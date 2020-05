3 câu chuyện nhỏ, 3 đạo lý lớn của cuộc đời, làm được, đời an nhiên, bớt ưu sầu

01

Một vị trụ trì của một ngôi chùa đã lập ra một quy tắc rất đặc biệt: mỗi khi tới cuối năm, mỗi một hòa thượng trong chùa đều sẽ phải đối mặt với trụ trì và nói ra hai từ.

Năm đầu tiên, trụ trì hỏi hòa thượng mới vào xem muốn nói gì, hòa thượng mới nói: "Giường cứng".

Năm thứ hai, trụ trì lại hỏi vị hòa thượng có gì muốn nói, hòa thượng đáp: "Cơm chán".

Năm thứ ba, chưa kịp để trụ trì hỏi, vị hòa thượng đó đã nói: "Tạm biệt".

Trông thấy bóng dáng khuất dần của vị hòa thượng kia, trụ trì nói: "Trong lòng có một con quỷ ngự trị, khó mà thành được chính quả, đáng tiếc! Đáng tiếc!"

Vị hòa thượng mới kia luôn nhìn sự đời bằng một thái độ tiêu cực, không biết cách đổi góc độ suy nghĩ, vì vậy, bỏ lỡ mất cơ hội tu thành chính quả.

Cảm ngộ:

Sống ở đời, mỗi người có một cách sống khác nhau, hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau, buồn bã, bất hạnh cũng như vậy.

Bạn nhìn cuộc sống với thái độ như nào, cuộc sống sẽ đáp lại bạn bằng mật ngọt hoặc thạch tín. Bi hoan hỉ lạc là nhân sinh, âm dương tròn khuyết là cuộc đời, quan trọng là phải biết cách điều chỉnh tâm thái của mình.

Người có tâm thái tốt, thứ mà họ nhìn thấy luôn là những động lực để tích cực tiến lên, còn những người tiêu cực, thứ mà họ gặp phải tất nhiên sẽ là phiền não và khổ đau.

Vì vậy, khi cuộc sống cố tình làm khó bạn, chi bằng hãy làm dịu trái tim của mình lại, thử nhìn đời ở một góc độ khác xem sao.

02

Một người bị đắm thuyền may mắn sống sót và dạt vào một hòn đảo hoang. Anh ta không ngừng cầu nguyện, hi vọng sẽ có một chiếc thuyền nào đó tới cứu sống mình, nhưng hai ngày trôi qua, đến bóng thuyền cũng không thấy đâu.

Bất đắc dĩ, anh ta làm một chiếc lều giản đơn trên đảo, sáng sớm đi vào sâu trong rừng tìm thức ăn.

Một buổi trưa, khi trở lại với một đống trái cây đựng trong túi quần, anh ta thấy lều của mình đang bốc cháy, khói bốc lên mù mịt.

Bao nhiêu tâm huyết của anh đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong ngọn lửa rực cháy. Người đàn ông tội nghiệp bất lực ngẩng mặt lên trời oán than: "Chúa ơi, tại sao Ngài lại đối xử với con như vậy?"

Anh ngồi thẫn thờ trên bãi biển trong sự thất vọng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Trong ánh chiều tà, hình ảnh một con thuyền ngày càng hiện ra rõ nét hơn.

Thì ra, người lái thuyền trông thấy khói bốc lên từ phía hòn đảo, cho rằng đó là tín hiệu kêu cứu nên đã đi thuyền lại gần. Vậy là người đàn ông đã được cứu sống.

Cảm ngộ:

Đời người dài đằng đẵng, trên con đường đời đó, bạn sẽ gặp phải vô số những lần ngẫu nhiên, có cái sẽ đem lại cho bạn sự bất hạnh, nhưng có cái lại đem tới cho bạn niềm hạnh phúc bất ngờ như chính cách mà nó xuất hiện.

Bất hạnh cũng được, may mắn cũng ok, cứ thuận theo tự nhiên, thản nhiên, bình tĩnh trước mọi sự cố, đôi khi, những thứ xui xẻo có lẽ sẽ trở thành điều may mắn mà bạn không ngờ đến!

03

Một thiền sư dẫn các đệ tử của mình đi ra ngoài, không may bị một con sông chắn ngang đường.

Thiền sư hỏi: "Con sông này không có cầu bắc qua, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Có đệ tử nói: "Chúng ta bơi qua đi ạ."

Thiền sư lắc đầu.

Đồ đệ khác nói: "Chúng ta quay về thôi ạ."

Thiền sư vẫn lắc đầu.

Thiền sư nói: "Bơi qua sông, không những làm ướt quần áo, mà nước sâu còn làm nguy hiểm tới tính mạng, không ổn; còn giờ mà quay về, tuy bảo toàn được tính mạng, nhưng lại chưa đạt được mục đích cuối cùng, cũng không hay.

Tốt nhất là đi men theo con sông, kiểu gì cũng sẽ tìm thấy cầu thôi."

Cảm ngộ:

Bên cạnh đường vẫn còn con đường khác, chỉ cần bạn muốn đi, sinh mệnh luôn sẽ đem tới cho bạn những điều bất ngờ.

Học cách dùng những phương thức khác nhau để nhìn nhận vấn đề, thêm một phần lạc quan, bớt đi một phần bi quan khi đối diện với cuộc sống, may mắn sẽ nhiều hơn một chút, gập ghềnh sẽ bớt đi ngàn phân.

Vận mệnh là một chiếc ô, đời, khi thì mưa gió bão bùng, khi thì ấm áp ôn hòa, quan trọng là phải có dũng khí mở ô ra và tự tin gập ô lại.