiếc iPhone đã trở thành huyền thoại, Gen Z hay Alpha bây giờ làm sao biết iPhone đã từng đẹp như thế nào!

Khi thế hệ Gen Z và Alpha nhìn vào những chiếc iPhone hiện đại với Dynamic Island, màn hình ProMotion và cụm camera "3 mắt", họ đang thấy chuẩn mực của một chiếc smartphone đầu bảng. Nhưng trước khi có thiết kế này, Apple đã từng tạo ra những sản phẩm không chỉ là công cụ công nghệ, mà còn là những kiệt tác làm thay đổi cả một ngành công nghiệp. Liệu thế hệ trẻ có biết rằng "vẻ đẹp" của iPhone đã từng được định nghĩa theo một cách rất khác? Cùng nhìn lại 3 huyền thoại đã đặt nền móng cho di sản thiết kế của Apple.

iPhone 2G: "Viên sỏi" thay đổi cả thế giới

Để hiểu được sự vĩ đại của iPhone đời đầu, chúng ta cần quay về một thế giới nơi điện thoại là những thiết bị với màn hình nhỏ, bàn phím vật lý dày đặc và bút cảm ứng. Những cái tên thống trị khi đó là Nokia N95, BlackBerry Curve hay Motorola RAZR. Giữa bối cảnh đó, Steve Jobs đã bước lên sân khấu và giới thiệu một thiết bị không giống bất cứ thứ gì trước đây. Ông mô tả nó là "một chiếc iPod, một chiếc điện thoại, và một thiết bị kết nối Internet" gộp làm một.

Vẻ đẹp của iPhone đời đầu không nằm ở vật liệu xa xỉ, mà ở sự tối giản mang tính cách mạng. Thay vì một "rừng" nút bấm, gần như toàn bộ mặt trước là một màn hình cảm ứng điện dung 3.5 inch khổng lồ, với duy nhất một nút Home. Đây là một thiết kế táo bạo và thanh lịch chưa từng có. Nhưng "phép thuật" thực sự nằm ở trải nghiệm. Lần đầu tiên, người dùng có thể dùng hai ngón tay để "véo" phóng to ảnh, một cử chỉ tương tác tự nhiên đến mức đã trở thành tiêu chuẩn ngày nay. Cảm giác cầm nắm tựa như một viên sỏi được mài nhẵn, với mặt lưng nhôm bạc và phần nhựa đen đặc trưng ở đáy để tối ưu khả năng bắt sóng.

Di sản mà chiếc iPhone này để lại là vô giá. Nó đã khai sinh ra khái niệm smartphone hiện đại, "giết chết" bàn phím vật lý và bút cảm ứng, đồng thời đặt ra một khuôn mẫu thiết kế mà mọi chiếc điện thoại ngày nay, dù là iPhone hay Android, đều phải noi theo.

iPhone 4/4s: Kiệt tác nâng tầm đẳng cấp

Nếu iPhone đời đầu là một cuộc cách mạng về ý tưởng, thì ba năm sau, Apple đã mang đến một cuộc cách mạng về chế tác vật liệu và thiết kế công nghiệp. Khi Steve Jobs giới thiệu iPhone 4, ông đã ví nó như "một chiếc máy ảnh Leica cổ điển xinh đẹp", và ông không hề quá lời. Đây là thời điểm Apple biến chiếc iPhone từ một thiết bị công nghệ đột phá thành một món đồ trang sức cao cấp.

Sự đột phá của nó đến từ thiết kế "bánh kẹp kính", lần đầu tiên sử dụng hai mặt kính aluminosilicate phẳng (loại vật liệu dùng cho kính chắn máy bay trực thăng) ép chặt vào một khung thép không gỉ được chế tác tinh xảo. Khung viền này không chỉ để trang trí, mà còn là một phần của hệ thống ăng-ten, một bước đi kỹ thuật đầy sáng tạo. Cùng với đó, màn hình Retina ra mắt lần đầu tiên với mật độ điểm ảnh 326 ppi, vượt ngưỡng mà mắt người có thể phân biệt được, khiến mọi hình ảnh và văn bản trở nên mịn màng như in trên giấy. Mọi chi tiết từ các nút bấm tròn, màng loa, cho đến các cạnh phẳng đều toát lên một vẻ đẹp cơ khí chính xác và cân đối hoàn hảo.

Di sản của iPhone 4 vẫn còn hiện hữu đến tận ngày nay. Chính thiết kế khung viền phẳng mạnh mẽ này đã trở thành nguồn cảm hứng và được Apple "tái sinh" trên dòng iPhone 12 và các thế hệ về sau. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một thiết kế thực sự vĩ đại có thể trường tồn với thời gian.

iPhone 5/5s: Đỉnh cao của sự tinh xảo và gọn nhẹ

Kế thừa triết lý thiết kế đẳng cấp của iPhone 4, Apple đứng trước một thách thức còn lớn hơn: làm thế nào để hoàn thiện một thứ vốn đã gần như hoàn hảo? Câu trả lời chính là iPhone 5/5s, một thiết kế được xem là đỉnh cao cuối cùng của kỷ nguyên Steve Jobs và Jony Ive.

Chiếc máy này đã đưa sự tinh xảo lên một tầm cao mới. Bằng cách chuyển sang thân máy nhôm nguyên khối, Apple đã tạo ra một chiếc điện thoại mỏng và nhẹ đến khó tin. Cảm giác lần đầu cầm trên tay một chiếc iPhone 5 là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là những đường "viền vát kim cương" (chamfered edges) sáng bóng dọc theo khung máy, tạo ra hiệu ứng lấp lánh khi thay đổi góc nhìn. Chi tiết này, kết hợp với mặt lưng hai tông màu, đã tạo nên một vẻ ngoài sang trọng không thể nhầm lẫn. Đặc biệt trên iPhone 5s, sự ra đời của màu Vàng (Gold) đã tạo ra một cơn sốt toàn cầu, và công nghệ Touch ID được tích hợp liền mạch vào nút Home đã cách mạng hóa bảo mật di động.

Di sản của iPhone 5/5s là định nghĩa về một chiếc smartphone nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ và cực kỳ cao cấp. Nó là minh chứng cho thấy sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất có thể tạo ra một sản phẩm lay động lòng người, một triết lý thiết kế mà đến nay nhiều người hâm mộ Apple vẫn luôn hoài niệm.

Ba chiếc iPhone này đã tạo nên một kỷ nguyên vàng son trong lịch sử thiết kế. Có thể chúng trông "cũ" trong mắt thế hệ Z và Alpha, nhưng DNA của chúng – từ sự tối giản, vật liệu cao cấp cho đến sự liền mạch giữa phần cứng và phần mềm – vẫn chảy trong mọi chiếc smartphone mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày.

Với bạn, đâu là chiếc iPhone đẹp nhất mọi thời đại?